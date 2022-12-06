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  4. Fen bilgisi öğretmeniydi! Öğrencileri müstehcen içerikler paylaştığı hesabını bulunca kovuldu... “Kullanmış iç çamaşırlarımı satıyorum”

Fen bilgisi öğretmeniydi! Öğrencileri müstehcen içerikler paylaştığı hesabını bulunca kovuldu... “Kullanmış iç çamaşırlarımı satıyorum”

06.12.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeni olaran görev yapan Samantha Peer, yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans hesabının bir öğrencisi tarafından ifşa edilmesi üzerine görevinden kovuldu. OnlyFans hesabının şikayetlerle kapatıldığını ifade eden Peer, şimdi kullanılmış iç çamaşırlarını satarak para kazanıyor.

Fen bilgisi öğretmeniydi! Öğrencileri müstehcen içerikler paylaştığı hesabını bulunca kovuldu... “Kullanmış iç çamaşırlarımı satıyorum”

Okulda çektiği müstehcen paylaşımlarının ifşa edilmesi üzerine görevinden alınan bir öğretmen, OnlyFans’tan atıldıktan sonra şimdi eskimiş iç çamaşırlarını satıyor. Sosyal medyada ‘Khloe Karter’ adıyla bilinen eski öğretmen, doğrulanmamış bir nedenle OnlyFans'tan engellendi ve şimdi iç çamaşırı ve çorap satmaya başladı.

24 SAAT KULLANILMIŞ ÇORAP

çorap

Son olarak Peer, 16 sterlin (yaklaşık 363 TL) karşılığında 24 ssat boyunca spor salonunda kullanılmış bir çift siyaha çorabını sattı. Peer’in ürün katalogları arasında bir cinsel birliktelik sırasında kullandığı 25 sterlinlik (yaklaşık 567 TL) pembe bir külot ve 24 saatten fazla giyilen 8 sterlinlik (yaklaşık 181 TL) bir külot yerini aldı.

“BEDELİNİ HER GÜN ÖDÜYORUM”

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Öğretmenlik mesleğini çok özlediğini ve OnlyFans hesabının erişiminin engellediğini ifade eden Peer, “Görünüşe göre Onlyfans her iki hesabı da devre dışı bıraktı (tüm müşterilere/abonelere para iadesi yaptı) ve yeni hesaplar açmamı engelliyor. Bedelini her gün ödüyorum. Tabii ki çok pişmanım ve çok özlüyorum. Şimdi kullanılmış iç çamaşırlarımı satıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen OnlyFans iç çamaşırı

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