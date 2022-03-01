Evinizi, iş yerinizi modern bir görünüme ulaştırmak için en iyi led spot önerileri

Led spot aydınlatma, farklı seçenekleriyle evinizin şık ve modern görünmesine katkıda bulunuyor. Gömme ve sıva üstü olmak üzere 2 seçeneğe ayrılan led spot ampul, ev dekorasyonu için şık bir tamamlayıcı. Gömme spotlar sıva içine gömülerek kimi zaman zemin kimi zaman ise tavanda kullanılabiliyor. Sıva üstü spot modelleri ise abajur modellerinde kullanılan spot lambalar, çalışma masası lambaları, tablo aydınlatma lambaları, led spot armatür seçenekleri ve led spot tavan aydınlatmaları. Salonlarda kullanılan avize modelleri de spot lambalar sayesinde oldukça şık görünüyor. Avize modellerinde en çok karşılaşılan led spot modelleri arasında olan 4'lü spot aydınlatma çeşitleri de yaşam alanları dizaynlarına çok yakışıyor.

Led spot montajı nasıl yapılır?

En iyi spot lamba çeşitleri ile tüm alanlarınız daha estetik görünecek. Farklı alanlara göre değişkenlik gösteren led spot ölçüleri arasından size en uygun olan modeli seçerek ev dizaynında kullanabilirsiniz. Led spot montajı ise sanılanın aksine oldukça kolay. Ancak her işte olduğu gibi bu işte de elektrikçiler ile çalışmak en iyi sonucu almak için önemli. ''Led spot nasıl değiştirilir?'' sorusunun cevabına gelecek olursak spot ışıklar genellikle ince uçlu tornavida yardımıyla dış kenarlarından hafifçe döndürülerek kolayca çıkarılıyor. Kabloya bağlı olan ampulleri dikkatli bir şekilde ayırdıktan sonra ampulleri değiştirip çıkardığınız şekilde geri takabilirsiniz. En iyi spot lamba markası ise merak edilen ve araştırılan konular arasında. Öğrenmek istiyorsanız işte sizin için seçtiğimiz en iyi led spot markası alternatifleri!

1. Bluetooth özelliğiyle dikkat çeken Philips Hue Spot Lamba

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Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan avize spot lambalar evinizin dekorasyonuna çok yakışıyor. 2 akıllı aydınlatma seçeneği sayesinde ister beyaz ister renkli ışıkları kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliği bulunan spot lambaları akıllı telefonunuz yardımıyla rahatlıkla yönetebilirsiniz. Işığın aydınlık seviyesini dahi tek tuşla ayarlayabilir ya da sinema izlerken istediğiniz loş ortamı yaratabilirsiniz. Sesli kontrol özelliği sayesinde sesiniz ile kolayca yönlendirebileceğiniz spot lambalar hayatınızı kolaylaştıracak. Telefonunuza indireceğiniz Hue uygulaması yardımıyla kolayca yönetebileceğiniz bu spot lambaları çok seveceksiniz.

2. Uzaktan kumandalı çalışma sistemi bulunan Altun Spot Lamba

3'lü olarak satılan led spot aydınlatmalar; salon, mutfak, giyinme odası, kitaplık ve raflarda rahatlıkla kullanılabilir. Sert plastik yapışkanı ile montaj gerektirmeyen ürünü istediğiniz yere yapıştırarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Tam 100.000 saat çalışma ömrü bulunan uzaktan kumandası sayesinde uzaktan rahatça açıp kapatabilirsiniz. Herhangi bir elektrik bağlantısı olmayan ürünü; kamp, ev, restoran, okul, araba veya tekne gibi alanlarda kolayca kullanabilirsiniz. Sadece 3 adet AAA pil ile çalışan spot lambaları yanınızda taşıyabilir ve istediğiniz her yeri aydınlatabilirsiniz.

3. Tavan aydınlatması olarak kullanılan Bojim 3'lü Spot Lamba

Tasarımıyla dikkat çeken led spot aydınlatma dekorasyonunuza yumuşak bir dokunuş yapıyor. Sade tasarımıyla dikkat çeken ürün, her türlü yaşam alanında kullanım için uygun. 350 derece dönme özelliğine sahip olan aydınlatmaları istediğiniz yöne çevirerek kullanabilirsiniz. Yemek odası, oturma odası, mutfak, salon, koridor veya yatak odası gibi her alana kolaylıkla uyum sağlayacak olan ürün, beyaz ışığı sayesinde evde aydınlık bir ambiyans sağlamak için iyi bir seçim. Kolay kurulumu ve kolay lamba değişimi özelliği ile hayatınızı kolaylaştıran spot lamba aynı zamanda evinizin dekorasyonuna sade ve şık bir görünüm kazandırıyor.

4. Minimal bir görünüm için Ketom Led Gömme Spot Lamba

Ultra düz tasarımıyla dikkat çeken ürün spot aydınlatmalar arasında en çok tercih edilen modellerden biri. Sadece 35 mm kalınlığı bulunan spot lambaları istenen tüm alanlarda kullanmak mümkün. Kaliteli plastik malzeme kullanılan spot lambalar, iyi bir aydınlanma sağlarken aynı zamanda yıpranmıyor ve uzun yıllar kullanım olanağı sağlıyor. Ultra ince çerçevesi sayesinde sadece ışık veren spot lambalar görünümüyle ön plana çıkmıyor. Oturma odası, yatak odası, ofis, mutfak, koridor, kiler, kütüphane, otel ve alışveriş merkezleri gibi her alanda kullanılabilen spot lambalar dekoratif ve minimal bir estetik yaratıyor. 10'lu olarak satılan spot lambalar, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor.

5. Şıklığıyla dikkat çeken AIBOO Led Tavan Spot Lambası

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Döner başlıkları sayesinde istediğiniz yöne çevirerek kullanabileceğiniz spot lambalar, hem hayatınızı kolaylaştırıyor hem mekanların görünümüne farklı bir boyut kazandırıyor. Profesyonel olarak tasarlanan modern görünümü ile evinizin dizaynına çok yakışacak olan spot lambaları her odada rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4'lü spot lamba; banyo, mutfak, oturma odası, yatak odası, salon, koridor veya merdiven gibi her mekana uyum sağlıyor. Beyaz ışığı ile kuvvetli bir aydınlanma sağlayan spot lamba, gözünüzü asla rahatsız etmiyor. Hem sade hem kullanışlı olan bir spot lamba arayışındaysanız işte bu ürün tam sizlik!

6. Akıllı hareket sensörü ile dikkat çeken Trendpoint Spot Lamba

Sarı ve beyaz renk seçenekleri bulunan ürün, akıllı hareket sensörü sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Yanında gönderilen USB kablosu ile şarj edilerek rahatlıkla kullanılabilen spot lambayı arkasında bulunan mıknatıslı sistemi ile istediğiniz yere yapıştırarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İnsan bedenini algılayarak akıllı hareket sensörünü aktifleştiren ürün, sizi gördüğünde hemen çalışıyor. Herhangi bir hareket olmadığında ise saniyeler içinde kendisini kapatıyor. Koridor, yatak odası, mutfak, kamp, tekne, kütüphane, çalışma odası veya banyo gibi her alanda kullanabileceğiniz ürün hafif ve ergonomik yapısı ile rahatça taşıma imkanı sağlıyor.

7. Klasik modeller arasında bulunan Trango 6'lı Gömme Spot Lamba

Nikel mat alüminyum çerçevesi ile dikkat çeken spot lambalar en klasik modeller arasında. Hayatında klasik ve geleneksel modelleri tercih edenler tarafından sevilen spot lambalar her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Oturma odası, salon, mutfak, banyo, koridor, kütüphane, çalışma odası, yemek odası veya merdiven gibi her alanda tercih edilebilen spot lambalar 6'lı olarak gönderiliyor. Düşük enerji tüketimi ile dikkat çeken spot lambalar, enerjiden tasarruf etmenizi sağlıyor ve bütçenize katkıda bulunuyor. Kolayca montaj edilebilen gömme spot lambalar beyaz ışık ile aydınlanmanızı sağlıyor.

8. Döner başlığıyla dikkat çeken Budbuddy Gömme Spot Lamba

Tam 365 derecelik döner başlığıyla dikkat çeken gömme spot lambalar evinizin her alanında rahatlıkla kullanabileceğiniz modeller arasında. Sıcak beyaz renk bir ışık yayan spot lambalar, evler için olduğu kadar butik işletmelerde kullanılmak için de uygun. En az 50.000 saat ömrü bulunan spot lambalar, uzun zaman boyunca kullanım olanağı sağlıyor. Beyaz gömme lambalar döner başlıkları sayesinde istediğiniz yöne çevriliyor ve istediğiniz alanı aydınlatmanızı sağlıyor. Mutfak, banyo, salon, oturma odası, koridor, merdiven, çalışma odası veya yemek odası gibi tüm alanlara uyum sağlayan spot lambalar, 15 W enerji tüketimi ile enerji tasarrufu imkanı tanıyor.

9. Raylı özelliğiyle dikkat çeken Led Spot Lamba

6 adet raylı sistemli spot lamba ve 2 metre ray sistemi ile birlikte gönderilen ürün döner başlıklı özelliği ile istediğiniz tüm mekanları aydınlatmanıza olanak tanıyor. Kolay kurulumu ile dikkat çeken ürün, hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda evinizin dekorasyonuna katkıda bulunuyor. 30 W enerji tüketimi yapan spot lambalar yoğun aydınlatma özelliği ile alanlarda stüdyo havası yaratıyor. Şık tasarımı ile tercih edilen spot lambalar; evinizin salon, mutfak, oturma odası, giyinme odası, çalışma odası, yemek odası ve koridorlarında aynı zamanda iş yerlerinde ve ofislerde rahatlıkla tercih edilebilir. Sade ve şık görünümü tercih ediyor ve spot lambalardan hoşlanıyorsanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

10. Rengarenk yanma özelliğiyle dikkat çeken HOLDLAMP Kumandalı Spot Işık

Yüksek parlaklık özelliği bulunan spot lambalar rengarenk ışıklarıyla hayatınızı renklendirecek. Özellikle partilerde ve eğlencelerde çok şık görünen spot lambalar evinizin herhangi bir yerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Farklı renk ve çalışma modları bulunan spot lambaları, uzaktan kumandası sayesinde kolaylıkla yönetebilirsiniz. Sahne ışığı olarak dizayn edilen bu renkli spot lambalar; partiler, festivaller, özel davetler, eğlence geceleri, doğum günleri, düğünler, Noel eğlenceleri ve kulüp gibi ortamlarda istediğiniz şekilde monte ederek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı ışık efektleri sayesinde eğlencenin tadını çıkaracaksınız.