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Eski belediye başkanın oğlunun feci ölümü

18.07.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen gencin eski bir belediye başkanının oğlu olduğu öğrenildi.

Eski belediye başkanın oğlunun feci ölümü

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Y. (44), idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir eden Turan Aytekin’in kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Aytekin birkaç metre savrulduktan sonra yola düştü. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Aytekin yaralı olarak Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aytekin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden Aytekin’in, nüfus oranı az olduğu için kapatılan Atlıhisar Beldesi’nin eski Belediye Başkanı Ahmet Aytekin’in oğlu olduğu öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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