O gün yaşananları ilk kez anlattı! Altılı masa toplantısında yer alan liderden Akşener'e 'anket' tepkisi: "Pop star yarışması değil ki!"

Günlerdir altılı masanın son toplantısında yaşanan aday anlaşmazlığının ardından düğümün bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle çözülmesi bekleniyor. Akşener'in masaya getirdiği belirtilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin sıcak bakılmaması üzerine İYİ Parti lideri apar topar topladığı Genel İdare Kurulunda alınan kararın ardından sert açıklamalar yapmıştı.

AKŞENER'DEN "ÖLÜMLE SITMA ARASINDA BIRAKILDIK" VURGUSU

Cuma günü öğlen saatlerinde kameralar karşısına geçen Akşener, "İYİ parti ölümle sıtma arasında bir tercihe bırakılmıştır" vurgusunun dikkat çektiği açıklamasında şunları söylemişti:

"En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU TEKLİFİMİZ KESİN BİÇİMDE REDDEDİLDİ"

5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk. Kesin bir biçimde bu teklif reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.

Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa potansiyel adayların tartışılabildiği bir aday olmaktan çıkmış, bir noter masasına dönüşmüştür.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ADAYLIK ÇAĞRISI

Akşener konuşmasının sonunda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu.

O GÜN YAŞANANLARI İLK KEZ ANLATTI!

Bu sözlerin ardından cumartesi 5'li olarak toplanan Millet İttifakından bir lider, Akşener'in açıklamalarını, toplantıda yaşananları ve devamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

"AKŞENER'İNKİ DAYATMA DEĞİL, BİZİMKİ DAYATMA; VAR MI BÖYLE BİR ŞEY?"

İsmini vermeksizin Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan lider, şu değerlendirmelerde bulundu:

5 farklı aktör Kemal Kılıçdaroğlu'nu da katarak bir noktada tavır belirlemiş, Akşener'inki dayatma olmuyor, bizimki dayatma oluyor? Var mı böyle bir şey?

"POP STAR YARIŞMASI DEĞİL Kİ ANKET YAPALIM"

Bu süreç daha makul, yapıcı, kolaylaştırıcı olmalıydı. Siyasetin sadece 2 parametresi yok. Pop star yarışması değil ki aday için anket yapılsın. Siyasetin bir dengesi var. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Kimsenin oyu da kimsenin cebinde değil. Toplumun bir ortak kararı, şuuru var o istikamette işleyecek.

"GERGİNLİK FALAN OLMADI"

Toplantıda hepimiz konuştuk. İnsanlar fikrini söylemeyecek mi? Deprem dolayısıyla ötelenmiş bir gündem var. Akşener, “Ortak mutabakat konusunda yetki almadım” dedi. Yapılacak basın açıklamasında her kelime özenle seçildi, 7-8 kez okunduktan sonra son şekli verildi. Gerilimli bir ortam yoktu. Toplantıdan sonra yemeğe geçildi, yaklaşık 1.5 saat yemek yerinde oturuldu. Öyle bir gerginlik falan olmadı yani.

6'lı Masa kurulduktan sonra yaptığımız toplantılarımızda farklı konular, düşünceler, farklı gerilimler oldu. Üretmemiz gereken enerjinin önünde bir sürü engeller yaşandı. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemem. Sonuçta yemekte de sohbet edildi, kalkıldı. Gerilimli bir kalkış olmadı.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU ADAY GÖSTERMEK İSTEMESİ DOĞRU DEĞİL"

CHP'li büyükşehir belediye başkanını aday göstermek istemesi doğru bir adım, yaklaşım değil. İYİ Parti'nin genel sekreterini aday göstermesi olur mu?

"HEPİMİZİ SUÇLADI"