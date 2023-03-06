'Vefa bir semt adıydı ama...' Cüneyt Özdemir'den çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu! Akşener'le sarıldığı anları hatırlattı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması muhalefet cephesini karıştırdı. Seçimlere 2,5 ay kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, kendilerine bir dayatma yapıldığını savundu. Masadan kalkan Akşener çok sert ifadeler kullanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapmıştı. Akşener'in çağrısı özellikle CHP tabanında tepki çekerken, Yavaş ve İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını duyurdu.

AKŞENER ZİYARETİ GERÇEKLEŞMEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki belediye başkanının Akşener'i ziyaret edeceği duyurulmuş, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini' iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" denilmişti.

İYİ Parti ise böyle bir talebin kendilerine iletilmediğini belirtirken, söz konusu görüşme rafa kalkmıştı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN YORUMU ÇOK KONUŞULDU

Tüm bu yaşanan durumla ilgili Cüneyt Özdemir'in yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem yarattı.

"BİR TEŞEKKÜR BİLE ETMEDEN VEDA ETTİLER"

Youtube'daki programında yaptığı yorumu paylaşan Özdemir "Vefa eskiden İstanbul’da bir semt adıydı ama Ankara’ya da aynı isimde bir semt gerekiyor! Sayın İmamoğlu ve Yavaş en zor zamanlarında yanlarında duran Akşener’e bir teşekkür bile etmeden veda ettiler. Bunu da tarihe not düşelim!" ifadelerine yer verdi.

Özdemir, Youtube üzerinde yaptığı canlı yayında ise şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bir şey dikkatimi çekti. Çok şey konuşuluyor da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu’na bu siyasi yasak geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’da Berlin’deydi. O sırada Meral Akşener bir tweet atarak anında dedi ki; Saraçhane’de olacağız, geliyorum dedi ve yola çıktı. O sırada CHP cephesinde de bir sessizlik vardı yani hala ne oldu, ne bitti! Çünkü Ekrem İmamoğlu da aday olur mu olmaz mı diye konuşuluyordu.

Sonra Saraçhane’ye gitti ilk onu teskin eden Meral Akşener’di. Hakkındaki kararı ilk kez duyuyordu Ekrem İmamoğlu ve yanında sadece Meral Akşener vardı. Hatta kalkıp sarılıyorlardı bu sarılma olayı da çok konuşulmuştu. Çünkü tarihe not düşmek lazım siyasetçilerin en kritik zamanlarında yanlarındaki duran isimleri. Şimdi herkes Meral Akşener’i yerden yere vuruyor da bunlar çok çabuk ve kolay unutuldu. Oysa bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Meral Akşener ayağa kalkarak çok içten bir şekilde kucaklamıştı. Hatta yanında Dilek İmamoğlu’nun üzgün bakışları vardı.

Sonrasında akşamında CHP’den birkaç kişi olmasına rağmen akşam bir Saraçhane’de otobüsün üstüne çıkıp konuşan yine bir tek Meral Akşener vardı. 6’lı masadan da kimse yoktu. CHP’den de kimse yoktu ama yanında Meral Akşener de vardı o da çıktı konuştu. 6’lı masanın katıldığı diğer mitingde Meral Akşener kolundan tuttu. Belki de en samimi davranan liderlerden birisiydi. Bir atkı hediye edilmişti hatta o atkıyı omuzuna taktı. Dedi ki bu atkıyı sana emanet ediyorum diyerek kolundan tuttu, bırakmadı yan yana konuştu. Meral hanım en son da çıktı dedi ki çağrı yapıyorum Mansur Yavaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na siz cumhurbaşkanı adayı olun!"



