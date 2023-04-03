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Eski başbakanın oğluna teklif bizzat Akşener'den! Kararını verdi, açıklamasında babasını andı

03.04.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel seçimler için milletvekili adaylarının yer aldığı listelerinin teslim edileceği 9 Nisan tarihine dek siyasi partiler oy potansiyelini artırmak adına çeşitli isimlere teklif götürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz'a teklif götürdü. Yılmaz kararını yazılı bir açıklamayla duyururken babasını da andı.

Eski başbakanın oğluna teklif bizzat Akşener'den! Kararını verdi, açıklamasında babasını andı

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bizzat kendisine Rize milletvekili adaylığı teklifi ettiğini açıkladı. Yılmaz, kararını açıklarken siyasette yer alıp almayacağına ilişkin de mesaj verdi.

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Türk siyasetinin önemli aktörlerinden olan Mesut Yılmaz, siyasete girdiği 1983'ten sonra bakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve üç koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevlerini üstlenmişti.

SİYASETE GİRECEK Mİ?

Yılmaz'ın yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım. Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."

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Mesut Yılmaz İYİ Parti

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