Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede son sözleri 'pes' dedirtti

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hıchem Rached ve avukatı katıldı. Sanık Rached tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında Cezayir vatandaşı olduğunu ve olaydan 1 yıl kadar önce Türkiye’ye geldiğini belirterek "Maktulle 10 yıldır Cezayir yasalarına göre evliydik. Herkesten özür dilerim, olaydan önce aramızda tartışma oldu ve kavga ettik. O sırada ben aşırı derece sinirlenerek cinnet geçirme seviyesine geldim. Bilincimi kaybettim. Tartışma bittikten sonra benim elimde mavi bir kemer vardı. Kendi bileklerimi kesilmiş bir vaziyette buldum, onu bile nasıl yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

"KEMERİ EŞİMİN BOĞAZINDA GÖRDÜM"

Bilincinin yerinde olmadığını öne süren sanık Rached "Aklım başıma geldiğinde gördüğüm şey mavi kemerdi. Sonra iyice kendime geldiğimde kemeri eşimin boğazında gördüm. Bileklerim kan içindeydi, kesilmişti. Bir anda olay olup bitmiş, her karı koca gibi aramızda zaman zaman tartışma oluyordu. O günde aramızda şeref, namus sebebiyle tartışma oldu. Onun anısının temiz kalmasını istiyorum, o nedenle bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.