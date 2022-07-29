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Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

28.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağını yenilemek isteyenlerin incelemesi gereken en önemli eşyalar arasında ankastre set modelleri var. Ocak, davlumbaz ve fırından oluşan bu setler şık görünümleri ile mutfaklara renk katarken kullanışlı özellikleriyle de memnuniyet sağlar. Onlarca markaya ait birçok farklı model varken en iyi ve güzel olana karar vermek bir hayli zor olabilir. Sizi bu dertten kurtarmak için biraz araştırma yaptık, uzun ömürlü ve kaliteli ankastre setlerini sıraladık. Haydi, bu setlere beraber göz atalım.

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Ankastre set satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Setin tasarımı, mutfağa uyumu, pişirme özellikleri, malzeme kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti gibi birçok konuya göz atmak gerekir. Markaların birbirinden farklı onlarca ürün çeşidi varken hepsini tek tek incelemek ise düşündüğünüzden daha çok vakit alabilir. Hemen umutsuzluğa kapılmayın! Bu konu hakkında biraz araştırma yaptık ve en çok beğeneceğinizi düşündüğümüz ankastre setlerini bir araya getirdik. Gelin, seçeneklere daha yakından bakalım.

1. Siyahın şıklığı ile tanışın: EXEP Basic Eğik Siyah 3'lü Ankastre Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

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Siyahın şıklığını yansıtan EXEP Basic Eğik Siyah 3'lü Ankastre Seti'nde fırın, davlumbaz ve ocak mevcut. Davlumbaz, eğik tasarımı ile şık bir görünüm sergilerken işlevsel yapısı ile kötü kokuları hızla içine çeker. 76 litrelik hacme sahip fırın, A+ sınıfı enerji tasarrufu ile faturalarınızda yük oluşturmaz. Setin ocağı emaye malzemeden üretilir. Siyah renkli ızgara üzerinde emaye kontrol paneli bulunur. Bu panel, yüksek verimli otomatik ateşleme ve gaz kesme özelliği sayesinde güvenliği üst seviyede tutar. Size de seti keyifle kullanmak kalır!

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2. Uygun fiyatlı üçlü set arayanlara: Kumtel Black Still Button 3'lü Ankastre Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Harr teknolojisine sahip olan Kumtel Black Still Button 3'lü Ankestre Set'in içerisinde yer alan B66-S2 fırın, %40'a varan enerji tasarrufu ile çalışır. Emaye kontrol paneli ile şık bir görüntüye sahip olan bu ürün; üç farklı pişirme fonksiyonu, güçlü iç aydınlatması ve geniş iç hacmi ile kullananların beğendiği ürünler arasında yer alır. Ankastre siyah ocak, gaz emniyet sistemi ile güvenli bir kullanım sunar. Davlumbaz ise üç kademeli hız ayarı ile istenilen ses ve hız ayarında kullanılabilir.

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3. "Davlumbaz ve fırınımı yenilemek istiyorum." diyenlere: Luxell İkili Beyaz Ankastre Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

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Luxell İkili Beyaz Ankastre Set, evindeki fırın ve davlumbazı yenilemek isteyenler için uygun bir seçenek. Beyaz rengin sadeliğini yansıtan set mutfağınıza ferahlık katar. Üç kademeli hız ayarına sahip olan davlumbaz, dokunmatik olarak çalışan kontrol paneli ile çok şık görünür. Setteki ankastre fırın toplamda 57 litrelik iç hacim ile geniş bir kullanım alanı sağlar. Ayrıca iki adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgarası ile kullanıcıya ulaşır. Fırın, A enerji sınıfında yer alır. Böylece enerji tasarrufu yapmanıza olanak tanır.

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4. Özgün ve şık tasarımıyla mutfakların gözdesi: Vestel Beyaz Rustik Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Vestel Beyaz Rustik Set kendine has şık tasarımı, ince detayları ve hoş görünümü ile mutfaklara çok yakışan bir ürün. Kendine has özel rustik tasarımı ile retro bir havaya sahip olan bu ürün, özellikleriyle de çok popüler. Mekanik kontrollü ve 469 m³ emiş gücüne sahip olan ankastre davlumbaz kokuları hızla uzaklaştırır. Fırın, pizza bölmesinden tavuk çevirme aparatına kadar geniş bir kullanım sağlar. Doğal gazla çalışan dört gözlü ocak sayesinde aynı anda farklı yemekleri pişirebilir, böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz.

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5. Kahverengi bir ankastre setin bu kadar şık olacağını düşünmüş müydünüz?

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Alveus GLS 640 Kahverengi Cam Ocak, dört gözlü pişirme yüzeyi ile kullanışlı bir ürün deneyimi sunar. Ürün hem LPG hem doğal gaz ile uyumlu olarak çalışabilir. Yan tarafta bulunan mekanik düzenekli ateşleme mekanizması, otomatik gaz kesme emniyeti ile güvenliği üst noktada tutar. Ankastre fırının ise 6+1 pişirme fonksiyonu ile birbirinden lezzetli sofralar hazırlamak çok kolay olur. Tek baca ile gönderilen Alveus Kahverengi Cam Dijital Dokunmatik 3'lü Ankastre Set ekstra olarak temin edilen 14 cm karbon filtre ile bacasız olarak da kullanılabilir.

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6. Turbo fırın desteği ile en güzel kekleri siz pişirin: Arçelik & Ferre Ankastre Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Beyaz rengi ile sadeliği yansıtan Arçelik & Ferre Ankastre Set, kaliteli malzeme içeriği ile kullananların beğendiği ürünler arasında yer alır. Eğimli tasarıma sahip olan davlumbaz, beş adet mekanik buton yardımı ile kolaylıkla kullanılabilir. Butonlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilir, ürünün hava emiş hızını ayarlayabilirsiniz. Temperli cam kullanılan ocak, lezzetli yemekler yapmanızı sağlar. Gaz emniyet sistemi ile gerektiğinde ocağı keser ve böylece güvenliği zirveye taşır. Turbo destekli fırın, içerisindeki sıcak havanın homojen şekilde dağılmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz eşit şekilde pişer.

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7. Malzeme kalitesiyle çok sevilen ürün: Bosch Ankastre Set 6

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Bosch Ankastre Set 6; ocak, fırın ve davlumbazdan oluşur. Fonksiyonel özellikleri ile evinizde eşsiz lezzetler yaratmanıza imkân sağlayan fırının yedi farklı pişirme programı bulunur. Buz çözmeden pizza bölmesine kadar farklı seçenekleri bulunan ürün; birer universal tava, emaye tepsi ve ızgara teli ile gelir. Ocak ise tamamen temperli cam kaplanarak üretilir. Dört gözlü ocak, gaz emniyetli ve düğmeden otomatik ateşleme özellikli olarak üretilir. Dokunmatik tuşlara sahip olan davlumbaz ise evinizde kötü koku kalmasını engellemesi ile en çok beğeneceğiniz ürünler arasında yer alır.

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8. Inox tercih edenlere: Arçelik Yeni Inox 3'lü Fırsat Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Bazı kişiler şık görünümü sebebiyle inox takımları kullanmayı tercih edebilir. Arçelik Yeni Inox 3'lü Fırsat Set de şık tasarımının yanı sıra kaliteli ve kullanışlı olmasıyla dikkat çeker. Emaye malzemeden üretilen ocak ve diğer ekipmanlar inox rengi ile çok şık ve kullanışlı bir yapı sergiler. Piramit şekilli davlumbaz, geniş alüminyum filtreleri ile kokuları hızla hapseder ve mutfağınızda kötü kokuya yer bırakmaz. Turbo destekli fırın yemekleri hızlı bir şekilde pişirir. Ayrıca havayı eşit olarak dağıtarak yemeklerin her yerinin eşit şekilde pişmesini sağlar.

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9. Mutfağınıza inci parlaklığını kazandıracak ürün: Siemens Beyaz İnci Ankastre Set

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Siemens Beyaz İnci Ankastre Set, şık tasarımı ile görenleri büyüler. Beyaz cam ve siyah emaye kısımları sayesinde mutfağınıza çok şık bir görünüm kazandırır. Eğik tasarımlı davlumbaz, güçlü ışıkları ile ocağınızı aydınlatırken yayılan kokuları hızlı bir şekilde toplayarak mutfağınızdan dışarı atar. Ocak ise gaz kesme gibi güvenlik önlemleri sunar. Fırın çok yönlü pişirme özellikleri ile yemeklerinizi en iyi şekilde pişirerek lezzetli sofralar kurmanıza yardımcı olur. Evinizi yenilemek istiyorsanız ya da ilk defa ev döşüyorsanız bu sete göz atmanızda fayda var.

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10. Uygun fiyatlı inox: Kumtel Inox Aspiratörlü Ankastre

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

KUMTEL Inox Aspiratörlü Ankastre Set; davlumbaz yerine aspiratör kullanan ve inox tercih eden kişiler için uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır. Tamamen emaye malzemeden üretilen paslanmaz set, uzun yıllar kaliteli bir ürün deneyimi sunar. Aspiratör, güçlü motoru ile kötü kokuları hızla çeker. Modelin alüminyum filtresi bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabilir. Dört gözlü inox ocak ile verimli ve güvenli bir kullanım imkânı sağlar. İki tepsi, bir ızgara tel ile satışa sunulan inox fırın, 1600 W gücü ile yemekleri hızla pişirirken Harr teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu sağlar.

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