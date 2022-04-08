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"Evimdeki her şeyi ben tamir ederim, tamirciye gerek yok!" diyenler için en iyi lokma takımları

08.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev içi tamirat ve tadilat yapmak artık çok da zor değil. Videolar ve bloglar sayesinde kendi tamir atölyenizi bile kurmanız mümkün. Sadece küçük tadilatlar içinse tek ihtiyacınız her köşe başında bulunabilen lokma takımları. Çeşit çeşit lokma takımı seti arasında sizin için uygun olan ürünü bulmak zor geliyorsa da en iyi lokma takımı markası önerilerinden oluşan yazımızla işiniz kolaylaşabilir. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

"Evimdeki her şeyi ben tamir ederim, tamirciye gerek yok!" diyenler için en iyi lokma takımları

Kendi tamirat işlerine heveslenen ve profesyonel olarak yapanlar için lokma takımları bu işin vazgeçilmezi. Her evde mutlaka bulunması gereken bu setleri alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğu ise gerçek. Çok fazla seçenek içerisinde doğru ürünü bulmak da neredeyse imkânsız. Bu nedenle “En iyi lokma takımı hangisi?” ve “Lokma takımı ne işe yarar?” gibi sorularınıza cevap veren listemize birlikte göz atalım.

1. Alomejor Lokma Takımı ile tamirciliğe adım atın

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“İyi bir lokma takımım olsun” diyorsanız bu önerimiz tam size göre. Alomejar Lokma Takımı, ergonomik kullanımıyla ve sağlamlığıyla öne çıkıyor. Özellikle bisikleti olanlar için ideal olan bu üründe aradığınız birçok lokma ucunu da bulmanız mümkün. Kullanımı oldukça kolay olan Alomejar Lokma Takımı’yla birçok tamirat işini kendiniz yapabilirsiniz. İki yönlü cırcır mekanizması sayesinde sök tak yapmak çok kolay. Kol üzerinde bulunan düğme yardımıyla da uçları rahatça takıp çıkarabilirsiniz. Üzerinde bulunan kilitleme mekanizmasıyla uçların çıkıp düşmesi önleniyor.

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2. Tamirat yapmak Stanley Lokma Takımı sayesinde kolaylaşsın

Evde saatlerce uğraşarak yapacağınız işlemleri sağlam bir lokma takımıyla çok kısa sürede halledebilirsiniz. İşte Stanley Lokma Takımı hem fiyatıyla hem kullanım kolaylığıyla bu ihtiyacınızı karşılamak için üretilmiş. 7 adet lokma ucu ve 30 bits standart uçtan oluşan set ile çoğu tamirat işini kolaylıkla yapmanız mümkün. Set içerisinde bulunan manyetik tutucu ise uçları kolaylıkla takıp çıkarabilmenizi sağlayan işlevsel bir alet. Üstelik set içerisinde bulunan küçük parçalar dağılmasın ve kaybolmasın diye takım çantasıyla beraber geliyor.

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3. Hyudua Lokma Takımı ile büyük bir setiniz olsun

Hyudua Lokma Takımı profesyonel ve amatör kullanım için uygun 46 farklı parçadan oluşan oldukça büyük bir set. “Lokma takımı nasıl kullanılır?” diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Cırcır mekanizmalı anahtar takımını lokma ve tornavida uçlarına bağlayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu tornavida setiyle birçok farklı şekilli somon ve cıvatayı hızlıca sökmeniz de mümkün. Hassas dövme krom vanadyum çelik malzemeden yapılmış sağlam ve dayanıklı bir ürün olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca ürün yüksek sertliğe ve burulmaya karşı oldukça dirençli. Kolay paslanmıyor olması da uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

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4. Gudore Led Lokma Takımı ile arkadaşlarınıza bile tamire gidin

Hobi olarak tamir işleri yapan ve profesyonel olmak isteyenler için içerisinde derin lokma takımı olan bir lokma seti önerimiz var. Gedore Red Lokma Takımı tam 172 parçadan oluşuyor. Arka bahçenizde tamirat işlerine başlamak için oldukça ideal bir set. Kaliteli çelik malzemeden yapılmış bu seti alınca bir daha tamirci çağırmanıza gerek kalmayacak. Lokma uçları dışında alyan anahtarı ve tornavida gibi ihtiyaçlarınızı da karşılayan setle komşularınızın ve arkadaşlarınızın tamiratlarını bile yapabilirsiniz. Paslanma yapmayan uzun ömürlü set arayanlar için de kaçırılmaz bir fırsat.

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5. Bosch Lokma Takımı ile bütçeniz zorlanmasın

Bosch Lokma Takımı küçük bir set olmasına rağmen birçok tamir işini yapmanıza imkân sağlıyor. 46 parçadan oluşan takım, alet çantasıyla birlikte geliyor ve çok az yer kaplıyor. Üstelik bu lokma takımı en ucuzlar arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Bu set sayesinde sök, çıkar, tak işlemlerini çok kısa sürede yapmanız mümkün. Lokma uçları ve birçok vidaya uygun standart tornavida uçları sayesinde tamirat işleri oldukça kolaylaşıyor. Kaymayan ergonomik tutma sapıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Kullanıcılar arasında da oldukça beğenilen set, yüksek puanlara sahip.

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6. Profesyonel bir set: Mannesmann Lokma Anahtar Takımı

Evde tamirat işlerini aşmış, motosikletinizi veya arabanızı da kendiniz tamir etmeye karar vermiş olabilirsiniz. İşte tam size uygun bir lokma takımı tavsiyemiz var. Mannesmann Lokma Anahtar Takımı, bütün tamirat işlerinizi kendiniz yapın diye üretilmiş kocaman bir set. İçerisinde aradığınız her parça mevcut. 215 farklı parçadan oluşan bu setle tamircilik sektörüne hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Mannesmann Lokma Anahtar Takımı, krom vanadyum malzemeden yapılan ve oldukça dayanıklı bir ürün. Her bir parçası için özel alanı bulunan çantası ise kullanışlı ve konforlu.

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7. Proxxon Lokma Takımı ile tamirciye ihtiyaç kalmasın

“Standart parçaları olsun, beni çok uğraştırmasın” diyenlere özel lokma seti tavsiyesiyle geldik. Proxxon Lokma Takımı, küçük ama oldukça fonksiyonel bir set olarak öne çıkıyor. Lokma dışında tornavida uçlarıyla da birçok tamirat işini yapmanız mümkün. Standart uçlardan oluşan set, çelik kutusu sayesinde de kolaylıkla taşınabiliyor. Lokma takımı, kaliteli malzemeden yapılıyor ve nikel kaplama sayesinde uzun ömürlü. Ayrıca lazerle kazınmış ve net okunabilir anahtar genişliklerine sahip lokma uçları sayesinde doğru parçayı bulmanız da oldukça kolay. Ergonomik ve kaymayan yapısıyla da sökme ve çıkarma işlemleri sırasında büyük rahatlık sağlıyor.

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8. Taşıması kolay bir lokma seti: Wera 8100

En iyi lokma takımı aramalarında üst sıralarda çıkan bir ürünle listemize devam ediyoruz. Wera 8100 Lokma Takımı, sağlamlığı ve pratikliği ile rakiplerinden ayrılıyor. 42 parçadan oluşan bu setle birçok tamirat işini yapmanız mümkün. Döner cırcır mekanizması 5 kademeli sabitlemeye sahip ve oldukça da hızlı. Manyetik tutma uçlu aparatıyla da ulaşılması zor alanlarda bile kullanım kolaylığı sağlıyor. Lokma ve tornavida uçlarında bulunan renk kodlamasıyla ihtiyacınız olan parçayı hemen bulabilirsiniz. Cırt cırtlı çantası sayesinde de taşıması ve saklaması oldukça kolay.

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9. Otomatik mekanizmalı DepoLife Lokma Takımı ile hayatınız kolaylaşsın

Uygun fiyatı ve işlevselliği ile öne çıkan lokma seti önerisiyle karşınızdayız. DepoLife Lokma Takımı tam aradığınız ürün olabilir. Hem bütçe dostu hem kullanışlı bir set. Aradığınız her parçayı özel çantası içerisinde bulmanız mümkün. 53 parçadan oluşan takım içerisinde lokma ve tornavida uçları, lokma kolu ve alyan anahtarı gibi birçok alet mevcut. Standart parçalar birçok somon ve vidayla uyumlu olarak kullanılabilir. Lokma kolu uzatma aparatlarıyla da ulaşılması güç yerlerde bile kullanmak mümkün. Ayrıca ergonomik tasarımlı gövdesi sayesinde sıkma ve sökme işlemi yapmak da oldukça kolay.

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10. Donanımlı Brüder Alet Çantası ile her şey elinizin altında olsun

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“Lokma takımı yetmez, içerisinde tamir için ihtiyacım olan her parçayı bulayım” diyorsanız son tavsiyemiz olan Brüder Mannesmann Donanımlı Alet Kutusu, 155 parçadan oluşan harika bir set. Lokma takımından tutun akülü vidalama setine kadar içerisinde her şeyi bulmanız mümkün. Sağlam çelik malzemeden yapılmış ve çok dayanıklı bir ürün. Özel çekmeceli kutusu da cabası. Tamirat işlerinizi bu setle rahatlıkla yapabilirsiniz. Lokma ve tornavida uçları, elektrik bandı, çekiç, maket bıçağı ile kesinlikle kaçırılmaması gereken bir ürün.

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