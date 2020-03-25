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Fazla kolonya ve dezenfektan kullanımından kuruyan ciltler için 3 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken, koronavirüsten korunmak için kullandığımız fazla kolonya ve dezenfektanlar ellerimizde ve yüzümüzde çatlama, hatta egzamaya neden olabiliyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? İşte fazla dezenfektan ve kolonya kullanımı sonrası cilt kuruluğu yaşayanlar için basit ama etkili cilt bakımı önerileri...

Fazla kolonya ve dezenfektan kullanımından kuruyan ciltler için 3 öneri

Hijyenden vazgeçmeyerek yaşadığımız bu sorunları ufak bakımlar ile ortadan kaldırabileceğimizi belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, evde yapabileceğiniz basit ama etkili cilt bakımı önerilerini ve kolonya, dezenfektan gibi kimyasal maddelerin kullanımından dolayı ellerde oluşabilecek hasarlara karşı yapılabilecekleri anlatıyor.

EGZAMAYA DİKKAT!

Koronovirüs’ten korunmak için sık sık kullandığımız kimyasal el dezenfektanları, kolonya ve ıslak mendil gibi ürünler ellerimizin kuruyup yıpranmasına neden oluyor. Ellerimizde oluşan kuruluğun ilerleyen aşamalarda egzamaya neden olabileceğine dikkat çeken Plastik Cerrah Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Soğuk havaların yanı sıra ellerin sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ve suyla çok fazla temas halinde olması ellerimiz kuruyor ve bu durum egzamayı tetikliyor. Kaşıntılı, sulu, kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzamaya, dikkat etmeliyiz. Mümkün oldukça nemlendirici krem kullanım ve evimizde olan zeytinyağından faydalanalım” diyor.

KURUYAN, ÇATLAYAN ELLER İÇİN ZEYTİNYAĞI

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı şeker ile hasar gören ellere hızlı ve kolay bir çözüm öneren Op. Dr Evrim Uçkunkaya; “Avucunuza şekeri alarak yavaş yavaş elinize zeytinyağını damlatmaya başlayın. Daha sonra aynı işlemi diğer el için de yapın. Ellerinize güzelce yaydıktan sonra iki elinizi de birleştirerek 1 dakika boyunca ovalamaya devam edin. Ellerinizin dış kısımları ve parmaklarınıza da uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde elleriniz nemli ve rahat hissedecektir. Ilık su ile durulayarak temizleyin” tavsiyesinde bulunuyor.

KURUYAN YÜZÜNÜZ İÇİN DOĞAL MİNERAL MADEN SUYU

“Silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyu, çok fazla yıkandığı için kuruyan cildi canlandıracaktır” diyen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatıyor. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı bir cilde kavuşabilirsiniz. Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız” diye öneriyor.

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya maden suyunun cilt temizliğinde kullanım yöntemlerini ve yarattığı etkileri şöyle sıralıyor:

Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.
İçerisinde bulunan silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.
Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.
Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır.
Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.

EN DOĞAL NEMLENDİRİCİ GÜL SUYU

Bu dönemde kuruyan ellerimiz ve yüzümüz için nemlendirici kremlerden de faydalanabileceğimizi belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Mümkün ise cildinizi gül suyu ile temizleyin. Gül suyu antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Gül suyu, en doğal nemlendiricilerden biridir. Yüzünüzü ve elleriniz her sabah gül suyu ile nemlendirirseniz yorulan cildiniz temizlenir, ferahlar ve nemlendir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs egzama cilt bakımı cilt kuruluğu

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