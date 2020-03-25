Fazla kolonya ve dezenfektan kullanımından kuruyan ciltler için 3 öneri

Hijyenden vazgeçmeyerek yaşadığımız bu sorunları ufak bakımlar ile ortadan kaldırabileceğimizi belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, evde yapabileceğiniz basit ama etkili cilt bakımı önerilerini ve kolonya, dezenfektan gibi kimyasal maddelerin kullanımından dolayı ellerde oluşabilecek hasarlara karşı yapılabilecekleri anlatıyor.

EGZAMAYA DİKKAT!

Koronovirüs’ten korunmak için sık sık kullandığımız kimyasal el dezenfektanları, kolonya ve ıslak mendil gibi ürünler ellerimizin kuruyup yıpranmasına neden oluyor. Ellerimizde oluşan kuruluğun ilerleyen aşamalarda egzamaya neden olabileceğine dikkat çeken Plastik Cerrah Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Soğuk havaların yanı sıra ellerin sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ve suyla çok fazla temas halinde olması ellerimiz kuruyor ve bu durum egzamayı tetikliyor. Kaşıntılı, sulu, kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzamaya, dikkat etmeliyiz. Mümkün oldukça nemlendirici krem kullanım ve evimizde olan zeytinyağından faydalanalım” diyor.

KURUYAN, ÇATLAYAN ELLER İÇİN ZEYTİNYAĞI

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı şeker ile hasar gören ellere hızlı ve kolay bir çözüm öneren Op. Dr Evrim Uçkunkaya; “Avucunuza şekeri alarak yavaş yavaş elinize zeytinyağını damlatmaya başlayın. Daha sonra aynı işlemi diğer el için de yapın. Ellerinize güzelce yaydıktan sonra iki elinizi de birleştirerek 1 dakika boyunca ovalamaya devam edin. Ellerinizin dış kısımları ve parmaklarınıza da uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde elleriniz nemli ve rahat hissedecektir. Ilık su ile durulayarak temizleyin” tavsiyesinde bulunuyor.