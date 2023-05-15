Fatih Erbakan'dan seçimlerle ilgili ilk açıklama! Milletvekili seçildi mi? "2. turda da avantajlıyız, Cumhurbaşkanımız farkı açacak"

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Fatih Erbakan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamalarda Erbakan, partisinden 5 milletvekilinin Meclis'e girdiğini belirtti. Buna göre Milli Görüş geleneğinden bir parti 21 yıl sonra ilk kez TBMM'ye girmiş oldu. AK Parti'nin İstanbul 2. bölge listesinde 1. sıradan milletvekili adayı olan Erbakan kendisinin de milletvekili seçildiğini ifade etti.

"21 YIL SONRA YENİDEN TBMM'DEYİZ"

Erbakan'ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

"21 sene aradan sonra Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclis'e kazandıran milletimize teşekkür ediyorum. Tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüşün 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM'de temsil edilmesine vesile oldular, bu nedenle kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Hazine yardımı almayan, medya gücü olmayan, rakiplerinin sahip olduğu çoğu imkanlardan yoksun olan partimiz, teşkilat mensuplarının gayretleri ile Allah’ın yardımları ile bu önemli adımı atmaya muvaffak oldu. Herkesten önce emek veren, fedakarlık gösteren, canla başla gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum"

"PARTİMİZ 5 MİLLETVEKİLİYLE TEMSİL EDİLME HAKKINI ELDE ETTİ"

"İstanbul 2. bölgede şu ana kadar ulaşan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz. Partimizi anketlerinde hiç göstermeyen, en fazla yüzde 1 gösteren anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptıkları bu seçim sonuçlarıyla bir kez daha ortaya çıktı. Şu ana kadar gelen sonuçla göre YRP 28. dönemde 5 milletvekiliyle temsil edilme hakkını elde etti. 3 milletvekili İstanbul'umuzdan, 1 milletvekili Kocaeli'mizden ve 1 milletvekili de Konya'mızdan seçilmiş bulunuyor. Bu sayının artma ihtimali de var. YRP'mizin aldığı oylar sandıklar açılmaya devam ettikçe artmaktadır.

"2. TURDA CUMHURBAŞKANIMIZ OY FARKINI AÇACAK"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığı görülmektedir. Cumhur İttifakı'mızın 2. turda da avantajlı konumda olduğunu ifade etmek istiyorum. 2. turda oy farkının daha da açılarak sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır.

