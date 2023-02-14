HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hacamat kalemi nedir, nasıl kullanılır? Hacamat kalemi ne işe yarar?

Hacamat kalemi nedir, nasıl kullanılır? Hacamat kalemi ne işe yarar?

08.02.2023 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır kullanılan alternatif tıp yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Osmanlı’da da sıkça uygulanmış olan hacamat uygulamasıdır. Türlü hastalıkların tedavisinde kullanılan hacamat uzman kişiler tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı merkezlerde yapılmalıdır. Hacamat işlemi için kullanılan bazı nesneler bulunmaktadır. Bu nesnelerden birisi olan hacamat kalemi nedir?

Hacamat kalemi nedir, nasıl kullanılır? Hacamat kalemi ne işe yarar?

Dünyada birçok ülkede alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen hacamat geleneksel bir uygulamadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte daha modern koşullarda uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamındaki maddeler doğrultusunda işlem yapılmakta ve yeterince steril ortamlarda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. Bir diğer adı kupa tedavisidir. Bunun sebebi işlem sırasında kullanılan materyallerden birinin kupa ya da bardak adı verilen nesneler olmasıdır. Her alternatif tedavi yönteminde olduğu gibi hacamat işlemi için de olumsuz bazı yan etki ihtimalleri bulunmaktadır. Bu sebeple doktora danışılmadan bu yönteme başvurulması ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkartabilir.

Hacamat kalemi nedir?

Hacamat uygulaması kapsamında cam ya da bambu gibi malzemelerden yapılan kupa dışında kullanılan aletlerden biri de hacamat kalemidir. Hacamat kalemi tek kullanımlık iğneleri bulunan, tek iğneli ya da üç iğneli modelleri bulunan bir alettir. İğne genel olarak çelikten yapılır. Plastik bir sap ve koruma başlığı parçalarından oluşur. Düz taşlama ve paslanmaz çelik malzeme kullanılmış olmalıdır. Koruyucu başlık ile plastik sap için ise polietilen malzeme önerilmektedir. Hacamat kalemi için genellikle G26 ve G28 kalınlıklarında Lanset iğneleri kullanılır. G28 daha ince bir yapıdayken G26 biraz daha kalın bir iğnedir. Hijyenik ve kullanım rahatlığı açısından sıklıkla tercih edilir.

İlginizi Çekebilir

Hacamat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Hacamat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Bebeklere hacamat yapılır mı?

Bebeklere hacamat yapılır mı?

Erkeklerde hacamat noktaları nedir?

Erkeklerde hacamat noktaları nedir?

Kadınlarda hacamat noktaları nedir?

Kadınlarda hacamat noktaları nedir?

Hacamat noktaları nedir?

Hacamat noktaları nedir?

Hacamat kalemi nasıl kullanılır?

Hacamat kalemi kullanırken öncelikle ön parçanın çıkartılması gerekmektedir. İğne, iğne için yapılan yuvaya yerleştirilmelidir. Bu noktada koruyucu başlığın dışa gelmesine özen gösterilmelidir. Koruyucu başlık hafifçe çevrilerek çıkartılmalıdır. Ön parça ve iğne ucuna dikkat edilmelidir. Kullanımdan önce kalemin iğnesinin sterilizasyonu son derece önemlidir. İşlemden sonra tek kullanımlık iğneler çöpe atılmalıdır. Diğer kısımların dezenfeksiyonu da yapılmalıdır. Hacamat işleminde hastanın şikâyetine göre uygulama yapılan bölgeye kupalar yaklaşık beş adet olacak şekilde yerleştirilir. Bir süre bekletildikten sonra hacamat kalemi yardımı ile çizikler atılır. Çiziklerin cilt altındaki dokuya geçmemesine özen gösterilir.

Hacamat kalemi nerelerde kullanılır?

Genel olarak tek ve üç iğneli olarak üretilen hacamat kalemi farklı amaçlar için kullanılabilir. Hacamat işleminde eski tip kesici ürünler yerine günümüzde hacamat kalemi tercih edilmektedir. Hacamat kalemi yeterince sterilize edildikten sonra elde, ayakta, yüzde de kullanılabilmektedir. Kullanırken yüzeysel dokunuşlar yapmaya özen gösterilmelidir. Bu sayede bölgede hiçbir iz kalmaması hedeflenmektedir. Hacamat kalemi, kupayla yapılan hacamat gibi el, yüz, ayak bilekleri gibi dar yerlerde kullanılabilir. Ayrıca çocuklar için de hacamat kalemi kullanılabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Travmaya bağlı karın ağrısı ve baş dönmesine dikkatTravmaya bağlı karın ağrısı ve baş dönmesine dikkat
Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşımSöyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım
Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"
Anahtar Kelimeler:
Hacamat hacamat faydaları hacamat nasıl yapılır hacamat ne demek hacamat nedir hacamat ne işe yarar hacamat neye iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.