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Eylem istihbaratı harekete geçirdi! Türkiye'nin konuştuğu ilçeye giriş sınırlaması getirildi

22.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından eylem istihbaratı alan Bartın Valiliği, Amasra ilçesine girmek isteyenlere sınırlama getirdi. Eylem için gelenlerin şehre girişi yasaklandı.

Eylem istihbaratı harekete geçirdi! Türkiye'nin konuştuğu ilçeye giriş sınırlaması getirildi

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin eylem yapma amaçlı kente geldiği değerlendirilen kişilerin Amasra'ya girişinin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasıyla ilgili kente il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabileceği bilgisinin edinildiği belirtildi.

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Açıklamada, İl İdaresi Kanunu uyarınca valinin, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.

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Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (jandarma bölgesi dahil) girişleri 22 Ekim saat 00.01'den 24 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra Maden

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