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Fatih Furkan Yazıcıoğlu CHP'den aday olacak mı? Açıklama yaptı: 'Seçimlere ilişkin...'

07.04.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken gözler partilerin açıklayacağı milletvekili listelerine çevrildi. Eski BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den siyasete atılacağı iddia edilmişti. Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada "Seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem yok ve hakkımda çıkan adaylık haberleri gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kulandı.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu CHP'den aday olacak mı? Açıklama yaptı: 'Seçimlere ilişkin...'

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlere kilitlendi. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından gözler partilerin milletvekili aday listelerine çevrilmişti. Eski BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den siyasete atılacağı iddia edilmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yazıcıoğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ağırlaması ise bu iddiaları daha da kuvvetlendirmişti.

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YAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: İDDİALARI YALANLADI

Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz Türk Milletine;

  1. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim takviminin kesinleşmesinin ardından, kamuoyunda milletvekili adaylığıma yönelik haberler ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama gereği duymamıştım.

Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk Milletinin babam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsı manevesine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum.

Fakat benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken, şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığım tüm görüşmelerdeki tek konu, Şehit Liderimiz Muhsin Yacızıoğlu suikastının aydınlatılması olmuştur.

Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk Milletine hayırlar getirmesini dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
seçim Muhsin Yazıcıoğlu CHP

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