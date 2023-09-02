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Faydalarını duyan kaşık kaşık tüketiyor: Kolesterolü düşürür, bağırsakları temizler! En zengin magnezyum kaynağı

02.09.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada, çoğu hastalığın bitkisel çözümü bulunuyor. Yüzyıllardır şifa vermesi için kullanılan tahıllardan biri ise, uzmanların önerileri arasında yer alıyor. Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı olan darının faydalarını duyan adeta kaşık kaşık tüketiyor. İşte darının sağlığa faydaları...

Faydalarını duyan kaşık kaşık tüketiyor: Kolesterolü düşürür, bağırsakları temizler! En zengin magnezyum kaynağı

En çok şifa dağıtan tahıllar arasında yer alan darı içerisinde fosfor, manganez ve demir gibi çok önemli vitamin ve mineraller barındırıyor. Yüzyıllardır şifa vermek için kullanılan darı, Çin, Hindistan ve Orta Doğu bölgelerinde oldukça popüler. İşte darının saymakla bitmeyen faydaları...

DÜNYANIN EN ZENGİN MAGNEZYUM KAYNAĞI

Darı sindirimi son derece kolaydır, glisemik indeksi düşüktür ve tokluk hissi yaratır. Demir ve lif içeriği yüksek bir tahıl olması nedeniyle oldukça sağlıklıdır. En zengin magnezyum kaynaklarından biridir. Aynı zamanda fosfor, manganez ve demir içerir.

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GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Serotonin seviyesini artıran esansiyel bir amino asit içerir , bu da mutluluk hormonunu artırması anlamına gelir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

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KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLER

Darının kan şekerini düzenleme özelliği haklı olarak yayılmıştır . İçerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.

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BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur.

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Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.

CİLDİ VE SAÇLARI IŞIL IŞIL YAPAR

Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.

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Dipnot:Tiroid hastalıklarından muzdarip olanlar darıdan kaçınmalıdır. Çünkü gluten yerine guatrojen içermektedir. Guatrojenler , tiroid fonksiyonunu baskılayan ve genişlemiş bir tiroid bezine yol açabilen maddelerdir.

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