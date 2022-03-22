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Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

22.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar ayının yaklaşmasıyla ev temizliği de önem kazanmaya başlıyor. Mis gibi kokan tertemiz bir eve sahip olmayı kim istemez ki? Siz de temizliğin mis kokusunu evinize taşımak istiyorsanız özenle seçtiğimiz temizlik ürünlerine mutlaka göz atmalısınız. İşte temizliği eğlenceli hâle getirecek, evinizi kirden arındıracak ve aynı zamanda evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak temizlik ürünleri!

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Ev temizliği, günlük temizlik ve derinlemesine yapılan temizlik olarak ikiye ayrılıyor. Günlük temizlik, evin tozdan ve kirden arındırılması için rutin olarak gerçekleştiriliyor. Detaylı olarak yapılan derinlemesine temizlik ise belirli zamanlarda yapılıyor ve tüm ev dip köşe temizleniyor. Kış mevsiminin bitişinden sonra yapılan bahar temizliği, evinizin tüm ince detaylarına kadar temizlenmesi anlamına geliyor. Mevsimin değişmesiyle perdelerden halılara, kıyafetlerden dolaplara, yataklardan baza içlerine ve mutfak dolaplarına kadar her yer dip köşe temizleniyor. Temizlik işlemini kolaylaştıracak, kısa sürede içinde kir, pas, toz, yağ kalıntıları ve lekelerden kurtaracak temizlik ürünlerini incelemek ister misiniz? Cevabınız ''Evet.'' ise sizi böyle alalım!

1. Pratik yaşamayı sevenlere Scotch-Brite Kullan At Islak Banyo Bezi

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

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Günlük hayatta yoğun çalışıyor ve temizlik yapmaya vakit bulamıyor musunuz? Öyleyse Scotch-Brite Kullan At Islak Banyo Bezi tam size göre! Çamaşır suyuna göre 2 kat daha etkili formülü sayesinde banyoda maksimum hijyen sağlar. Kullan at olarak tasarlanan bezi diğer bezler gibi yıkama kurutma işlemlerinden geçirmenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, bezi paketinden çıkarıp temizlemek istediğiniz yüzeyi silmek. Temizlik işlemi bittikten sonra da çöpe atabilirsiniz. Lavabo, küvet, banyo fayansları, klozet ve duş kabini gibi tüm yüzeylerde kullanabileceğiniz ürünü incelemeden geçmeyin!

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2. Yüksek alanların tozunu alan Tamam Mikrofiber Toz Alma Fırçası

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Boyunuzun ulaşmadığı alanların tozunu almak için bir merdivene ihtiyaç duyarsınız. Ancak evinizde merdiven yoksa teleskopik uzayabilen saplı toz alma fırçası tam size göre! 83 ila 257 cm arasında uzayabilen Tamam Mikrofiber Toz Alma Fırçası, yüksek duvarların ve tavan lambalarının tozunu alma işini kolaylaştırır. Yoğun tüylü mikrofiber toz alma bezi, etrafta bulunan tüm tozları içine hapseder. Hassas yapısı ile hiçbir zemine zarar vermez. Çizilebilecek ahşap ve parlak yüzeylerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sağlam malzemeden üretilen ürün, sapı ve kaliteli bezi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılır.

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3. Duş kabini temizliğinde kullanılan Kirex Kireç Lekesi Temizleyici

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

İnatçı kireç lekelerinde kullanılan temizlik ürünleri âdeta mucizeler yaratır. Kirex diğer kireç temizleyicilerin aksine kireci söktükten sonra ardında leke bırakmaz. Cam yüzeylerin pırıl pırıl görünmesini sağlar. Fazla suya maruz kalan duş kabini gibi yüzeylerde zamanla su lekeleri birikir ve kötü görünmeye başlar. Kirex kötü görünen kireç lekelerini anında yok eder ve ayna gibi parlatır. Üstelik hiç yorulmadan, ovalamanıza gerek kalmadan tertemiz yapar! Pas, küf ve zamanla biriken tortuların temizliğinde de kullanabileceğiniz ürünle saniyeler içinde pırıl pırıl yüzeyler artık hayal değil!

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4. Temizlerken banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayacak Bref WC Temizleyici

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Hoş olmayan klozet kokusuyla vedalaşın! Tuvalet temizliğine önem gösterenlerin tercih ettiği Bref WC Temizleyici, kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçer. Sifon çekildiği anda etkileşime geçen temizlik topları, etrafa ferahlatıcı bir koku yayar. Banyo ve tuvaletlerde bahar serinliği etkisi yaratan ürün, derinlemesine temizlik sağlar. Sifonu çekmeden önce yeşil elma kokusunu, çektikten sonra ise nilüfer çiçeği kokusunu etrafa yayar. Değişen parfüm etkisiyle rakiplerinden bir adım önde olan temizleyici, yeniliklere açık kişilerin ilk tercihi. Bref ile banyo ve tuvaletleriniz hem mis gibi koksun hem her zaman temiz kalsın!

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5. Tüm tüy ve kırıntıları toplayan BOLD MARK Pratik Rulo

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Evinde evcil hayvan besleyenlerin ihtiyaç duyduğu BOLD MARK Pratik Rulo, tüm toz, kir ve küçük kırıntıları toparlar. Pratik ve kullanışlı minik ürün sayesinde saniyeler içinde temizlik yapabilirsiniz. Acil durumlarda veya günlük hayatta temizlik işlemine ayıracak süreniz kısıtlıysa ürün tam size göre! Yapmanız gerekense çok basit, kirli ve kırıntılı yüzey üzerinde ruloyu gezdirin ve tüm kırıntıları topladığına şahit olun. Temizleme işlemi bittikten sonra ruloyu sadece suya tutarak yıkayın ve bir sonraki temizlik işleminde tekrar kullanın. İşte saniyeler içinde tertemiz yüzeylere sahip olmak bu kadar kolay!

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6. Tüm yüzeylerde kullanılan Sinzau Mikrofiber Temizlik Bezleri

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Evinizin her yerinde kullanabileceğiniz Sinzau Mikrofiber Temizlik Bezi, kurulama işlemine gerek kalmadan yüzeyleri temizler. Cam silme işlemi normal bezler ile yapıldığında daha fazla zaman alır. Oysa mikrofiber temizlik bezleri kurulamaya gerek kalmadan camların hızlıca temizlenmesine yardım eder. Pakette bulunan 10 adet mikrofiber temizlik beziyle banyolarda bulunan metal başlıkları, duş kabinlerini, aynaları, banyo ve mutfak dolaplarını, seramik fayansları, tüm cam yüzeyleri saniyeler içinde temizleyebilirsiniz. Su lekesi bırakmayan mikrofiber bezler, temizlik işlemine ayrılan süreyi ve insan gücünü minimum düzeye indirir.

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7. Tertemiz halılar için Vanish Kosla Oxi Action Halı Şampuanı

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Pırıl pırıl görünen ve mis gibi kokan halılara sahip olmak istiyorsanız Vanish Kosla Oxi Action Halı Şampuanı tam size göre! Zamanla kir ve tozları içine alan halılar kirlenir, ilk günkü canlı rengini kaybeder. Derinlemesine temizlik sağlayan halı şampuanı, halının en derinine inen kirlere kadar ulaşır ve maksimum temizlik sağlar. Elde yıkama için uygun halı şampuanını su ile karıştırarak halıya uygulayabilir, dakikalar içerisinde halının ilk günkü gibi canlı renklerine kavuştuğunu görebilirsiniz. Hem tertemiz hem mis gibi kokan halılara kavuşmak artık çok kolay!

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8. Dar alanları temizlemek için Brussels08 Çok İşlevli Temizleyici

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Dar, el girmeyen alanları temizlemek için özel tasarlanan Brussels08 Çok İşlevli Temizleyici, zorlu yerlere ulaşır ve temizler. Panjur ve zebra perde gibi oluklu alanları temizlemek için kullanabileceğiniz bezli ucu, tozlardan kurtulmak için en doğru tercihlerden biri. Diğer ucunda bulunan temizlik fırçası ise bilgisayar klavyesini temizlerken yardımınıza koşar. Temizleyici sayesinde klima, jaluzi, panjur ve bilgisayar klavyesi gibi temizliği güç yerleri saniyeler içinde tertemiz bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Ürüne takılıp çıkarılabilen yüksek emici özellikli mikrofiber bezler, tüm kiri ve tozu toplayarak temizliğe ayırdığınız süreyi minimuma indirir!

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9. Mutfağı yağ ve kirden arındıran ROSSMANN Domol Fırın ve Izgara Temizleyicisi

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

Ocak, fırın gibi yemek yapılan yerlerde zaman içinde yağ ve kir birikintileri tortular hâline gelir. Bu tortular bir süre sonra sertleşir ve temizliği zorlaştırır. İnatçı ve çıkmayan yağ lekeleri üzerinde âdeta mucizeler yaratan Domol Fırın ve Izgara Temizleyicisi, etkili temizlik sağlar. Kuruyan lekeleri, yemek artıklarının yanması sonucu oluşan tortuları, biriken yağ lekelerini kolayca çözer ve bez yardımıyla alınmasını sağlar. Fırın, davlumbaz, mangal, ızgara, sac, tava veya tencere temizliğinde kullanılabilen ürün, kısa sürede yüzeyleri ayna gibi parlatır!

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10. Ahşap yüzeyleri temizleyen Cif Konsantre Zemin Uzmanı Ahşap

Evinizi mis gibi kokutacak hesaplı temizlik malzemesi ürünleri

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Ahşap ve laminant parke zeminlerin temizliğinde kullanılan yüzey temizleyiciler, vazgeçilmez temizlik ürünleri arasında yer alır. Ahşap yüzeyleri parlatan Cif Konsantre Zemin Uzmanı, ahşap zeminlere parlaklık kazandırır. Ayna gibi parlayan ahşap yüzeyler üzerinde tortu ve leke bırakmaz. Portakal çiçeği kokusu ile hem yüzeyleri temizler hem evinizin mis gibi kokmasını sağlar. Saatlerce süren kalıcı koku, temizlik hissini derinlemesine yaşatır. Konsantre yüzey temizleyici, suyla karıştırılarak kullanılır ve 22 kovaya kadar temizlik yapmanıza imkân tanır. Parlak ve temiz ahşap yüzeylere sahip olmak istiyorsanız ürüne mutlaka göz atın!

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