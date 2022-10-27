Firavun bile çok değer veriyordu, işte İbn-i Sina'nın şifa dağıtan o tavsiyesi! Ne ağrı kalır ne de...

Sağlıklı beslenmek denildiğinde ilk akla gelen besinler arasında bulunan sarımsak vücut için mucizevi etkiler yaratıyor. Mısır Firavunlarının bu büyülü bitkiye çok değer verdiklerini ve Mısır piramitlerini inşa etmeleri için hizmetçilerine her gün belirli bir miktar sarımsak verdiklerini, böylece güçlü, zinde ve çalışkan olmalarını sağladıkları belirtiliyor. Eski yıllardan beri şifa kaynağı olarak görülen sarımsağı İbn-i Sina'da tavsiye ediyor.

Sarımsak tarih boyunca devamlı sık sık hastalıkların iyileşmesi için kullanılmıştır. İslam alimi İbn-i Sina gibi Antik Yunan doktoru ve Batı tıbbının babası Hipokrat' da çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için sarımsak kullanılmasını önermiştir. Sarımsağın içerisinde bulunan allinaz enzimi ısı ile görevini kaybedeceğinden bu mucizevi besinin çiğ olarak tüketilmesi önerilir.

Çiğ sarımsağın faydaları saymakla bitmez. İbn-i Sina antibiyotik deposu olan sarımsağın en sık yaşanan rahatsızlıklardan biri olan sırt ağrısına iyi geldiğini belirtmiştir. Ancak sarımsağın faydaları sırt ağrısıyla sınırlı kalmamaktadır.

ÇİĞ SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI

Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir. Bedenin dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir.

Afrodizyak etkisi vardır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi cinsel performansı artırır.

Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sağlıklı ve parlak görünümlü saçlar için etkilidir.

Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararlı olduğu hakkında görüşler vardır.

Kireçlenmeye karşı iyi gelir.

Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar.

Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.

Sarımsağın yutularak tüketilmesi kanın kolayca sulanmasını sağlar.

Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. Kabız olmaktan da korur.