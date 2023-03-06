Fatih Erbakan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması! Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması ve ayrılırken Millet İttifakı için çok sert açıklamalarda bulunması siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü. Akşener'siz dün ilk kez bir araya gelen Millet İttifakı'nın bugün cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. tv100'de 'Oğuz Haksever ile Şimdi Konuşalım' programına konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ittifak sorusuna yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPARSA İTTİFAKA KATILIR MI?

Erbakan, Oğuz Haksever'in "Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?” sorusuna yanıt verirken "CHP’nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

ERBAKAN: "SİYASETTE 24 SAAT UZUN BİR ZAMAN"

Siyasette 24 saatin çok uzun olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, “Şu anda içince bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok. Mesele milletvekili olmak ve Meclis’e girmekten ziyade prensipler üzerinde uzlaşmaktır. Bugüne geldiğimiz aşamada böyle bir ittifakla anlaştığımız yok. Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor” dedi.