Evde hacamat yapılır mı, evde bardak hacamat nasıl yapılır? Kendi kendine hacamat nasıl yapılır?

Tarihi çok eski yıllara dayanan hacamat yöntemi kupa tedavisi adı ile de bilinen bir uygulamadır. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Halk arasında da hacamat olarak anılan bu yöntem en sık tercih edilen alternatif tıp uygulamaları arasında yer alır. İngiltere’de bulunan ve 2008 yılında kurulmuş olan Kupa Derneğinin açıkladığı bilgilere göre hacamat, vücutta kan toplanması için seçilen bölgede vakum oluşturmak olarak da tanımlanmıştır. Bazı uzman doktorların uygun gördüğü takdirde önerdiği hacamat, bazı kişiler tarafından evde de uygulanmaktadır.

Hacamat evde yapılır mı?

Birçok hastalığa iyi geldiği kabul edilen hacamat kısırlık tedavisinden migren ağrısına kadar birçok konuda başvurulan bir işlemdir. Hacamat işlemi evde de yapılabilir. Ancak bunun için bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Hacamatın yan etkileri ve zararlarının yaşanmaması için mutlaka uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Bu nedenle hacamat evde yapılacaksa mutlaka bir uzmanın olması gerekir. Kişi kendi başına cilt üzerinde herhangi bir işlem yapmamalıdır.

Evde hacamat nasıl yapılır?

Kendine hacamat yapmak isteyen kişilere öncelikle işlemden önce iki gün boyunca herhangi bir hayvansal gıda tüketmemesi önerilir. İşlem süresi boyunca hastanın aç ya da susuz olmaması gerekir. İşlemin ardından işlem yapılan bölgelere kantaron yağının sürülmesi de bir başka gerekliliktir. Kantaron sürme işlemi 24 saat boyunca devam ettirilmelidir. Bazı Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından da yönlendirilen hasta tercihine göre evde hacamat yapabilir. Ancak kendine hacamat yapmak isteyen kişiler bunu tek başlarına yapmamalıdır. Bilinçsiz ve amatör bir şekilde yapılan hacamat hayati sonuçlar doğurabilir.

Evde bardak hacamat nasıl yapılır?

Kişiye hacamat işlemi uygulanacaksa kişinin öncelikle uygun bir pozisyonda ve rahat edeceği şekilde uzanması gerekir. Bu noktada vücudunun rahat etmesi son derece önemlidir. Uygun malzemelerle hacamat uygulanacak bölgenin temizlenmesi gerekir. Cildin temizlenmesinin ardından uygulama yapılacak bölge için yeteri kadar kupa, “kuru kupa” adı verilen işlem için ilgili bölgeye yerleştirilir. Yerleştirilen kupalar beş dakika boyunca yeteri kadar vakum uygulanacak şekilde bölgede tutulmalıdır.

Kupa işlemi sayesinde vücutta bulunan tüm toksin maddelerin cildin yüzeyine yaklaşması hedeflenir. Bundan sonraki işlem için kupaların büyüklüğüne göre kesikler atılır. Ciltte oluşturulan bu kesiklerden vücuttaki tüm toktin maddelerin atılması sağlanır. Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi hacamat uygulaması da uzman bir doktora danışılmadan başvurulmaması gereken bir uygulamadır. Kişilerin bünyelerine göre farklılık gösterecek şekilde olumsuz etkilerin görülmesi olasılığı bu işlem için de geçerlidir.



