Evde lazer teknolojisiyle istenmeyen tüylerden kurtulun: Philips lazerli epilasyon aleti kullananlar ve yorumları

Bir epilasyon aletinden alabileceğiniz maksimum verim için Philips Lumea Prestige IPL oldukça başarılı ürünlerden biri. Tabii ürünü satın almadan önce özelliklerini, artı ve eksi yönlerini, kullanıcıların ne gibi deneyimler yaşadıklarını öğrenmekte fayda var. Bu yüzden Philips Lumea Prestige IPL'i sizler için inceledik. Beklentinizi karşılayabilecek alternatif ürünlerin bulunduğu listemize de göz atmadan geçmeyin!

Philips Lumea BRI950/00 Prestige IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'nın teknik özellikleri

Philips Lumea Prestige IPL, dermatolojik açıdan test edilmiş özellikleriyle evde güvenle uygulama kolaylığı sağlıyor. IPL teknolojisiyle donatılmış 250.000 atıma sahip cihaz, kıl köklerini hassas ışık atışlarıyla uyarıyor ve böylece tüylerin uyutularak zamanla azalmasına yardımcı oluyor. 8 kullanımda 6 aya kadar yumuşak ve pürüzsüz bir cilt vadeden Philips Lumea Prestige IPL'i ister kablolu ister kablosuz şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu sayede prize ulaşamadığınız yerlerde kolaylıkla uygulama yapabiliyorsunuz. Bir epilasyon aleti seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, cihazın cilt renginize uygun olması. Peki, Philips Lumea Prestige IPL'i hangi cilt tonuna sahip kişiler kullanabiliyor? Ürün; çok beyaz ve esmer cilt rengi arasında kalanlarda ve doğal koyu sarı, siyah, kahverengi tüylere sahip kişilerde etkili sonuç veriyor ancak gri, açık sarı, beyaz, kızıl ve çok koyu tondaki ciltler için uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Akıllı cilt sensörüne sahip Philips Lumea Prestige IPL, beş kademeli ışık seviyesiyle hem cilt rengini otomatik olarak algılıyor hem uygulama yaptığınız her alan için uygun ışığı ayarlıyor. Vücudunuz için özel tasarlanmış içe doğru kavisli akıllı vücut aparatı, cildinizle temas etmeme gibi sorunlarla karşılaşmanızı önleyerek tüyleriniz üzerinde maksimum etki gösteriyor. Kol, karın ve bacak gibi geniş bölgeler için ideal boyuta sahip Philips Lumea Prestige IPL'in dudak üstü, çene ve çene altı gibi hassasiyet göstermeye meyilli yüz bölgeleri için kullanılabilecek ek filtreli bir yüz başlığı da bulunuyor. Entegre filtreli yüz aparatı, cihazla temas ettiği anda yüze uygun ışığı ayarlıyor. Bunun yanında cihazın tüm aparatları uygulandığı bölgeye göre kendini programlıyor. Uygulamayı tüm vücudunuz için yaklaşık 17,5-18 dakikada tamamlayabiliyorsunuz.

Philips Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'nın avantajları ve dezavantajları

Philips Lumea Prestige IPL'i satın almadan önce sağladığı avantajlardan söz edelim:

Entegre UV filtresi sayesinde cildinizi güneş ışınlarının verdiği zarardan koruyor.

Güzellik merkezlerindeki lazer epilasyonların cilt üzerinde bırakacağı hasar ihtimalini, IPL teknolojisiyle ortadan kaldırıyor.

Philips Lazer Epilasyon Aleti kullanımı, kıvrımlı tasarımı ile pratik hâle gelirken ürünün kablosuz özelliği kullanıcılarına hareket özgürlüğü sunuyor.

Cilt temas sensörü ve entegre güvenlik sistemi bulunan cihaz, cildinizle temas etmediği anlarda atış yapmıyor.

Saklama çantası, cihazı her yere rahatça taşımanızı kolaylaştırıyor.

Philips Lumea Prestige IPL'in her cilt rengine uygun olmaması ise dezavantaja neden oluyor.

Philips Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'nı kullananların yorumları

Philips Lazerli Epilasyon Aleti yorumlarında çoğunlukla ürünün kullanıcıların beklentisini karşıladığı yönündeki görüşler dikkat çekiyor. Philips Lumea Prestige IPL, özellikle her epilasyon yönteminin etkili olmadığı esmer tenliler tarafından büyük beğeni topluyor. 2 kullanımdan sonra bacaklarda gözle görülür etki yaratması, tüylerin azalmakta en inatçı olduğu koltuk altı bölgesindeki tüyleri yok etmenin yanı sıra ağda, tıraş gibi yöntemlerin ardından oluşan koyu görüntüyü de yok etmesi gibi olumlu özellikleri; Philips Lazer Epilasyon Aleti kullanıcı yorumları arasında yer alıyor. Aynı zamanda Lumea uygulamasının ürünü doğru ve etkili bir şekilde kullanma konusunda başarılı bir rehber olduğu da kullanıcıların gözünden kaçmayan önemli bir ayrıntı. Philips Lazer Epilasyon aleti kullananların olumsuz görüşleri arasında ürün kablosuz olarak çalıştığında kullanıcılarını yarı yolda bırakması ve bu nedenle kullanıcıların aralıksız bir uygulama gerçekleştirememeleri yer alıyor. Cihazın kısa sürede ısınması ise kullanıcıları memnun etmeyen bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Philips Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'na alternatif ürünler

1. Remington IPL3500 Compact Control Lazer Epilasyon Aleti

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Remington IPL3500 Compact Control, 350.000 atış sayısıyla uzun süre tüysüz ve pürüzsüz bir cilt sağlıyor. 5 kademeli hız ayarı bulunan cihaz ile tüm vücudunuzu 20 dakikada tamamlayabiliyorsunuz. Tetiksiz atım özelliğine sahip epilasyon aleti, uygulama sırasında butonlara devamlı basarak yorulmanıza sebep olmuyor. Cilt sensörlü ürünün 6 hafta sonrasında %92 oranında tüylerde azalma sağlamasıyla Philips Lumea Prestige IPL'in iddialı bir rakibi olduğunu belirtelim.

2. Braun IPL Silk Expert Pro 3 PL3132

3 ayda sizi tüylerinizden kurtaracak Braun IPL Silk Expert Pro 3, en çok tercih edilen yeni nesil epilasyon aletlerinin başında geliyor. 300.000 atıma sahip cihaz, 3 yoğunluk düzeyiyle cilt renginize en uygun ışığı ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca epilasyon aletinin vücudun hassas bölgelerine özel tasarlanmış bir hassasiyet başlığı bulunuyor. Farklı modları ise her bölgeye ayrı uygunlukta atış yapmanızı sağlıyor.

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3. Salmue Elektrikli Lazer Epilasyon Aleti

Lazer epilasyonun en konforlu ve güvenli hâli için Salmue Elektrikli Lazer Epilasyon Aleti denemeye değer. Kol, bacak gibi geniş alanlar için otomatik flaş; koltuk altı, bikini gibi nazik ve hassas alanlar için manuel flaş olmak üzere cihazda 2 farklı ışık yayma modu yer alıyor. Cildinize zarar vermeden ağrısız bir şekilde tüylerinizi alabileceğiniz ayarlanabilir 5 hız seviyesi bulunuyor.

4. Medisana IPL Lazer Epilasyon Cihazı

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Hem yüz hem vücut bölgeleriniz için pratik bir kullanım imkânı sunan Medisana IPL 845 Lazer Epilasyon Cihazı, lazer sonrasında güneşin verebileceği zararlara karşı cildinizde bariyer görevi gören entegre UV filtresine sahip. 100.000 atış ile yıllarca başka bir cihaza gerek duymadan tüylerinizin uzamasını engelliyor. Cihaz 3 dakika kullanılmadığında kendini otomatik bir şekilde kapatarak muhtemel kazaların oluşumunu önlüyor.

5. Mioji Lano IPL Lazer Epilasyon ve Cilt Gençleştirme Aleti

Bütçe dostu bir lazer epilasyon arayışındaysanız sizin için hem tüylerinizi azaltacak hem cildinizi eskisinden de genç tutacak bir öneriyle geldik. İşlevsel özellikleriyle beğeni kazanan Mioji Lano IPL'in 990.000 atımı bulunuyor. 6 enerji seviyesiyle cilt hassasiyetinize göre epilasyon aletinin hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ürünün IPL darbeli ışık özelliği ise sizi başa çıkılmaz siyah tüylerinizden kısa sürede kurtarıyor. Aynı zamanda cilde kaybettiği elastikiyeti geri kazandırarak kolajen üretimini de destekliyor.

6. inFace Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Aleti

inFace Buz Başlıklı IPL, lazer epilasyonun verebileceği acıyı minimuma indirerek tamamıyla acısız bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. 500.000 flaş atışı bulunan yeni nesil epilasyon aleti, etkileyici tasarımıyla göze hitap ediyor. 8 hafta boyunca düzenli kullanıldığında kıl kökünü dinlenmeye alarak tüylerinizi azaltmayı hedefliyor. Cihazın sıcaklık derecesini ve soğutucu özelliğini kontrol etmenize yarayan dokunmatik ekranıyla kullanıcılarının işini kolay hâle getiriyor.