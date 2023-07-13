HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Fark etmeden zehirliyor: Bu 12 besini buzdolabına koymayın! Duyunca çok şaşıracaksınız

Fark etmeden zehirliyor: Bu 12 besini buzdolabına koymayın! Duyunca çok şaşıracaksınız

13.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecekleri korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun değildir. Özellikle sebze ve meyvelerimizin daha taze kalabilmesi için onları buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Ancak bu gereklilik tüm yiyecekler için geçerli değil. Zira meyve, sebze ve sos gibi birçok yiyecek buzdolabına konulduğu zaman tadını hatta besin değerini kaybediyor.

Fark etmeden zehirliyor: Bu 12 besini buzdolabına koymayın! Duyunca çok şaşıracaksınız

Günlük ev yaşantımızın bir parçası olan buzdolabı yaşamımızı kolaylaştıran ve yiyecekleri uzun süre taze tutmamızı sağlayan eşyalardan biridir. Buzdolabına muhafaza edilmemesi gereken besinler fark etmeden zehirlenmemize kadar yol açabiliyor. Bu 12 besini buzdolabı dışında saklamak sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.

DOMATES

Buzdolabında saklanan domatesler kısa süre içerisinde hem lezzetini hem de dokusunu kaybedecektir. Üstelik soğuk domatesin oldukça tatsız olduğunu da biliyoruz. Şimdiye kadar yediğiniz en lezzetli domatesleri düşünün hiç biri soğuk değildi. Dışarıda muhafaza ettiğiniz domatesleri güneş ışığından uzak tutmanız önemli.

domates

EKMEK

Bayatlamaması için ekmeğinizi buzdolabına koyduğunuzda daha çabuk bayatlamasını ve kurumasını sağlamış olursunuz.

ekmek

PATATES

Patates buzdolabına girdiğinde yumuşar ve küflenir. Nişasta soğuk sevmez. Patatesin dokusunu ve tadını koruyabilmek için soğuk değil serin bir ortamda saklamalısınız.

patates

SOĞAN ve SARIMSAK

Soğan ve sarımsak buzdolabına konulduğunda soğuk ve kuru hava nedeniyle nemini ve dokusunu kaybedebilir. Soğan ve sarımsaklarınızı serin ve karanlık bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Ancak dilimlenmiş olanları, hava geçirmez bir kabın içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

soğan sarımsak

ÇİKOLATA

Soğuk ve nemli ortam çikolatanın yapısını ve tadını bozar. Çikolatalar serin bir yerde muhafaza edilmeli.

çikolata

KAHVE

Buzdolabının soğuğu ve nemi kahvenin lezzetini bozar. Bu yüzden kahve, cam kavanozda ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

kahve

MUZ

Muz dışarıda saklanması gereken meyvelerdendir. Kararmaya başladığını farkederseniz ömrünü uzatmak için buzdolabına alabilir ve smoothie’ lerinizde kullanabilirsiniz.

muz

AVOKADO

Avokadolarınızın olgunlaşmasını ve daha lezzetli olmasını istiyorsanız buzdolabında değil sıcak bir yerde tutmalısınız. Olgunlaşmış avokadonuzun ömrünü bir kaç gün daha uzatmak için buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

avokado

BAL

Buzdolabına konan bal kristalize olacak ve şekerlenecektir. Ağzını sıkıca kapattığınız balınızı uzun süreler oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

bal

TROPİKAL MEYVELER

Hindistan cevizi, ananas, mango gibi tropikal meyveleri buzdolabında saklamak yeteri kadar olgunlaşmamalarına neden olabilir.

tropik meyve

SOSLAR

Ketçap, hardal veya acı soslar da oda sıcaklığında saklanmalıdır. Böylelikle yüksek şeker, tuz ve sirke içeriği korunmuş olur.

soslar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp sanıp atıyorduk: İdrarı söküp atıyor, vücudu tertemiz yapıyor!Çöp sanıp atıyorduk: İdrarı söküp atıyor, vücudu tertemiz yapıyor!
Anahtar Kelimeler:
ananas bal domates Hindistan cevizi muz patates sarımsak soğan çikolata kahve sağlıklı beslenme Avokado buzdolabı ekmek sos tropik meyve

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.