Fark etmeden zehirliyor: Bu 12 besini buzdolabına koymayın! Duyunca çok şaşıracaksınız

Günlük ev yaşantımızın bir parçası olan buzdolabı yaşamımızı kolaylaştıran ve yiyecekleri uzun süre taze tutmamızı sağlayan eşyalardan biridir. Buzdolabına muhafaza edilmemesi gereken besinler fark etmeden zehirlenmemize kadar yol açabiliyor. Bu 12 besini buzdolabı dışında saklamak sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.

Buzdolabında saklanan domatesler kısa süre içerisinde hem lezzetini hem de dokusunu kaybedecektir. Üstelik soğuk domatesin oldukça tatsız olduğunu da biliyoruz. Şimdiye kadar yediğiniz en lezzetli domatesleri düşünün hiç biri soğuk değildi. Dışarıda muhafaza ettiğiniz domatesleri güneş ışığından uzak tutmanız önemli.

EKMEK

Bayatlamaması için ekmeğinizi buzdolabına koyduğunuzda daha çabuk bayatlamasını ve kurumasını sağlamış olursunuz.

PATATES

Patates buzdolabına girdiğinde yumuşar ve küflenir. Nişasta soğuk sevmez. Patatesin dokusunu ve tadını koruyabilmek için soğuk değil serin bir ortamda saklamalısınız.

SOĞAN ve SARIMSAK

Soğan ve sarımsak buzdolabına konulduğunda soğuk ve kuru hava nedeniyle nemini ve dokusunu kaybedebilir. Soğan ve sarımsaklarınızı serin ve karanlık bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Ancak dilimlenmiş olanları, hava geçirmez bir kabın içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

ÇİKOLATA

Soğuk ve nemli ortam çikolatanın yapısını ve tadını bozar. Çikolatalar serin bir yerde muhafaza edilmeli.

KAHVE

Buzdolabının soğuğu ve nemi kahvenin lezzetini bozar. Bu yüzden kahve, cam kavanozda ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Muz dışarıda saklanması gereken meyvelerdendir. Kararmaya başladığını farkederseniz ömrünü uzatmak için buzdolabına alabilir ve smoothie’ lerinizde kullanabilirsiniz.

AVOKADO

Avokadolarınızın olgunlaşmasını ve daha lezzetli olmasını istiyorsanız buzdolabında değil sıcak bir yerde tutmalısınız. Olgunlaşmış avokadonuzun ömrünü bir kaç gün daha uzatmak için buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Buzdolabına konan bal kristalize olacak ve şekerlenecektir. Ağzını sıkıca kapattığınız balınızı uzun süreler oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

TROPİKAL MEYVELER

Hindistan cevizi, ananas, mango gibi tropikal meyveleri buzdolabında saklamak yeteri kadar olgunlaşmamalarına neden olabilir.

SOSLAR

Ketçap, hardal veya acı soslar da oda sıcaklığında saklanmalıdır. Böylelikle yüksek şeker, tuz ve sirke içeriği korunmuş olur.





