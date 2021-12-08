Fazla zamanım yok diyenler için duşta bakım ipuçları ve kullanılabilecek ürünler

Kişisel bakımın incelikleri saymakla bitmiyor. Yüz, saç ve vücuda ayrı ayrı vakit ayırmak gerekiyor. Ancak biliyoruz ki herkesin böyle bir zamanı yok. Neyse ki bu konuda yardımınıza duşta kullanılan bakım ürünleri yetişiyor. Duş sırasında uygulanan saç maskeleri, vücut peelingleri ve yüz bakım ürünleriyle bakım rutininizi kısa sürede bitirebilirsiniz.

1. Bebek gibi bir cilde hazır mısınız?

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Cilt kuruluğu, birçok kişinin ortak sorunu. Nemsiz kalan ve kuruyarak dökülmeye başlayan bir cilde sahipseniz bu durum, teninizin peelinge ihtiyacı olduğunun bir göstergesi. Vücut peelingiyle kuru cildinizin altında yatan cevheri ortaya çıkarabilirsiniz. Bu konuda en başarılı ürünlerden biri Bomb Cosmetics Vücut Peelingi. Duşun verdiği ferah hisse eşlik etmesi için bu serideki Kiwi & Lime Peelingi'ni seçtik. Islak cilde uygulayacağınız peelingle ölü deriden kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde "Merhaba!" diyebilirsiniz. Gerçek meyve çekirdekleri içeren peelingle bebek gibi bir cilde kavuşmak sizin elinizde.

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2. Neme doymuş bir cildin anahtarı: Duşta vücut kremi

Her gün vücut kremi kullanmayı unutuyorsanız ve cildiniz nem için yalvarırken siz ona zaman ayıramıyorsanız size bu işin kolayını gösterelim: Duş alırken cildinizi neme doyurabileceğiniz ürünle tanışın! Nivea Ferahlatıcı Duşta Vücut Kremi, ihtiyacınız olan nemi sağlar. Bu ürünü duşta kullanmanız önemli. Çünkü ıslak cildinize sürdüğünüz krem, nemi cilde hapseder. Size de ipeksi cildinizin keyfini sürmek kalır. Teninize başka bir nemlendirici uygulamaya gerek kalmadan tüm bakımınızı duşta yapabilirsiniz.

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3. Nemlendiricili duş jeliyle cildinizi şımartın

"Hiç ürün kullanmaya vaktim yok, hızlı duş alırım." diyenler, sadece duş jelinizi değiştirerek de cildinize bakım yapabilirsiniz. Nemlendirme etkili ürünler kullanmaya vakit bulamıyorsanız Duru Değerli Yağlar Nemlendiricili Duş Jeli'ni deneyin. Son zamanlarda cilt bakım markalarının gözdesi olan çay ağacı yağı, bu kez Duru Duş Jeli'nde. Bu besleyici yağı içeren duş jeliyle vücudunuzu nemlendirmek çok kolay. Cildinizdeki kir ve fazla yağı temizleyen jel, geriye neme doymuş bir cilt bırakır.

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4. Duş alırken yüz bakımını da aradan çıkarmaya ne dersiniz?

Duş alırken ortaya çıkan buhar ve sıcak suyun etkisiyle cilt yumuşar ve gözenekler açılır. Çoğu kişi bilmese de bu durum, size cildinizi derinlemesine temizleme fırsatı sunar. Bu fırsattan faydalanmak için Diadermine Hydralist Duş Maskesi'ni kullanabilirsiniz. Sıcak suyun buharıyla aktifleşen maske, cildinize derinlemesine bakım yapar. Yumuşayan yüzünüze maskeyi sürerek duşunuza devam edin, duştan çıkmadan önce yüzünüzü yıkayın. Kirden arınmış cildinizin nasıl aydınlandığını ve esneklik kazandığını görebilirsiniz. Duşta pratik bir yüz bakımı sağlayan ürünü duş haricinde de kullanmanız mümkün.

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5. Cildinize bakım yapıyorsanız saçlarınız da geri kalmamalı

Duşta saç bakımı denince aklınıza şampuan ya da saç kremi geliyorsa saç maskeleriyle henüz tanışmamış olabilirsiniz. Son yılların favori ürünlerinden olan saç maskelerinin en iyi örneklerinden biri: Gliss Serum Deep Repair Maske. Ürünün saçı onaran ve besleyen zengin içerikli formülü ile kısa sürede saç bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Saç maskesini ıslak saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 3 dakika sonra saçınızı durulayın. Sadece 1 haftalık kullanımda saçlarınızdaki büyük değişimi fark edebilirsiniz.

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6. İstenmeyen tüylere duş alırken veda edin

İstenmeyen tüylerden kurtulmak, herkesin ortak derdi. Can acıtan epilasyon aletleri ve tahriş eden jiletlerden farklı olarak tüy dökücü kremleri deneyebilirsiniz. Duşta kullanılabilen Veet Tüy Dökücü Krem, bu konuda vazgeçilmeziniz olacak bir ürün. Tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye eşit miktarda süreceğiniz kremi 5 dakika bekletin, ardından üründe yer alan süngerin beyaz kısmıyla kremi temizleyerek pürüzsüz bir cilde kavuşun. Bu pratik krem, dakikalarca uğraşmadan tüylerinizi almanın en zahmetsiz yolu.

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7. Şeker sanıp yemeye kalkmayın, o bir banyo topu!

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Duş almak, kimileri için terapi gibi. Uzun ve yorucu bir günün ardından sıcak suyun altında rahatlamak, zihindeki tüm olumsuzlukları alıp götürür. Bu keyifli dakikalara vücut bakımının yanında biraz da eğlence katmaya ne dersiniz? Öyleyse son zamanların trendi banyo toplarını mutlaka denemelisiniz. Tatlılığından suya atmaya kıyamayacağınız banyo toplarından biri Bomb Cosmetics Unicorn Blaster. Portakal ve mandalina yağı özlü bu top, yaydığı kokuyla sizi canlandırırken teninizi de nemlendirir. Su dolu küvete atacağınız top, hızla eriyerek etrafa rengarenk köpükler yayar. En güzel kısmı da işte tam burada: Rengarenk köpüklerle dolu suya girmek!

Banyo keyfini iki katına çıkarırken cilt bakımınızı yapabileceğiniz ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

8. Bakım yaparken saç diplerini unutmayın!

Kan akışını hızlandırmak, vücudun birçok yeri için onarıcı ve yararlı bir hareket. Eğer zayıf saçlarınız varsa ve kepek sorunu yaşıyorsanız bu önerimize kulak verin: Şampuan fırçasıyla kafa derisindeki kan dolaşımını artırarak birçok soruna çözüm bulabilirsiniz. Starmood Şampuan Fırçası; kafa derisine masaj yaparak kan dolaşımını artırır, kepek ve yağ sorununu azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı saç ve kafa derisine kavuşmanızın en kısa yolu olan bu fırçayla duşta kolayca saç bakımı yapabilirsiniz. Bu ürünü sadece masaj için değil, bakım ürünlerini saçlarınıza ve saç derinize yedirmek için de kullanabilirsiniz.

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9. Liflerle uğraşmak yerine banyo fırçasıyla işleri hızlandırın

Cildinizi ölü deriden ve kirden arındırmak önemli. Ancak fazla zamanı olmayanlar, hızlı bir şekilde duş alabilmek için cilt temizliğini yeteri kadar yapamıyor. Banyo lif ve keseleri de belli bir güç uygulamanız gerektirdiği için zorlayıcı ve uğraştırıcı olabiliyor. Bunun yerine banyo fırçası kullanarak cildinizi hızla arındırabilirsiniz. Eklips Bambu Banyo Fırçası, orta sertlikteki kılları ve silikon uçlarıyla cildi derinlemesine temizliyor, ölü deriyi yok ederek pürüzsüz cildinizi ortaya çıkarıyor. Vücudunuzun her yerine kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak fırçayla temizlik ve ferahlığı teninizde hissedebilirsiniz.

Temizlenmenin hızlı yolunu sunan bambu fırçayı buraya tıklayarak sepetinize ekleyebilirsiniz.

10. Banyoda sırt ve ayak masajına kimse "Hayır" diyemez



Duş alırken vücudunuzda ulaşamadığınız yerleri temizleyememek çok can sıkıcı, değil mi? Bu derde derman olacak bir ürün biliyoruz. Vantuzlu Masaj Pedleriyle temizlenmek, hem rahatlatıcı hem keyifli. Silikon uçları bulunan pedi ister duvara yapıştırarak sırtınızı keseleyin ister yere yapıştırarak ayaklarınızdaki ölü deriden kurtulun. Tüm vücudunuza masaj yapabileceğiniz pedle temizlenmenin keyfini sürün. Zamandan tasarruf ederek pratik bir şekilde hem masaj hem cilt temizliği yapabileceğiniz pede bayılacaksınız.

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