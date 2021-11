Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Notebook soğutucu ihtiyacı ortaya çıktığı zaman "Notebook soğutucu zararlı mı?" sorusu soruluyor. Notebook soğutucuların herhangi bir zararı bulunmadığı gibi aslında soğutucu kullanmamak çoğu zaman zarara yol açabiliyor.. Oyun sırasında bir laptopın ısınması, oyuncuların yüksek performans kayıpları yaşamasına sebep oluyor. Performans kaybı yaşayan oyuncular, yeteneklerine rağmen ısınma sorunu yüzünden çoğu oyunu kaybediyor. Aynı zamanda ısınan bir laptop aniden kapanabileceği için yazı ve grafik tasarım gibi iş alanlarında laptop kullananlar da ani veri kayıpları yaşıyor.

Veri kayıpları birçok kullanıcı için maddi manevi zarar oluştururken zaman kaybına da sebep oluyor. Isınma konusunda şikayet eden kişilere notebook soğutucu önerileri yapılıyor. Notebook soğutucu faydaları arasında cihazın ısınmasına engel olmak, zeminle notebook arasında boşluk oluşturarak hava sirkülasyonu sağlamak gibi özellikler öne çıkıyor. Aşırı ısınmalar sonucu meydana gelebilen arızalar da notebook soğutucuların önemini hatırlatıyor.

1. Renkli ve Serin: Rampage AD-RC9 Tornado

Rampage Tornado, renkli ve canlı tasarımıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ayrıca ince bir tasarıma sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Orta kısımda yer alan 2 adet büyük fan, hem güçlü bir soğutma hem de RGB aydınlatma özelliği sunuyor. RGB aydınlatmalı modeller kimi zaman kafa karıştırıyor ve "RGB aydınlatmalı notebook soğutucu nasıl kullanılır?" sorusu soruluyor. Genellikle "Tak ve çalıştır" prensibine sahip notebooklarda RGB aydınlatmalar otomatik olarak devreye giriyor. Rampage Tornado modelinde panel üzerinde yer alan ışık tuşu, çeşitli aydınlatma efektlerini kullanıcıların tercihine sunuyor. Panelde soğutucu fanların dönüş hızı ve dereceleri arasında tercihler de yapılabiliyor.

Başarılı bir gaming laptop soğutucusu için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Kompakt Tasarımlı Soğutucuları Keşfedin: Deep Cool N9 Notebook Stant ve Soğutucu

En iyi laptop soğutucu markaları arasında yer alan Deep Cool, her ürününde kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı amaçlıyor. Gümüş alüminyum panel ve siyah plastik tabanla şık bir görünüm oluşturan Deep Cool N9, tasarımıyla göz dolduruyor. Çalışma odaları ve ofislerde notebooklara etkin bir soğutma deneyimi sunmak için tasarlanan modelin yükseltilebilir ayakları bulunuyor. Bu sayede notebookunu yüksek bir zemine konumlandırmayı sevenler için yükseltici stant vazifesi de görüyor. Kompakt tasarımı sayesinde güçlü soğutma ve yükseltme gibi özellikleri tek bir modelde birleştiren N9, en iyi laptop soğutucusu olarak biliniyor.

Hem notebook soğutucu hem de yükseltici stant ihtiyacınızı tek bir üründe birleştirmek için tıklayabilirsiniz.

3. Güçlü Bir Serinlik Deneyimi: Inca INC-611 GMS Arrax

En iyi laptop soğutucu önerisi istendiğinde gamerlar tarafından Inca Gms Arrax modeli öneriliyor. Inca Gms Arrax ince ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle oyun oynanırken yüksek ısıya maruz kalan laptopları etkili bir şekilde soğutmak için tasarlanan Inca Gms Arrax, oyuncu destekli bir yapıya sahip. Alüminyum ızgaranın altında yer alan 5 adet fan, güçlü bir hava akımı oluşturuyor. Ayrıca orta kısımda yer alan büyük fan, hava kanalı ortada olan laptoplara etkili bir soğutma deneyimi sunuyor. Kırmızı LED aydınlatmalı tasarım ise gece oyun oynamayı seven gamerlara güçlü bir oyun atmosferi oluşturuyor.

Çabuk ısınan notebookunuz için güçlü bir soğutucu arıyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

4. Yeni Teknolojileri Keşfedin: Exeo Vakumlu RGB Notebook Soğutucu

"En iyi notebook soğutucu hangisi?" dendiğinde birçok kişi vakumlu soğutuculardan bahsediyor. Vakumlu soğutucular, direkt olarak laptop fan çıkışına vakumlandıkları için ekran kartının ve işlemcinin sıcaklığını kolayca dağıtabiliyorlar. Prensip olarak laptop içindeki sıcaklığı alıp hızlıca dışarıya atan vakumlu soğutucular, bir yandan da içeriye soğuk hafa üflüyor. Exeo Vakumlu Notebook Soğutucu; kompakt tasarımı, taşınabilir özelliği ve sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor. RGB kenar aydınlatması ise oyunculara renkli bir oyun ambiyansı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar tarafından belirli soğutma seviyesi ve hız ayarı gibi özelleştirmelerin de yapılmasına imkan tanıyan tuşlara sahip.

Güçlü soğutmaya sahip vakumlu bir notebook soğutucu arıyorsanız hemen tıklayabilirsiniz.

5. Her Köşeye Serinlik: Deep Cool Multi Core X6

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Deep Cool Multi Core X6, akıllı tasarımı sayesinde laptop kasalarında bulunan her hava kanalına ulaşmayı amaçlıyor. Dört köşede yer alan fanlar ve kör alan bırakmamak için tasarlanan ızgaralar, notebookları buz gibi yapmayı başarıyor. Hafif eğimli yapısı kullanıcılara rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Oyunların yanı sıra dosyalama ve grafik tasarımı gibi yüksek performans gerektiren işlerde de Multi Core X6 modeli serinliğiyle kullanıcıların imdadına koşuyor. Multi Core X6, "Notebook soğutucu işe yarar mı?" sorusuna performansıyla "Evet." yanıtını veriyor. Aynı zamanda kullanıcılar, kaç tane fanın çalışacağını kendileri belirliyorlar. Bu sayede hafif işler yaparken 4 fan yerine 2 fan açarak enerji tasarrufu sağlayabiliyorlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

6. Büyük Fanlarla Büyük Serinlik: Inca Flaxes INC-3280

Sağlamış olduğu büyük ve etkili serinlik performansıyla en iyi notebook soğutucu modellerinden biri olan Inca Flakes, kullanıcılardan tam not alıyor. 4 büyük fan ve üst zeminde yer alan metal hava delikleri sayesinde laptoplar serin bir zemine oturuyor. Aynı zamanda büyük fanlar sayesinde laptopın hava kanallarına başarıyla ulaşabilen bir hava sirkülasyonu gerçekleşiyor. Notebook soğutucunun altında yer alan kauçuk tabanlar, soğutucunun masaya sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlıyor. Soğutucu üzerinde yer alan çapraz tutacaklar ise notebookun kaymasını başarıyla engelliyor. Fanlarının düşük ses seviyesinde çalışması ise kullanıcıları mutlu ediyor.

Başarılı bir serinlik için Inca Flakes ürününü hemen inceleyebilirsiniz.

7. Hem Sessiz Hem De Buz Gibi: Rampage Ad Rc8 Showy

Rampage Showy şık tasarımı ve RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Kenarlarında RGB aydınlatmaya sahip şeritler bulunan modelin ortasında büyük bir fan yer alıyor. Büyük fanın sağladığı güçlü dönüş hızı, üst katmanda yer alan metal zemini hızla soğutuyor. Bu sayede notebook serin bir zemine oturuyor ve altında güçlü bir hava akımı gerçekleşiyor. Sessiz çalışma prensibine sahip fan, kullanıcılarına artı bir özellik sağlıyor. Rampage Showy, eğimli yapısı ve kademeli yükseltme seçeneği sayesinde ergonomik bir kullanım desteği sağlıyor.

RGB aydınlatmalı Rampage Showy modelini buradan satın alabilirsiniz.

8. Laptopınız Her Zaman Serin Kalacak: Trust Gxt 1125 Quno

Trust Gxt Quno, şık ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Orta kısımda yer alan mavi LED aydınlatmalı fan, hem güzel bir aydınlatma hem de güçlü bir soğutma desteği sunuyor. Fan çevresinde yer alan alüminyum panel, ısıyı uzaklaştırıp soğuk havayı kolayca notebook kasasına ulaştırıyor. Soğutucu özelliğinin yanı sıra yükseltici ayaklara sahip olan Trust Gxt Quno, kullanıcılara büyük bir kolaylık sunuyor. Modelin en ilginç özelliği ise sağ tarafında mini bir ek yuvaya sahip olması. Bu ek yuvaya kolaylıkla cep telefonu oturtulabiliyor. Bu sayede bildirimler ve mailler gözden kaçmıyor.

Hem iş hem de oyun için rahatlıkla kullanabileceğiniz Trust Gxt 1125 Quno modelini hemen satın alabilirsiniz.

9. Her Notebook Kasasına Uygun Bir Soğutucu: Cooler Master NotePal U2 PLUS

Cooler Master NotePal U2 Plus, yaratıcı tasarımı sayesinde notebook soğutucu tavsiyesi istendiğinde hemen öne çıkıyor. Alüminyumdan oluşan delikli ızgaranın alt tarafında yer alan 2 fan, kullanıcı tercihine göre hareket edebiliyor! Laptop fan çıkışı köşelerdeyse köşelere, ortadaysa ortaya yerleştirilebilen fanlar her laptopa etkili bir soğutma deneyimi vadediyor. Ayrıca eğimli yapısı, notebookları yüksek bir zemine koymaya imkan tanıyor. Bu sayede oyun oynarken veya yazı yazarken bileklere ergonomik bir destek sunulmuş oluyor. Cooler Master NotePal U2 Plus, alt zeminde yer alan kauçuk tabanları sayesinde her zeminde kaymadan durabiliyor.

Her notebookun tasarımına uygun etkili bir soğutucu için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Yüksek Performanslı Soğutma: Monster Pusat Çift Fanlı Notebook Soğutucu



Monster, oyunculara performans sunmak adına birçok teknolojik ürün geliştiriyor. Monster Pusat Notebook Soğutucu, hem oyunculara hem de iş için notebook kullananlara aradıkları soğutma desteğini başarıyla sağlıyor. Siyah renkli alüminyum panel, ısıyı verimli bir şekilde dağıtıp uzaklaştıran yapıya sahip. Monster Pusat modelinin sahip olduğu iki güçlü soğutucu fan, başarılı bir hava girişi sağlayan tasarımıyla notebookları buz gibi yapıyor. Eğimli tasarımıyla kullanıcılara ergonomik bir destek sunan modelin ekstra USB portları da bulunuyor.

Hem başarılı soğutması hem de ergonomik tasarımıyla öne çıkan Monster Pusat Notebook Soğutucu modeline buradan ulaşabilirsiniz.