Evde spor yapmak isteyenlere özel mutlaka bulunması gereken ekipmanlar

Spor yapmak, birçok açıdan beden ve ruh sağlığına iyi gelir. Tabii bir de formunuzu korumanızı sağlar. Fit bir görünüme sahip olmak herkesin hayali ancak bu hayale ulaşmak için spor salonuna gidecek zamanınız olmayabilir. Üzülmeyin, evde de spor yaparak fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki spor ekipmanlarıyla! Eğer forma girmek ve sağlığınızı korumak istiyorsanız evinizi minik bir spor salonuna çevirecek spor ekipmanlarını listelediğimiz yazımızı gelin, birlikte inceleyelim!

1. Sporun olmazsa olmazı Avessa Yoga & Pilates Matı

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Evde spor yapmak isteyenlerin bulundurması gereken ekipmanlar arasında ilk sırada Avessa Mat var. Pilates ve yoga dışında birçok spor antrenmanında tercih edebileceğiniz mat, özellikle karın ve sırt egzersizleri yaparken ihtiyaç duyacağınız rahatlığı sağlar. Egzersiz sırasında duruşunuzun düzgün olması gerekir. Aksi takdirde egzersizlerden istediğiniz verimi alamazsınız. Avessa Mat, ideal kalınlığı ve yumuşaklığı ile omurganızın dik durmasına yardımcı olur ve egzersizlerin daha verimli hale gelmesine katkıda bulunur. Kaliteli materyallerden elde edilen mat, aşınmalara karşı direnç gösterir. Avessa Mat'ın lila, mor, gri ve siyah gibi farklı renk alternatifleri arasından seçim yapabilirsiniz.

2. Dayanıklılığınızı arttırmak için Usr Rulmanlı Atlama İpi

Basit ve etkili spor egzersizleri yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken spor ekipmanlarının başında gelen Usr Rulmanlı Atlama İpi'nin uzunluğunu isteğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rulmanları sayesinde rahatça dönen atlama ipi, vücudunuzdaki birçok kasın aynı anda çalışmasını sağlar. Senkronizasyon ve denge becerilerinizin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayacak ekipmanın sünger kaplı sapı, yumuşak yapısıyla ellerinizi acıtmaz. Üstelik elleriniz ıslak olsa bile sap kısmı elinizden kaymaz. Dayanıklılığınızı arttırmanıza ve koordinasyonunuzu geliştirmenize yardımcı olacak atlama ipini yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

3. Yağ yakımını hızlandıran ISE Koşu Bandı

Yağ yakmanın en etkili yöntemleri arasında koşmak yer alır ancak soğuk ve yağmurlu havalarda dışarı çıkmak zor olabilir. ISE Koşu Bandı, sizi bu sorundan kurtarır. Bu ürün, yüksek kaliteli elektrikli motoruyla ve destek kollarıyla spor yapmayı daha keyifli ve kolay hale getirir. Spora başlamadan önce kasların ısınmasını sağlayan koşu bandı, spor esnasında oluşacak sakatlanmaları azaltmaya yardımcı olur. 10 kademeli hız ayarı sayesinde koşu hızını istediğiniz gibi ayarlamanıza imkan verir. Bu sayede ister yürüyüş ister yüksek tempoda koşu yapabilirsiniz. Ürünün LED ekranı; hız, koşu mesafesi, nabız ve yaktığınız kaloriyi takip etmenize yardım eder.

4. Daha güçlü kollar için Ecgspor Dambıl Seti

Evde spor yaparken kas kütlenizi artırmanıza yardımcı olacak Ecgspor Dambıl Seti, daha dirençli bir vücuda sahip olmanızı sağlar. A+ plastikten üretilen setin iç harcı beton dolgudan oluşur. Evde ağırlık antrenmanları yapmanıza imkan veren dambıl setiyle kol, sırt, omuz ve göğüs kaslarınızı etkili bir şekilde çalıştırabilirsiniz. 2,5 ve 5 kg'lık ağırlık plakalarını içeren set sayesinde kademeli olarak ağırlık arttırabilirsiniz. Kauçuk tutma yeri dambılları kolayca kavramanıza yardım ederken ellerinizin terli olması halinde kaymasını önler. Bu sayede güvenli bir şekilde egzersiz yapmanıza imkan verir.

5. Evde de bisiklete binebilirsiniz: Cosfer CSF02M Egzersiz Bisikleti

Evde dengeli ve sağlıklı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olacak Cosfer CSF02M Egzersiz Bisikleti, küçük boyutuyla yerden tasarruf etmenizi sağlar. Bacak, sırt ve karın kaslarını aynı anda çalıştıran ürün; rulmanları sayesinde kesintisiz ve rahat bir şekilde spor yapmanıza imkan verir. Dışarıda bisiklet sürecek alan bulamayanları bu sorundan kurtaran Cosfer CSF02M, evinizin konforunda egzersiz yapmanızı sağlar. LCD ekranı; yürüyüş mesafesi, hız, zaman ve yaktığınızı kaloriyi takip etmenize yardım eder. Ayarlanabilen pedal sertliğiyle antrenman yoğunluğunu artırabilirsiniz. Ortopedik seleyi boyunuza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

6. Tek ekipman ile birden fazla egzersiz için Delta BLACK EAGLE Mekik Sehpası

Tek ekipmanla birden fazla spor aktivitesine olanak tanıyan Delta BLACK EAGLE Mekik Sehpası, evinizde konforlu bir şekilde egzersiz yapmanıza imkan verir. Sırt ve karın kaslarını çalıştırırken hareketler doğru şekilde uygulanmazsa boyun ve bel kaslarına aşırı yük biner. Mekik sehpası, karın ve sırt hareketlerini doğru şekilde yapmanız için gereken desteği sunarak bel ve boyunda oluşacak yükü azaltır. Karın, sırt, omuz ve göğüs kaslarını kuvvetlendirmek için tercih edebileceğiniz ürün; ayarlanabilen eğimiyle egzersizin zorluk seviyesini belirlemenize imkan verir. Yumuşak sünger kısmı, antrenman sırasında konforlu bir kullanım sunar.

7. Omuz ve kol kasları için Bundera Barfix Demiri

Evde sırt, kol, omuz ve göğüs kaslarınızı çalıştırmanızı sağlayacak Bundera Barfix Demiri; uzayıp kısalabilen yapısıyla her kapıya uygun olacak şekilde ayarlanabilir. 5 farklı egzersiz yapmanıza yardım edecek barfix çubuğu, uç kısımdaki döner mekanizması sayesinde kapı aralarını rahatlıkla tutar. Hem az yer kaplayan hem etkili antrenmanlar yapmayı sağlayan ekipman, kendi vücut ağırlığınızla çalışmanıza imkan verir. Kaymaz süngeri, terli ellerinizle çalışırken kayıp düşmenizi engeller ve aynı zamanda ellerinizin acımasını önler. Barfix demiriyle egzersiz yapmadan önce açma ve germe hareketleriyle vücudunuzu ısıtmalısınız. Aksi taktirde sakatlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

8. Belirgin karın kasları için PROIRON AB Wheel

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Yaza evde hazırlanmak isteyenlerin olmazsa olmaz ekipmanları arasında bulunan PROIRON AB Wheel, diz destekli karın antrenmanları yapmanıza yardımcı olur. Karın kasları en zor oluşan kas grupları arasında yer alır. Neyse ki AB Wheel, karın kaslarını etkili bir şekilde çalıştırarak kaslarınızın kısa sürede gelişmesine destek olur. 2 farklı ayarı bulunan ekipmanı geniş acılı olarak kullanırsanız kaslarınızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Kısa açılı kullanımda ise kaslarınızı daha belirgin hale getirebilirsiniz. Termo plastik malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunar.

9. Vücuda esneklik kazandıran Hsport Pilates Topu

Evinde spor yapmak isteyenlerin mutlaka bulundurması gereken ekipmanlar arasında yer alan Hsport Pilates Topu, vücuda esneklik kazandırır ve bölgesel sıkılaşma sağlar. Kaliteli ve esnek termoplastikten üretilen pilates topu, size uzun süre eşlik eder. Yumuşak yüzeyi sayesinde konforlu bir kullanım sunar. Pilates topunu şişirmenizi sağlayacak pompası ile gelen ürünü kolayca kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda ise havasını indirerek topun yer kaplamasını önleyebilirsiniz. Hsport Pilates Topu ile daha keyifli bir şekilde spor yapabilirsiniz.

10. Yüksek direnciyle YDFit Loop Band Egzersiz Bandı

Evde spor yapmak isteyenler için hazırladığımız ekipman listesindeki son tavsiyemiz olan YDFit Loop Band Direnç Lastiği'ni tüm kas gruplarınızı çalıştırmak için tercih edebilirsiniz. Vücut dayanaklığınızı artırmanıza yardım edecek ekipman, bacak kaslarınızı en iyi şekilde çalıştırarak fit bir görünüm kazanmasına destek olur. Squat hareketinin etkisi artıran direnç lastiği, kalça kaslarının gelişimini hızlandırarak daha sıkı bir görünüm sunar. 3 haftalık düzenli kullanımda etkisini göstermeye başlayan direnç lastiği, vücudunuzu sıkılaştırmanıza imkan sunar. 18-22 kg direnç aralığındaki ürün, sağlam yapısı sayesinde kopma gibi problemlere sebep olmaz.