Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! Depremin ikinci günü çektiği videoyla Türkiye'yi sarsmıştı, iki partiden teklif gitti

Yeşil sahalara adım attığı Hatayspor'a futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak geri dönen Gökhan Zan, deprem felaketi sonrasında yardım çalışmalarına katılmıştı. Eşi Müge Zan ile birlikte vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan Gökhan Zan, Türkiye'yi ağlatan depremin simgelerinden biri olmuştu.

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan Zan, Fatih Terim döneminde milli takımda birçok kez forma giymişti. Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Arda Turan, Semih Şentürk gibi isimlerin olduğu jenerasyonda da yer alan Zan, Euro 2008'deki yarı final başarısında pay sahibi olmuştu.

HATAY'DAN VİDEO PAYLAŞMIŞ, MİLYONLARI AĞLATMIŞTI

Depremin yaşandığı ilk günlerde Hatay'dan çektiği videolarla herkesi derinden etkileyen Gökhan Zan, gözyaşları içerisinde yardım istemişti. Hatay'ın bazı mahallerine giden Gökhan Zan, yardımın gelmediğinden şikayet etmişti.

SEÇİM ÖNCESİ İKİ PARTİDEN TEKLİF VAR! VEKİLLİK...

Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İYİ Parti'nin Gökhan Zan'a milletvekilliği için teklifte bulunduğu iddia edildi. Siyaset kulislerinde konuşulan iddiaya göre Gökhan Zan bu iki partinin birinden Hatay milletvekili adayı olacak.

MERAL AKŞENER SARILARAK AĞLAMIŞTI...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu yaptığı Hatay ziyaretinde Gökhan Zan ve eşi Müge Zan'ı görmüş bu ikiliye sarılmış ve gözyaşlarını tutamamıştı.

Akşener; Gökhan Zan ile yaptığı görüşmede, "Oğlum, sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun." ifadelerini kullandı.