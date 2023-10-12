HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Festivalde yakaladıkları kızı diri diri yaktılar' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Sosyal medyadaki o iki iddia...

'Festivalde yakaladıkları kızı diri diri yaktılar' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Sosyal medyadaki o iki iddia...

12.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Hamas ve arasında çatışmalar sürerken tüm dünyada bölgede yaşanan gelişmelere kilitlendi. Sosyal medyada her geçen gün farklı ve çok sayıda karmaşık bilgi de dolaşırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayılan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesi de "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiasıydı. DMM, bu iddianın doğru olmadığını duyurdu.

'Festivalde yakaladıkları kızı diri diri yaktılar' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Sosyal medyadaki o iki iddia...

Tüm dünya İsrail ve Hamas arasında yaşananlara kilitlend. Sosyal medyada doğruluğundan emin olunmayan çok sayıda bilginin dolaştığı da konuşulurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan iddialardan bir tanesinin doğru olmadığını açıkladı.

"GÖRÜNTÜLERİN 2015'TE GUATEMALA'DA KAYDEDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamanın detayında ise "İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Dünya basınında geniş yankı bulan görüntüler, bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç bir kızın Guatemala şehrinin 150 kilometre batısındaki Rio Bravo köyünde kalabalık bir grup tarafından vahşice öldürüldüğü olaya aittir.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

d1

"BİR SİVİLİ ÖLDÜRÜP KALBİNİ SÖKTÜLER" İDDİASI

Öte yandan Dezeformasyonla Mücadele Merkezi bir başka paylaşımında da "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu haberlere göre, görüntülerde Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri, Tepalcatepec Karteline üye bir uyuşturucu satıcısını infaz etmektedir" ifadelerini kullandı.

d2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin özel oturumu!TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin özel oturumu!
Van'da korkutan deprem Van'da korkutan deprem
İsrail bir ailenin evini yok etti! Acı kareler: Enkazdan çıkarıldıİsrail bir ailenin evini yok etti! Acı kareler: Enkazdan çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips, Adidas, Karaca, Levi's ve dahası! Modadan ev yaşama %50'ye varan indirimler

Philips, Adidas, Karaca, Levi's ve dahası! Modadan ev yaşama %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.