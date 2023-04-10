Eski belediye başkanı İYİ Parti'den milletvekili adayı... O sözleri sosyal medyada gündem yarattı! 'Ne Kayseriliden...'

Daha önce Nevşehir Belediye Başkanı olan Rasim Arı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmiş, ardından Nevşehir Belediyesi Meclisi olağan toplantısında yapılan belediye başkanlığı seçiminde AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran 31 üyenin tamamının oyunu alarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Sonrasında İYİ Parti'ye geçen Rasim Arı'ya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından rozet takılmıştı. Arı, İYİ Parti 1. sıra Nevşehir milletvekili adayı oldu.

"NEVŞEHİRLİDEN BAŞKASINDAN EMİR ALMAYACAĞIM"

Son olarak Arı'nın katıldığı bir toplantıda sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem yarattı. Arı'nın söz konusu videoda, "Ben şuradan şunun sözünü veriyorum. Ben Nevşehirliden başkasından emir almayacağım. Ne Kayseriliden, ne Ankaralıdan..." dediği görüldü.

Arı'nın "Kayserili" diyerek AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi kastettiği öne sürüldü. Özhaseki ile Arı'nın daha önce bir anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu. Özhaseki bir konuşmasında, Arı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilgili sözlerine dair "Gencecik bir arkadaş var orada. Biraz heyecanlı. Hakikaten başarılı da gayretli de ben takip de ediyorum. Nihayetinde yerel yönetimlerden sorumluyum, anketlerini de yaptırıyorum, orada ne olduğunu da biliyorum. Şimdi orada basın toplantısı yaparken bir şey söylemiş. Hayırdır dedim, ne oluyor dedim. Espri yapmıştım dedi. Peki dedim, o zaman şöyle yapalım seninle... Kamuda herkese açık yapılan bir hatanın iki kişilik özrü olmaz. Telefonla Memduh Başkan'dan özür dileyerek kurtulamazsın bu işlerden, bana kusura bakmayın diyerek kurtulamazsın. Açıkça niyetin neyse yaz, yayınla, özür dile, helallik dile insanlardan. Eğer buradan bir cevap gelmiyorsa, buradakilerin olgunluğu, sakinliği ve dinginliği... Neticesinde sağ olsun o da yakışanı yaptı, demek ki gençlik biraz heyecan taşıyor, arkadaşımızın da öyle bir hatası oldu ama sonrasında telafi etti. Sağ olsun özür diledi, Memduh abi'den helallik diledi. Nihayetinde Nevşehir bizim burada en yakın komşu ilimiz. Oradaki arkadaşları da seviyoruz, milletvekillerini de, belediye başkanımızın da ben anketlerini yaptırıyorum çok başarılı. Nevşehirlilik duygusuyla biraz da espri katarak söylediği bir şey ama yanlış anlamaya müsaitti. Artık kapattık o defteri de. Bir gün Rasim'i ben Erciyes'e çağıracağım, orada bir çay kahve ikram edeceğim. Ondan sonra Kayseri'ye ait olduğunu tekrarlatacağım inşallah." şeklinde konuşmuştu.

LİSTEDE YER ALMADI

Öte yandan YSK'ye teslim edilen milletvekili aday listelerinde Mehmet Özhaseki yer almadı. Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kurulduğu günden bugüne kadar her bir kademesinde görev almaktan gurur duyduğum AK Parti’mizde; Milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kayseri’de aday gösterilen her bir yol arkadaşımı tebrik ediyorum.

TBMM’de milletimizi temsil bayrağını daha da ileriye taşıyacak olan dava kardeşlerimle birlikte; milletimizin güçlü desteğiyle kıymetli teşkilatlarımızla omuz omuza Kayseri’miz için, ülkemiz için ve Sayın Cumhurbaşkanımız’ı rekor bir oyla seçtirebilmek için heyecanla, azimle, samimiyetle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri için Durmak Yok Yola Devam." ifadelerini kullandı.

