Ev temizliğinde çığır açan akıllı robotlar sizlerle...

Teknolojinin gelişmesi ile birçok iş makine ve robotlar tarafından yapılır hale geldi. Geleneksel olan bulaşık, çamaşır makinesi yanında çığır açan akıllı ev teknolojilerinin belki de en gözde ürünü akıllı temizlik robotları. Eve girmeden saatler önce cep telefonunuz üzerinden programlayabildiğiniz bu robotlar sayesinde temizlik dergi adeta rafa kalkıyor. Sizler için bu akıllı ev temizlik robotlarını listeledik.

1- Siz arkanıza yaslanın o süpürsün

Yüksek emiş gücüne ve üçlü filtreye sahip bu akıllı temizlik robotuna kumanda ile rahatlıkla komut verilebiliyor. Kısa sürede tüm evi süpürüyor.

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2- Wi-Fi bağlantısı ile anlık kontrol mümkün

On kata kadar çekiş gücüne sahip özel motoru ve Wi-fi teknolojisine sahip olması ile öne çıkan cihaz oda seçimi yaparak temizleme imkanı sunuyor. Kendi toz haznesini ise kendisi temizliyor.

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3- Evcil hayvanlarınızın tüylerini artık dert etmeyeceksiniz

Şarjı bittiğinde istasyonuna otomatik olarak dönen cihaz 2.0 navigasyon teknolojisi ile 185 metrekarelik bir alanı rahatlıkla temizler.

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4- Kuru ve ıslak süpürme seçenekleriyle maksimum temizlik

Cikonielf akıllı otomatik süpürme robotu i̇ki modlu kuru ve ıslak temizleme imkanı sunar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen cihazın, 3 hızlı zamanlamaya ve USB şarj etme imkanına sahiptir.

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5- Roidmi Eve Plus ile üst düzey temizlik

Yüksek Kapasite sıvı tankına sahiptir bu cihaz, ıslak ve kuru seçenekleri sayesinde kaliteli bir yüzey temizliği yapar. Parke ve halı zeminini birbirinden ayırabilir.

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6- Cam temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı

Sıra geldi camlara… Bu temizlik robotu, pencere temizliğini çok kolay hale getiren bir ürün. Cikonielf ABS ultra ince pencere temizleme robotuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Xiaomi farkını yakından keşfedin

Su ve toz tutma tankına sahip robot hem siliyor hem süpürüyor. Toz tankı kapasitesi 600ml, Su tankı Kapasitesi ise 200 ml'dir.

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8- Temizlik Nicoone’dan sorulur

Darbeye dayanıklı malzemeden üretilen, yüksek emiş gücüne sahip Nicoone akıllı süpürge, kısa sürede geniş alanı temizler. Ayrıca fiyat performansıyla da göz dolduran bu ürünü kaçırmak istemeyeceksiniz.

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9- Üç zamanlı temizleme özelliğiyle zeminler artık çok daha temiz

Püskürtme fonksiyonuna sahip cihaz, zemini süpürürken nemlendirme de sağlar. Islak ve kuru temizleme imkanı sunar.

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