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  4. Farkında değilsiniz ama elektrik faturasını ikiye katlıyor! Elektrik faturasını düşürmek için...

Farkında değilsiniz ama elektrik faturasını ikiye katlıyor! Elektrik faturasını düşürmek için...

17.03.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarını düşürmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Oldukça yüklü gelen elektrik faturaları cepleri zorlayabiliyor. Evde, ofiste hayatımızı kolaylaştıran ev aletlerinin yanlış kullanımı elektrik faturasını ikiye katlıyor. Enerji uzmanları sıklıkla yapılan ve elektrik faturasının çok gelmesine neden olan o hatalara karşı uyarıyor.

Farkında değilsiniz ama elektrik faturasını ikiye katlıyor! Elektrik faturasını düşürmek için...

Gün içerisinde kullandığımız elektronik eşyaların elektrik faturasını fazla etkilemediğini düşünsek de ay sonunda yüklü artışlar meydana gelebiliyor. Elektrik faturalarında görülen artışları azaltmak adına oldukça etkili yöntemler bulunuyor. Kullandığınız ev eşyalarında dikkat edeceğiniz ufak detaylar elektrik faturanızda gözle görülür bir değişim sağlayabilir.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FIRIN

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  • Fırınlar dışarıdan hava almayacak şekilde üretilir. 200°C olarak ayarlandığı zaman bu değere ulaşır ve sabit kalır. Bu nedenle fırın içerisindeki ürün pişmeden fırının kapağını açmayın. Çünkü kapak açıldığı zaman fırının iç sıcaklığı düşer ve fırın, belirtilen sıcaklığa gelmek için normalden daha fazla elektrik tüketir.
  • Fırın içerisinde kek, börek, et ya da tavuk gibi bir yiyecek yapıyorsanız pişme aşamasına yaklaşıldığı zaman fırının fişini çekin. Böylece yemekleriniz fırının mevcut ısısı ile pişer ve fırınınız gereksiz elektrik harcamaz.
  • Fırınların çok büyük kısmı prize takılırken az da olsa elektrik harcar. Bu nedenle çalışmadığı zaman fırınınızın fişini çekin.

BUZDOLABI

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  • Buzdolapları ve derin dondurucular da tıpkı fırınlar gibi enerjiyi belirli bir seviyede tutacak şekilde ayarlanmıştır ve gereksiz yere kapakları açılmamalıdır. Çünkü kapak açıldığında içeriye giren hava daha sıcak olacağı için buzdolabı, belirlenen sıcaklığa ulaşmak adın daha fazla çalışır ve elektrik harcar.
  • Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarını tam olarak kapatın. Kapak açık kaldığı zaman cihazlar, ürünleri soğuk tutabilmek için daha çok çalışır ve böylece elektrik harcaması artar.
  • Buzdolabına ve derin dondurucuya sıcak yiyecek koymak hem yemeğin bozulmasına hem de elektrik tüketiminin artmasına yol açabilir. Yemeklerinizi oda sıcaklığına ulaşana kadar bekletip daha sonra buzdolabına koyun.
  • Buzdolabı ya da derin dondurucunuzu, kılavuzunda belirtilen seviyeden fazla doldurmayın. Çünkü kapasitelerinden fazla doldurulduğu zaman hava akışı yeterince iyi olmaz ve soğutma sistemi bu durumu dengeleyebilmek için daha fazla çalışır, böylece elektrik tüketimi artar.

KÜÇÜK EV EŞYALARI

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  • Süpürgenizin torbasını ve filtresini düzenli olarak temizleyin ya da değiştirin. Böylece fazla enerji harcamasını engelleyerek elektrik tüketimini düşürmüş olursunuz.
  • Kettle, çay makinesi ve kahve makinesi gibi cihazlara ihtiyacınızdan fazla su koymayın. Cihazınız, yüksek miktarda suyu ısıtmak için daha fazla enerji harcar.
  • Ütü ve televizyon gibi çalışmasa bile fişleri prizdeyken elektrik harcayan cihazların fişlerini, kullanmadığınız zamanlarda çekmeyi unutmayın.

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNESİ

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  • Çamaşır ve kurutma makinelerinde elektrik tasarrufu için mümkün olduğu kadar Eko ya da Eco olarak belirtilen modu tercih edin.
  • 7 kilogramlık bir çamaşır ya da kurutma makinesine 8-9 kilogram ürün yerleştirmeyin. Her makineyi, kapasitesine göre doldurmak ve hazneye fazla eşya yüklememek gerekir. Aksi durumda makine hem daha zor çalışır ve istenen şekilde kurutma ya da temizlemeyi yapamaz hem de daha çok enerji tüketir.

BULAŞIK MAKİNESİ

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  • Çatal, bardak ya da tabakları makinenize kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde yerleştirin. Böylece bulaşık makineniz optimum kapasiteyle çalışacak ve enerji tüketimi daha az olacaktır.
  • Bulaşık makinesi, stand-by yani bekleme modunda kalıyorsa fişi prizden çekilmelidir. Böylece gereksiz enerji harcamasının önüne geçilir.
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