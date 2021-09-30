HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Finlandiya’da vizonlar Covid-19’a karşı aşılanacak

Finlandiya’da vizonlar Covid-19’a karşı aşılanacak

30.09.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR), Fin kürk endüstrisinin, Avrupa Birliği’nde (AB) vizonları Covid-19’a karşı aşılayan ilk uygulayıcı olacağını açıkladı.

Finlandiya’da vizonlar Covid-19’a karşı aşılanacak

Finlandiya, AB ülkeleri arasında Covid-19’a karşı vizonları aşılayan ilk ülke olacak. Finlandiya’da veterinerlik faaliyetlerini denetleyen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesindeki Finlandiya Gıda Kurumu, Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR) ve Helsinki Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı ile ortak bir projede vizonlar için geliştirilen koronavirüs aşısına ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verdi. “FurcoVac” adı verilen aşı, geçtiğimiz yıl sonbahardan bu yana geliştirilmeye devam ederken, proje aşının tüm haklarına sahip olan FIFUR tarafından finanse edildi.

BİR İLK OLACAK

FIFUR CEO’su Marja Tiura yaptığı açıklamada, "Fin kürk endüstrisi, Avrupa Birliği’nde (AB) vizonları Covid-19’a karşı aşılayan ilk uygulayıcı olacak" dedi.

Finlandiya’da vizon çiftliklerinden şu ana kadar Covid-19 vakasına rastlanmasa da Hollanda ve Danimarka’da binlerce vizon Covid-19 nedeniyle itlaf edilmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı! Hz. Meryem'in diktiğine inanılıyorDünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı! Hz. Meryem'in diktiğine inanılıyor
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Hareket halindeki uçağın kanadına çıktıHareket halindeki uçağın kanadına çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Finlandiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.