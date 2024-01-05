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  4. Fatih Altaylı ifade vermek için adliyede! Celal Şengör de destek için geldi

Fatih Altaylı ifade vermek için adliyede! Celal Şengör de destek için geldi

05.01.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek için adliyede hazır bulundu.

Fatih Altaylı ifade vermek için adliyede! Celal Şengör de destek için geldi

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ege Akersoy, 1 ocakta Filistin için düzenlenen mitingin ardından elinde hilafet bayrağı taşıdığı iddia edilen İsmail Aydemir adlı şahsa yumruk atmıştı. Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından herhangi bir olayı veya kişiyi işaret etmeden, "Eline sağlık" şeklinde paylaşım yapmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen soruşturma başlatarak, Altaylı'yı ifade vermeye çağırdı.

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CELAL ŞENGÖR DE DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Cumhuriyet'in haberine göre Fatih Altaylı, bu sabah erken saatlerde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek olmak için adliyeye geldi.

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