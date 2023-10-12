'Festivalde yakaladıkları kızı diri diri yaktılar' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Sosyal medyadaki o iki iddia...

Tüm dünya İsrail ve Hamas arasında yaşananlara kilitlend. Sosyal medyada doğruluğundan emin olunmayan çok sayıda bilginin dolaştığı da konuşulurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan iddialardan bir tanesinin doğru olmadığını açıkladı.

"GÖRÜNTÜLERİN 2015'TE GUATEMALA'DA KAYDEDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamanın detayında ise "İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Dünya basınında geniş yankı bulan görüntüler, bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç bir kızın Guatemala şehrinin 150 kilometre batısındaki Rio Bravo köyünde kalabalık bir grup tarafından vahşice öldürüldüğü olaya aittir.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

"BİR SİVİLİ ÖLDÜRÜP KALBİNİ SÖKTÜLER" İDDİASI

Öte yandan Dezeformasyonla Mücadele Merkezi bir başka paylaşımında da "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu haberlere göre, görüntülerde Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri, Tepalcatepec Karteline üye bir uyuşturucu satıcısını infaz etmektedir" ifadelerini kullandı.





