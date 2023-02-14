Hacamat kalemi nedir, nasıl kullanılır? Hacamat kalemi ne işe yarar?

Dünyada birçok ülkede alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen hacamat geleneksel bir uygulamadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte daha modern koşullarda uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamındaki maddeler doğrultusunda işlem yapılmakta ve yeterince steril ortamlarda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. Bir diğer adı kupa tedavisidir. Bunun sebebi işlem sırasında kullanılan materyallerden birinin kupa ya da bardak adı verilen nesneler olmasıdır. Her alternatif tedavi yönteminde olduğu gibi hacamat işlemi için de olumsuz bazı yan etki ihtimalleri bulunmaktadır. Bu sebeple doktora danışılmadan bu yönteme başvurulması ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkartabilir.

Hacamat kalemi nedir?

Hacamat uygulaması kapsamında cam ya da bambu gibi malzemelerden yapılan kupa dışında kullanılan aletlerden biri de hacamat kalemidir. Hacamat kalemi tek kullanımlık iğneleri bulunan, tek iğneli ya da üç iğneli modelleri bulunan bir alettir. İğne genel olarak çelikten yapılır. Plastik bir sap ve koruma başlığı parçalarından oluşur. Düz taşlama ve paslanmaz çelik malzeme kullanılmış olmalıdır. Koruyucu başlık ile plastik sap için ise polietilen malzeme önerilmektedir. Hacamat kalemi için genellikle G26 ve G28 kalınlıklarında Lanset iğneleri kullanılır. G28 daha ince bir yapıdayken G26 biraz daha kalın bir iğnedir. Hijyenik ve kullanım rahatlığı açısından sıklıkla tercih edilir.

Hacamat kalemi nasıl kullanılır?

Hacamat kalemi kullanırken öncelikle ön parçanın çıkartılması gerekmektedir. İğne, iğne için yapılan yuvaya yerleştirilmelidir. Bu noktada koruyucu başlığın dışa gelmesine özen gösterilmelidir. Koruyucu başlık hafifçe çevrilerek çıkartılmalıdır. Ön parça ve iğne ucuna dikkat edilmelidir. Kullanımdan önce kalemin iğnesinin sterilizasyonu son derece önemlidir. İşlemden sonra tek kullanımlık iğneler çöpe atılmalıdır. Diğer kısımların dezenfeksiyonu da yapılmalıdır. Hacamat işleminde hastanın şikâyetine göre uygulama yapılan bölgeye kupalar yaklaşık beş adet olacak şekilde yerleştirilir. Bir süre bekletildikten sonra hacamat kalemi yardımı ile çizikler atılır. Çiziklerin cilt altındaki dokuya geçmemesine özen gösterilir.

Hacamat kalemi nerelerde kullanılır?

Genel olarak tek ve üç iğneli olarak üretilen hacamat kalemi farklı amaçlar için kullanılabilir. Hacamat işleminde eski tip kesici ürünler yerine günümüzde hacamat kalemi tercih edilmektedir. Hacamat kalemi yeterince sterilize edildikten sonra elde, ayakta, yüzde de kullanılabilmektedir. Kullanırken yüzeysel dokunuşlar yapmaya özen gösterilmelidir. Bu sayede bölgede hiçbir iz kalmaması hedeflenmektedir. Hacamat kalemi, kupayla yapılan hacamat gibi el, yüz, ayak bilekleri gibi dar yerlerde kullanılabilir. Ayrıca çocuklar için de hacamat kalemi kullanılabilir.



