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Evde bıçaklanan gencin şüpheli ölümünde yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı

19.12.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 15 Aralık tarihinde evde bıçaklanan gencin ölümüyle ilgili 4 zanlıdan biri tutuklandı. Öte yandan diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...

Evde bıçaklanan gencin şüpheli ölümünde yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı

Bursa'da evde bıçaklanan gencin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde 15 Aralık'ta kavga ihbarına giden polis ekiplerince evde yaralı halde bulunan İsmail Aslantürk'ü (20) bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.D. (18), Ş.D. (23), İ.C.D. (18) ve B.P'yi (19) saklandıkları Anadolu Mahallesi’ndeki evde gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D (18) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Aralık'ta Meydancık Mahallesi'ndeki evden kavga sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İsmail Aslantürk'ü ikamette bacağından bıçakla yaralanmış halde bulmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)

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