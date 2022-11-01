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Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim! Hakkımı da helal etmiyorum’

01.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Portakal, AK Parti’nin daveti üzerine katıldığı toplantının ardından hakkında yapılan eleştiriler için çok sert ifadeler kullandı. ‘Ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim’ diyen Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı ifadeleri hatırlatarak ‘Her zaman aklımda, benim için geçmişte kaldı ama hakkımı helal etmiyorum kendisine’ şeklinde konuştu.

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim! Hakkımı da helal etmiyorum’

28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenen AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantısına katılan ünlü gazeteci Fatih Portakal kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Portakal hakkında konuşulanlar için ‘ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim’ ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı sözleri unutmadığını söyledi.

Portakal, açıklamasında “Merak etmeyin unutmadım benim hakkımda yaşananları, evimin üstünde uçan dronları… Geçmişte bana Erdoğan’ın Konya meydanından söylediği sözü ben unutmadım. Her zaman aklımda, benim için geçmişte kaldı ama hakkımı helal etmiyorum kendisine. Bir gün karşılaşırsak eğer hatırlatacağım kendisine ve diyeceğim ki; hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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‘BANA NE AKP’DEN, BANA NE ERDOĞAN’DAN…’

Fatih Portakal youtube yayınında AK Parti toplantısına katılmasının ardından gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“Bunu şöyle yorumlamayın ‘uçağa binersin şimdi’ arkadaş buna ihtiyacımız mı var? Ben yapsam yıllar önce de yapardım. Bakın ben vicdanlı bir insanım, ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim. Ben sadece aklıyla ve vicdanıyla iş yapmaya çalışan bir insanım ama AKP’nin politikaları zihnime uymadığı için eleştiriyorum. Bana ne AKP’den, bana ne Erdoğan’dan yani yoksa… Babamın oğlu değil. Zihniyeti beni rahatsız ettiği için onları devamlı eleştiriyorum. Kadın bakış açısı, dine bakış açısı, etnik kökene bakış açısı, insanlara bakış açısı, farklı düşüncelere bakış açısı, çalışma hayatına, eğitime bakış açısı, sanayiye, çevreye bakış açısı… Daha ne sayayım size ama değişmediği için ben bunları eleştiriyorum.”

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‘MERAK ETMEYİN! UNUTMADIM! HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

"Merak etmeyin unutmadım benim hakkımda yaşananları, evimin üstünde uçan dronları… Geçmişte bana Erdoğan’ın Konya meydanından söylediği sözü ben unutmadım. Her zaman aklımda, benim için geçmişte kaldı ama hakkımı helal etmiyorum kendisine. Bir gün karşılaşırsak eğer hatırlatacağım kendisine ve diyeceğim ki; hakkımı helal etmiyorum."

"Ancak bir de yaptığınız meslek var ve o mesleği hakkıyla yerine getirmek zorundasınız. Bakın seçimlere 7 ay var ben tekrar hızlı bir şekilde youtube yayınlarına başladım. Neden biliyor musunuz? Uyandırma servisi olayım diye. Yani kafasında soru işaretleri olan insanlar varsa veya aklımızla dalga geçenlere karşı, hayır! Ben de değişen hiçbir şey yok. O yüzden diyorum ki ben dönmem. Ben doğruya doğru, eğriye eğri demesini bilen bir insanım kimseden bir menfaatim olmadığı için. Kimseden bir beklentim de olmadığı için."

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‘ÇOK İŞ GÖTÜRÜCÜ GAZETECİ VAR, BEN ONLARDAN DEĞİLİM’

“Ben biliyor musunuz, yıllarca bu işi yaptım ekranda oldum, hepsi orada siyasetçilerin hiç birisiyle ben dışarıda buluşmamışımdır işim olmaz. Gelecekseniz şirkete gelin, FOX’a gelin demişimdir. Yüzü de orada Doğan Şentürk’ün sorabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Önce hatayı kendimde aradım hep şöyle demişimdir ‘Fatih eğer sen bir siyasetçi ile haşır neşir olmaya başlarsan sen nefsini kontrol edemeyebilirsin ve o siyasetçiden bir şey isteyebilirsin.’ Çünkü öyle çok iş götürücü gazeteciler var, gazeteciyim diye dolaşıp ortada siyasetçilerle çok bir arada olan insanlar var. Ben onlardan değilim. Ben bir şey istersem siyasetçi de benden isterse altından kalkamam ve ipin ucunu kaçırırım ve bu sefer teslim olurum. O yüzden benim siyasete, gazeteciliğe ve insanlığa bakış açım bu. “

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fatih portakal Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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