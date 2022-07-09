Evini doğa elementleriyle döşemek isteyenler için uygun ürün önerileri

Doğanın muhteşem elementlerine evinizin belli noktalarında yer vererek doğayla bağınızı daha kuvvetli hâle getirebilirsiniz. Bu sayede yaşam alanınızda kendinizi daha dingin, arınmış ve huzurlu hissedebilirsiniz. Mobilyaların yerlerini değiştirerek veya çiçekler ile yeşil bitkilere yer vererek evinizin dekorasyonunu zenginleştirebilirsiniz. Doğanın farklı notalarına evinizde yer verebileceğiniz ürünleri sizler için listeledik. Gelin, doğa elementlerinin tılsımını barındıran bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Evinizde Renk Sepeti Dracaena Limon Ağacı yetiştirin

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Evinizde yeşil yapraklı bitkilere yer açarak canlanabilir, yeşilin farklı tonlarına yer vererek modunuzu yükseltebilirsiniz. Evde yetiştirebileceğiniz Renk Sepeti Dracaena Limon Ağacı bulunduğu ortama ferah ve doğal bir hava verir. Eğer ürünü saksının içerisinde yetiştirmek istiyorsanız limon ağacı için uygun olan ortamı hazırlamanız gerekebilir. Doğadaki tüm bitkilerin güneş, su ve toprağı sevdiği kadar limon ağacı da bu üç faktörü epey sever. Bunun için ürünü yetiştirirken bu özellikleri mutlaka göz önünde bulundurup ona uygun koşullar hazırlamanız gerekir.

2. EGZOTİKBAHÇE 10 Adet 5+5 Kaktüs Sukulent ile enerjinizi yükseltin

Mutfağınızın ya da salonunuzun ışık alan bir köşesinde mini sukulent ve kaktüs bahçesi hiç de fena olmaz! EGZOTİKBAHÇE 10 Adet 5+5 Kaktüs Sukulent, kendine özgü kokusu ve görüntüsü ile nadir güzelliklerden biri olsa da bazı türleri yalnızca bahar ve yaz aylarında çiçek açar. Bazı kaktüs ve sukulent türleri ise sonbaharda çiçek açabilir. Beş kaktüs ve beş sukulent çeşidi ile elinize ulaşan ürün, birbirinden farklı görünümüyle evinizin havasını değiştirir. Sukulent ve kaktüs seven biriyseniz bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

3. Bizim Bahçe Çiçekçilik Kırmızı Guzmania Çiçeği'nin enerjisi ile büyülenin

Bizim Bahçe Çiçekçilik Kırmızı Guzmania Çiçeği, evinizin enerjisine enerji katacak ürünlerden biri. Guzmania çiçeği, 45-50 cm boyunda olup yeşil yaprakları içerisinden yükselen kırmızı çiçeği sayesinde büyüleyici güzelliği ile göz doldurur. Çiçek siyah noktalı seramik bir saksıda zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak gönderilir. Salonunuzun dikkat çeken köşesine bu çiçeği yerleştirerek kırmızı ve yeşil rengin akıllarda iz bırakan tonlarını sergileyebilirsiniz. Ürünü güvenli şekilde inceleyebilir, sepetinize ekleyebilirsiniz. Bu renklerin size çok iyi geleceğine ve evinizde toprak elementini hissedeceğinize eminiz.

4. impeRiums Dekoratif Kandil Mum ile mistik hava yaratın

Sıcaklığın ve tutkunun sembolü olan ateş elementi, içinizdeki tutkuyu ortaya çıkarır. Banyo, yatak odası ya da salonunuzda yer vereceğiniz kokulu mumlar ile yaşam alanınızı eşsiz bir hâle getirebilirsiniz. Evinizde yer vereceğiniz impeRiums Dekoratif Kandil Mum ile modunuzu yükseltebilirsiniz. Ürünü kullanmak için fitil başlığı içerisinden geçmiş olan fitilin ucunu, kandilin dibine doğru itmeniz gerekir. Ürünün içinde bulunan doğal bitkiler, evinizin havasını sarıp sarmalar. Şişelerin her biri 10 x 4 cm boyutlarında olan mumların, içine 50 ml'lik kandil alabilen kapasitesi bulunur.

5. Gold detayları sevenlere: impeRiums Gold Pearl Cylinder Dekoratif Kandil Mum

impeRiums Gold Pearl Cylinder Dekoratif Kandil Mum, yaşam alanınızı daha sofistike hâle dönüştürebilir. Okyanusun derinliklerinden gelen doğal hazine olan güzelliğin, asaletin ve masumiyetin sembolü incinin zarafeti; sizinle bu üründe buluşuyor. Tekrar doldurulabilir forma sahip olmasıyla kandil mum, uzun süreli kullanım vadediyor. Gold detaylı tasarlanan ürün, şıklığıyla göz dolduruyor. Salon, yatak odası, ofis gibi alanlarda kullanıma uygun olan kandil mum; ateş elementini evinizde aktif hâle getiriyor. Her dönemin vazgeçilmezi ve en değerlisi olan inci sembolüne evinizde yer vermeye ve enerjinizi yükseltmeye ne dersiniz?

6. Tetra Starter Line LED 54 L Akvaryum ile suyun berraklığını seyre dalın

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Pek çok inanışa göre tazeliğin, arınmanın ve yeni başlangıçların sembolü olan su elementine doğrudan ya da dolaylı olarak evinizde yer vermeniz oldukça iyi gelir. Evinizde Tetra Starter Line LED 54 L Akvaryum'a yer vererek renkli balıklar besleyebilir, böylece minik dostlarınızın suda yarattığı dinamizmden ilham alabilirsiniz. Bu fonksiyonel akvaryum, pratik yem kapağı ve şık kavisli tasarıma sahip. 10 W güçlü LED lambası olan ürün, gündüz veya gece ışığı devresi ile etrafa ışık verebilir. Akvaryumda yer alan değiştirilebilir filtre kartuşları sayesinde filtre gövdesinin zahmetli temizliğinden kurtulursunuz.

7. Philips AC1215/10 Hava Temizleyici ile derin bir nefes alın

Evinizdeki havanın kalitesini artırmak, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında bulunur. Philips AC1215/10 Hava Temizleyici'ye evinizde yer açarak temiz bir hava sirkülasyonu sağlayabilirsiniz. Bu sayede temiz havanın ortamda daha iyi yayılmasına olanak tanırsınız. Güçlü hava sirkülasyonu sayesinde ürün, 63 m²'ye kadar olan odaların her köşesine etkili şekilde temiz hava dağıtır. Hava temizleyici, enerji tasarruflu tasarıma sahip olması sayesinde maksimum 50 W güç ile çalışır. Kolay bir bakım için ürün, filtresinin değişmesi gereken zamanda sizi uyarır.

8. DOITOOL Dokuma Raf Sepetleri ile yaşam alanınızda yer açın

Odalarınızda, banyonuzda ya da gardıroplarınızda yer vereceğiniz düzenleyici sepetler, organizerler ve buna benzer materyaller; kullanım alanlarınızı iyileştirmeniz için size büyük kolaylık sağlayabilir. DOITOOL Dokuma Raf Sepetleri ile evinizin dağınıklığını kontrol altında tutup eter elementini aktif hâle getirebilirsiniz. ‎20 x 20 x 11 cm ölçülerinde olan ürünün, toplamda iki farklı renk seçeneği bulunur. Bu sepetler sayesinde çorap, kıyafet, cüzdan, aksesuar, kitap, fotoğraf albümleri ve daha fazlasını düzenleyebilirsiniz. Tamamen doğal deniz yosunundan üretilen sepet, evinizin doğadan ilham alan dekorasyonuna katkı sağlar.

9. Hanoglu Group Geri Akışlı Mistik El Şelale Tasarımlı Tütsülük ile evinizin havasını değiştirin

Hanoglu Group Geri Akışlı Mistik El Şelale Tasarımlı Tütsülük; havayı temizler ve rahat bir ortam yaratır. Meditasyon etkisi oluşturarak rahatlamanızı sağlar. Alışkın olduğumuz tütsülerden farklı olarak ürün, yakıldığında tütsünün dumanı aşağı doğru akarak görsel bir şölen oluşturur. Şık tasarımlı tütsü tutucu; yoga odası, yatak odası, çalışma odası, banyo ve mutfak yerlerde yaygın olarak kullanılabilir. Tütsülü şelale, kullanıldıktan sonra ıslak bir havlu ya da deterjan yardımıyla kolayca temizlenebilir. Şelale şeklinde akan dumanı seyretmekten kendinizi alamayacağınız bu ürünü çok seveceğinize eminiz.

10. TFA Paradoks Kum Saati ile akışta kalın

TFA Paradoks Kum Saati, alışılmışın aksine yerden havaya doğru akıyor ve sizi harekete geçmeye teşvik ediyor. Yukarıya doğru yükselen kum taneciklerini seyrederken her zerrenin hafifliği ve akışı size de ilham veriyor. Dekorasyonda sadelikten yanaysanız bu ürün, sizin için oldukça uygun görünüyor. Dayanıklı, kullanışlı ve sağlam malzemelerden üretilen kum saatinin alt haznesinde yer alan kumlar, üst hazneye 10 dakikada ulaşıyor. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bu dekoratif objeye evinizde yer verebilir, kumun saflığı ve kum saati formunun estetiğiyle evinizin havasını değiştirebilirsiniz.