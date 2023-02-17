Hacamat nerelere yapılır, yüze hacamat faydaları nelerdir? Hacamat neye iyi gelir?

Bir diğer adı kupa tedavisi olan hacamat işlemi, Osmanlı’dan bu yana kullanılan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde modern tıbbın gelişmesi ve ilaç tedavisinin daha çok kullanılması ile eskisi kadar tercih edilmese de kişilerin doktor onayı ile başvurduğu bir uygulamadır. Hacamat işlemi bu işleme özel olarak tasarlanmış olan bardak, fincan ya da kupa ve benzeri nesneler ile yapılır. Hasta sırt üstü yatırılarak ilgili bölgelere kesik atılarak kupanın bu bölgede bekletilmesi şeklinde uygulanır. Uygulanacağı bölge ise alanında uzman kişi tarafından hastanın şikayetçi olduğu bölgeye göre belirlenir.

Hacamat neye iyi gelir?

Doktora danışılarak yaptırılması gereken bu uygulama adet düzensizliklerinden psikolojik sıkıntılara kadar her konuda başvurulan bir alternatif tedavi yöntemidir. Sağlık Bakanlığı onaylı doğru kişiler tarafından ve onaylı merkezlerde yapılması gereken aksi takdirde insan sağlığına zararı dokunma ihtimali bulunan bir işlemdir. Hacamat genel olarak ağrı tedavisinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı tedavi olarak kullanılır. Ancak tam olarak iyi geldiği hastalıklardan ya da rahatsızlıklardan bahsetmek mümkün değildir. Hacamatın iyi geldiği durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar.

Kan akışının düzenlenmesi ve bölgedeki kan akışının sağlanmasını sağlar.

Ağrı gibi kronik rahatsızlıkların tedavisine destek olur.

Hacamat nerelere yapılır?

Kafanın üst kısmı ya da bıngıldak olarak anılan bölge ve ense çukuruna uygulanmasında sakınca görülen hacamat özel durumu olan bazı kişiler dışında herkese uygulanabilir. Bu kişilerin başında kansızlık sorunu yaşayan ve kalp pili takılı kişiler gelmektedir. Kalp yetmezliği, organ nakli olan, anne adayları, HIV ya da AIDS gibi virüsler taşıyan kişilerin de uzak durması gereken bir işlemdir. Birçok ülkede yapılan bu uygulama için yaşanan soruna ya da şikayet edilen bölgeye göre değişiklik göstermek üzere belli bazı noktalara işlem yapılır. Değişiklik gösteren hacamat noktaları şu şekildedir:

Safra kesesi ya da pankreas gibi organlarda görülen rahatsızlıklar için kürek kemiklerinin orta kısmı

Psikolojik ve ruhsal sıkıntılar için kafanın arkasındaki bölge

Diş ya da göz hastalıkları için boyun bölgesi

Kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi için kulak arkasında bulunan bölge

Ürolojik sorunlar ya da bel ile ilgili sıkıntılar için bele

Böbrek rahatsızlıkları ya da sedef ve benzeri hastalıklar için baldırlara

Adet düzensizlikleri durumunda ya da prostat için kuyruk sokumuna

Bacakta hacamat noktaları ayak bileğinin iç ve dış kısımları, dizlerin iç ve dış kısımları, kalçanın yan kısımları ve baldırlardır. Bacak hacamatı faydaları ve iyi geldiği bilinen rahatsızlıklar şunlardır:

Gut

Siyatik

Fil

Varis

Yüze hacamat faydaları nedir?

Kafa hacamat noktaları üzerine yapılan işlem ile ruhsal ve psikolojik sorunların tedavisinde destekleyici olarak rol alabilir. Kafaya hacamat faydaları kulak ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, ağız içinde oluşan yaralar, kafa derisinde bulunan sedef ve egzama benzeri rahatsızlıklar, diş eti rahatsızlıkları, saç dökülmesi gibi durumların tedavisi hedeflenir. Bunun dışında kol ve yüze de hacamat işlemi yapılabilir. Yüze yapılan hacamat uzman kişiler tarafından ve steril bir ortamda yapılıyorsa kişiye faydası dokunur. Yüze hacamat faydaları şu şekildedir:

Yüz ödemini giderir.

Gözenekleri açar.

Kronik şişkinlik durumlarını giderir.

Cildi yeniler ve nemlendirir.

Kırışıklıkları azaltır.

Cilde renklilik verir.

Kol hacamat noktaları olarak da omuz bölgesi belirlenmiştir. Buraya yapılan uygulama ile hastaların boyunda kireçlenme, boyun fıtığı, romatizmal ağrılar, akciğer sorunları, tansiyon sorunlarından kurtulması hedeflenir.



