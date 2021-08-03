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Ev temizliğinde çığır açan akıllı robotlar sizlerle...

03.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliğinde işlerinizi kolaylaştıran akıllı ve kullanışlı robotları sizler için inceledik.

Ev temizliğinde çığır açan akıllı robotlar sizlerle...

Teknolojinin gelişmesi ile birçok iş makine ve robotlar tarafından yapılır hale geldi. Geleneksel olan bulaşık, çamaşır makinesi yanında çığır açan akıllı ev teknolojilerinin belki de en gözde ürünü akıllı temizlik robotları. Eve girmeden saatler önce cep telefonunuz üzerinden programlayabildiğiniz bu robotlar sayesinde temizlik dergi adeta rafa kalkıyor. Sizler için bu akıllı ev temizlik robotlarını listeledik.

1- Siz arkanıza yaslanın o süpürsün

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Yüksek emiş gücüne ve üçlü filtreye sahip bu akıllı temizlik robotuna kumanda ile rahatlıkla komut verilebiliyor. Kısa sürede tüm evi süpürüyor.

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2- Wi-Fi bağlantısı ile anlık kontrol mümkün

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On kata kadar çekiş gücüne sahip özel motoru ve Wi-fi teknolojisine sahip olması ile öne çıkan cihaz oda seçimi yaparak temizleme imkanı sunuyor. Kendi toz haznesini ise kendisi temizliyor.

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3- Evcil hayvanlarınızın tüylerini artık dert etmeyeceksiniz

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Şarjı bittiğinde istasyonuna otomatik olarak dönen cihaz 2.0 navigasyon teknolojisi ile 185 metrekarelik bir alanı rahatlıkla temizler.
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4- Kuru ve ıslak süpürme seçenekleriyle maksimum temizlik

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Cikonielf akıllı otomatik süpürme robotu i̇ki modlu kuru ve ıslak temizleme imkanı sunar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen cihazın, 3 hızlı zamanlamaya ve USB şarj etme imkanına sahiptir.

Cikonielf Akıllı otomatik süpürme robotuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Roidmi Eve Plus ile üst düzey temizlik

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Yüksek Kapasite sıvı tankına sahiptir bu cihaz, ıslak ve kuru seçenekleri sayesinde kaliteli bir yüzey temizliği yapar. Parke ve halı zeminini birbirinden ayırabilir.

Roidmi Eve Plus akıllı ev temizlik robotuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Cam temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı

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Sıra geldi camlara… Bu temizlik robotu, pencere temizliğini çok kolay hale getiren bir ürün. Cikonielf ABS ultra ince pencere temizleme robotuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Xiaomi farkını yakından keşfedin

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Su ve toz tutma tankına sahip robot hem siliyor hem süpürüyor. Toz tankı kapasitesi 600ml, Su tankı Kapasitesi ise 200 ml'dir.

Xiaomi Mijia 1C Robot Vacuum Mop akıllı robot süpürgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Temizlik Nicoone’dan sorulur

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Darbeye dayanıklı malzemeden üretilen, yüksek emiş gücüne sahip Nicoone akıllı süpürge, kısa sürede geniş alanı temizler. Ayrıca fiyat performansıyla da göz dolduran bu ürünü kaçırmak istemeyeceksiniz.

Nicoone akıllı süpürgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Üç zamanlı temizleme özelliğiyle zeminler artık çok daha temiz

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Püskürtme fonksiyonuna sahip cihaz, zemini süpürürken nemlendirme de sağlar. Islak ve kuru temizleme imkanı sunar.

Conpoir 3'ü 1 arada Robot Temizleyiciye BURADAN ulaşabilirsiniz.


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