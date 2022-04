Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren davranışlar

Eski sevgilileri genelde hayatımızdan bir an önce çıkmasını bekleyip unutmak istesek de bazen sevgi devam edebiliyor. Eski sevgilinizi unutmadıysanız veya onun sizi unutmadığını düşünüyorsanız hareketlerini gözlemeniz gerekiyor. Eğer hareketleri sizi hala sevdiğini gösteriyorsa çok geç olmadan tekrar birlikte olabilirsiniz.

DAVRANIŞLARINI İZLE

Eski sevgilinin her zaman bulunduğun yerde olup olmadığına bak. Eski sevgilin seninle hâlâ ilgileniyorsa muhtemelen senin etrafında olmak için sebepler bulur. İş yerinde ortaya çıkabilir, en sevdiğin mekânlarda takılabilir ve senin sevdiğini bildiği etkinliklere katılabilir. Seninle karşılaşmaya çalışıp çalışmadığını anlamak için eski sevgilini ne sıklıkla gördüğünün takibini yap

Sen ve eski sevgilin aynı kafeyi seviyorsanız oraya seni görmek için gitmiyor olabilir. Ancak siz ayrılmadan önce eski sevgilin hiçbir zaman sanatla ilgilenmediği hâlde şimdi her sergi açılışında orada oluyorsa muhtemelen oraya seni görmeyi umduğu için geliyordur.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ET

Sosyal medyada neler paylaştığına bak. Onu sosyal medyada hâlâ takip ediyorsan hayatında neler olup bittiğini görmek için son zamanlardaki paylaşımlarını gözden geçir. Mutlu mu mutsuz mu göründüğüne bak. Ek olarak, hayatına devam mı ediyor yoksa geçmişte takılı kalmış gibi mi görünüyor olduğuna bak.

Örneğin, “Onunla geçirdiğim güzel zamanları gerçekten özlüyorum.” ya da "Son birkaç gün gerçekten zor geçti." gibi bir paylaşım seni düşündüğü anlamına geliyor olabilir. Öte yandan yeni bir partnerle çekildiği fotoğraflarını paylaşıyorsa hayatına devam ediyor olabilir.

SENİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA KARŞI TEPKİLERİNE BAK

Senin sosyal medya paylaşımlarını ve resimlerini beğenip beğenmediğini kontrol et. Eski sevgilinin arada bir paylaşımlarından birine tepki vermesi normaldir. Ancak paylaşımlarının çoğunu beğeniyor ya da geriye dönüp eski paylaşımlarını da beğeniyorsa sana hâlâ ilgisi olabilir. Hâlâ seni önemseyip önemsemediğini görmek için ne sıklıkla senin sosyal medya hesaplarınla etkileşimde bulunduğunu takip et.

Örneğin, eski sevgilinin yeni bir araba aldığına dair yaptığın paylaşımı beğenmesi bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak paylaştığın kendi fotoğraflarının hepsini beğeniyorsa muhtemelen senden hâlâ hoşlanıyordur.

Eski sevgilin içinde ikinizin olduğu eski fotoğrafları beğeniyorsa hâlâ senden hoşlanıyor olma ihtimali çok yüksektir.

SENİ GÖRDÜĞÜNDE VERDİĞİ TEPKİLERİ KONTROL ET

Eski sevgilinin seni gördüğünde nasıl tepki verdiğine dikkat et. Eski sevgilinle karşılaşınca tepkisinin olumlu mu, tarafsız mı yoksa olumsuz mu olduğuna bak. Onun ne hissettiğini anlamana yardımcı olması için yüz ifadelerine ve vücut diline bak.

Örneğin, diyelim ki eski sevgilin kocaman gülümsüyor ve “Merhaba! Nasıl gidiyor?” demek için yanına geliyor. Bu, hâlâ senden hoşlandığına dair bir işaret olabilir. Hafifçe el sallayıp “Selam!” diyorsa bu sana karşı tarafsız hissediyor demek olabilir. Bu durumda seninle sadece arkadaş kalmak istiyor olabilir.

Öte yandan kaşlarını çatıyor, senden uzaklaşıyor ya da kollarını vücudunun önünde bağlıyorsa hayatına devam ediyor olabilir.

SANA OLAN YARDIMLARINA DİKKAT ET

Sana iyilik yapmak isteyip istemediğine bak. Eski sevgilin hâlâ senden hoşlanıyorsa sana bir şeyle ilgili yardımcı olma konusunda istekli olabilir. Ona yaşadığın bir sorundan bahset ve sana yardımcı olma konusunda gönüllü olup olmadığına bak. Alternatif olarak, onun becerikli olduğunu bildiğin bir konuda ondan yardım iste. Evet derse hâlâ senden hoşlanıyor olabilir.

Örneğin, sana ödevinde yardımcı olmasını iste ya da ortak bir arkadaşınız için bir parti düzenleme konusunda yardım iste.

Eski sevgilin çok arkadaş canlısı ya da yardımseverse senden hoşlanmıyor olsa bile sana bu iyiliği yapabilir.

ESKİ EŞYALARINI KULLANMASINA BAK

Eşyalarından bazılarını hâlâ elinde tutup tutmadığına dikkat et. Normalde ayrıldıktan sonra kişisel eşyalarınızı birbirinize geri verirsiniz. Eski sevgilin eşyalarından bazılarını saklarsa bu hâlâ senden hoşlandığı anlamına geliyor olabilir. Her şeyini ondan geri alıp almadığını kontrol et

HAYATINDA BİRİ VAR MI ÖĞREN

Biriyle çıkıp çıkmadığını ya da takılıp takılmadığını öğren. Yeni bir ilişkiyle ilgili paylaşımlar yapıp yapmadığını veya yeni bir partnerle birlikte çekildiği fotoğraflar paylaşıp paylaşmadığını görmek için eski sevgilinin sosyal medya hesaplarını kontrol et. Buna ek olarak, ortak arkadaşlarınıza hayatında yeni birinin olup olmadığını sor. Başka biriyle çıkıyorsa muhtemelen geleceğe ve yeni ilişkisine odaklanmıştır.

ESKİ ANILARI KONUŞMASINA DİKKAT ET

Eski sevgilinin ne sıklıkla konuşmak ya da mesajlaşmak için sana ulaştığını takip et. Eski sevgilin hâlâ seninle ilgileniyorsa muhtemelen seninle iletişim kurmak için sebepler bulacaktır. Ne sıklıkla seni aradığını, sana mesaj gönderdiğini ya da seninle yüz yüze konuştuğunu kontrol et. Buna benzer olarak konuşma bittikten sonra tekrar başlatıp başlatmadığını düşün. Bu, hâlâ senden hoşlandığının bir işareti olabilir.

ZOR ZAMANLARINDA YANINDA OLMASINA BAK

Zor zamanlardan geçerken seni kontrol edip etmediğine bak. Üzgün olduğunda seni önemseyen bir insanın iyi olup olmadığınla ilgilenmesi doğaldır. Birine ihtiyacın olduğunda eski sevgilinin her zaman yanında olup olmadığına dikkat et. Buna ek olarak, sorunlarınla ilgili konuşmalarını dinlemeye istekli olup olmadığını düşün

SENDEN TAVSİYE İSTEMESİNİ DİKKAT ET

Senden tavsiye isteyip istemediğine bak. Genelde tavsiyeye ihtiyacın olduğunda güvendiğin birine gidersin. Eski sevgilinin ne sıklıkla sana sorunlarıyla ilgili tavsiye konusunda güvendiğini düşün. Eski sevgilin sürekli sana geliyorsa bu kendini hâlâ sana yakın hissettiği anlamına gelir. Senden hâlâ hoşlandığı anlamına bile gelebilir

ARKADAŞLARINA SOR

Arkadaşlarına eski sevgilinin hâlâ senden hoşlandığını düşünüp düşünmediklerini sor. Arkadaşlarının eski sevgilinle olan ilişkine dair farklı bakış açıları olabilir. Onların senin fark etmediğin şeyleri görebilme ihtimali vardır. Eski sevgilinin ne hissettiğini düşündüklerini öğrenmek için onlarla konuş. Eski sevgilinin hâlâ senden hoşlanıyor olma ihtimalini anlamak için birkaç farklı fikir al