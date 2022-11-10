F tipi cezaevi nedir, kimler yatar? F tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Cezaevleri suçlara göre birbirinden farklılık gösterir. Açık, kapalı ve yarı açık olarak ayrılan cezaevleri kapasitelerine ve özelliklerine göre de farklılık gösterir. Çeşitli unsurlara göre ayrıştırılan cezaevlerine sevk edilen mahkûmlar, mahkeme tarafından sevk edilir. Mahkeme kararı alındıktan hemen sonra mahkûmun cezaevine sevk edilmesi gerekir. Korumalı ve güvenlikli araçlar ile mahkûm cezaevine gönderilir. Yüksek kapasiteye sahip olan birçok cezaevi bulunmaktadır. F tipi cezaevi bunlardan biridir. Genellikle devlete karşı işlenen ağır suç işlemiş mahkûmların mahkeme tarafından sevk edilen cezaevlerinden biridir. Bu nedenle yüksek korumalı bir cezaevidir.

F tipi cezaevi nedir?

Ülkemizde F tipi cezaevi 14 tane bulunur, Türkiye’de bulunan ve köklü bir geçmişe dayanan cezaevi çeşitlerinden biridir. F tipi cezaevinde oda sistemleri değişkenlik gösterir. Hücre sistemi kullanılarak mahkûmların yaşam alanları birbirinden ayrılır. Görüş ve iletişim durumları da belirli günlerle sınırlandırılır. Ağıt suçtan hüküm giymiş mahkûmlar olduğu için F tipi cezaevi sıkı denetim ve güvenlik sistemlerinin bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir. Koğuş ve özellik bakımından da değişkenlik gösterir. Kadın ve erkeklerin ayrı alanlarda olduğu cezaevi çeşitlerinden biridir.

Güvenlik dereceleri de cezaevi çeşidine göre farklılık göstermektedir. F tipi cezaevi yüksek güvenlik ve korumalı sisteme sahip cezaevi çeşitlerinden biridir. Ağır cezaevi olarak da adlandırılmaktadır. Kendi içinde çeşitlenir ve özellikleri de farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde bulunan cezaevi çeşitlerinden biridir. Belirli günlerde arama sitemi gerçekleştirilir. Mahkûmlar arasında herhangi bir sorun yaşanmaması için ayrı odalar bulunur ve disiplin hücresi de mevcuttur.

F tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Suç çeşitlerine göre cezaevleri birbirinden ayrılmştır. Benzer veya aynı suçları işleyen mahkumlar aynı cezaevinde kalmaktadır. Suç ayrıştırmasına ve kapasiteye göre mahkûmların farklı şehirlerdeki cezaevlerine nakilleri gerçekleştirilir. F tipi cezaevi genellikle devlete karşı işlenmiş suçları kapsar. Terör ve teröre yardım eden mahkûmlar, mahkeme tarafından F tipi cezaevine sevk edilir.

F tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

F tipi cezaevleri genellikle ağır suçların işlendiği mahkûmların gönderildiği yerdir. Devlete karşı işlenmiş birçok suçlunun bulunduğu cezaevlerinden biridir. Mahkûmlar mahkeme tarafından F tipi cezaevine sevk edilmektedir. Terör, dolandırıcılık ve topluma karşı işlenmiş çeşitli suçlar da F tipi cezaevine sevk edilir. Uyuşturucu tacirleri veya organize birçok suça karışmış kişiler de F tipi cezaevlerinde yatmaktadır.

F tipi cezaevinde kimler yatar?

F tipi cezaevi genellikle devlete ve topluma karşı işlenen suçluların bulunduğu alandır. Halk arasında "siyasi suçlu" olarak bilinen kişiler sevk edilir. F tipi cezaevinde yatan mahkûmlar: