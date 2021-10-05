Facebook, WhatsApp ve Instagram çökünce ilgi gören Twitter, rekor kırdı!

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan çökmenin ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 saat boyunca dünya çapında erişilemeyen sosyal medya platformları, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu süre boyunca bir diğer sosyal medya devi Twitter hizmet verebilir durumdaydı. Hal böyle olunca, pek çok kişi Twitter'a yöneldi. Yapılan bir paylaşıma göre ise popüler mikroblog sitesi dün akşam bir rekor kırdı.

RAKİPLERİ ÇÖKEN TWITTER'DAN REKOR

Twitter'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan The Spectator Index'in paylaşımına göre, Twitter aynı anda en yüksek çevrimiçi kullanıcı sayısına ulaştı. Böylece Twitter, rakiplerinin erişim sıkıntısı yaşadığı gecede bir rekora da imzasını atmış oldu.

Ancak şunu da eklemekte fayda var; Twitter'dan en yüksek çevrimiçi kullanıcı sayısına ulaşıp, rekor kırdığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

