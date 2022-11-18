Fırında yapacağınız yemeklere lezzet katacak fırın taşı tavsiyeleri

Bazı kişiler "Fırın taşı nedir?" diye merak edebiliyor. Fırın taşı, doğal taşlardan üretilen ve elektrikli fırınlarda taş fırın etkisi yakalamayı sağlayan bir aparat. Fırın taşı, ısıyı hapsederek ısının eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Yaklaşık olarak 250 santigrat dereceye çıkarak ekmeklerin, pide ve pizzaların daha iyi kabarmasında etkili oluyor. Eğer evinizde hamur işi gıdalar yapmayı seviyorsanız yemeklerinize lezzet katacak fırın taşı modellerini incelemek için okumaya devam edin.

1. Taş fırında pişmiş gibi ekmekler ve pizzalar isteyenlere: Tektonicks Fırın Taşı

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Fırın taşı tavsiyesi isteyenler için ideal ürünlerden biri olan Tektonicks Fırın Taşı, üç ana malzemenin birleşmesinden üretilir. Fırın taşının altında temperli cam, üstünde cordierite taşı ve etrafında ikisini bir arada tutan alüminyum malzeme bulunur. Bu ürün, yağlamaya ve unlamaya gerek olmaksızın ve yapışma problemi yaşatmadan ekmeklerinizi pişirmenize yardımcı olabilir. 700 santigrat derecede test edilen ürün ısıya dayanıklı bir yapıya sahip. Çatlama yapsa bile alüminyum çerçeve sayesinde dağılmaz ve bütünlüğünü korur. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar kullanılabilir.

2. İster fırında ister sunumda kullanın: Mermer Mutfak Doğal Bazalt Fırın Taşı

Mermer Mutfak Doğal Bazalt Fırın Taşı; fırın içerisinde hamur işi pişirirken veya yiyeceklerin sunumunda kullanılan, doğal taş bir malzemeden üretilen pişirme aparatlarından biri. Kullanıcılar "Mutfak taşı ne işe yarar?" diye merak edebilir. Endüstriyel veya ev tipi elektrikli fırınlarda kullanıma uygun olan fırın taşı, yiyeceklerde taş fırın etkisi almak isteyenlerin işine yarıyor. Fırın içerisinde önceden ısıtılan taş, üzerine konulan yiyeceklerin hızlı ve güzel bir şekilde pişmesini sağlıyor. Böylelikle fırında pişirilen hamur işleri iyi bir şekilde kabararak daha lezzetli oluyor.

3. Lezzetli yemeklerin sırrı: Ems Ekmek Pişirme Taşı

Ekmek pişirmek için kullanabileceğiniz bir fırın taşı arıyorsanız Ems Ekmek Pişirme Taşı tam size göre. Ekmek pişirme taşı toprağı kullanılarak üretilir ve tüm elektrikli fırınlarda rahatlıkla kullanılabilir. Hamur işini pişirmeye başlamadan yaklaşık 45 dakika önce fırının açılması, böylece ürünün ısıtılması gerekir. Böylece taş, sahip olduğu ısının eşit ve homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu sayede evde yaptığınız hamur işi yiyecekler çok daha lezzetli olabilir. Hatta taş fırın ustalarını kıskandıracak lezzette ekmekler pişirebilirsiniz!

4. Parçalı tasarımıyla: Refika'dan 6'lı Fırın Taşı

Refika'dan 6'lı Fırın Taşı; Refika Birgül tarafından tasarlanan; ekmek, pide ve pizzaların daha iyi pişmesi için üretilen bir fırın taşı. Altı adet ateş tuğlasından oluşan bu seri, standart bir fırın tepsisi içerisine rahatlıkla yerleştirilebiliyor. Hamur işlerini pişirmeye başlamadan 45 dakika önce fırını ısıtmanız gerekiyor. Harika lezzetler elde etmenizi sağlayacak seti, parçalı olduğu için rahatlıkla dolaplarda saklayabilirsiniz. "Refika'dan 6'lı Fırın Taşı nasıl temizlenir?" diye merak edebilirsiniz. Taşın üzerindeki kirleri soğuduktan sonra kazıyabilir veya nemli bir bezle silebilirsiniz. Ürünü temizlerken su ve deterjan ile temas ettirmenizin tavsiye edilmediğini de belirtelim.

5. Daha fazla ısı kapasitesi ve iletkenlik arayanlara: Çelik Pizza Taşı

"Fırın taşı neyden yapılır? diye sorabilirsiniz. Genellikle bazalt taşından üretilen fırın taşı, gıda ile temasa uygun olan ve ısıya dayanıklı farklı malzemelerden de imal edilebilir. Ankastre fırınlarda kullanılabilen Çelik Pizza Taşı; fırın dışında kamp ocaklarında, set üstü ocaklarda ve ızgaralarda kullanıma uygun şekilde çelikten üretiliyor. Verimli bir iletken olan çelikten elde edildiği için geleneksel pizza taşından 20 kat daha yüksek ısı iletimi sağladığı gibi aynı zamanda iki kat daha fazla ısı tutma kapasitesine sahip. Üstelik taş malzemeler gibi kırılma, dağılma ve çatlama riskleri taşımıyor.

6. Yüksek ısıya dayanıklı fırın taşı arayanlara: Mutfak Pizza Taşı

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Evde sık sık hamur işi pişiriyorsunuz ancak ne kadar uğraşsanız da taş fırınlardaki lezzeti yakalayamıyor musunuz? Öyleyse size harika bir önerimiz var. Mutfak Pizza Taşı, fırının içindeki ısıyı bünyesinde hapsediyor ve hamur işi gıdalara hızlı bir şekilde iletiyor. Böylelikle ekmeğin hamuru daha iyi kabarıyor ve taş fırınlardaki lezzeti yakalamak mümkün oluyor. Kullanımı çok kolay olan taşı, fırının içinde tel ızgara üstünde kullanabilirsiniz. Ürünün sıcakken su ile temas etmemesi gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen çatlaklar oluşabiliyor.

7. Doğal kesme taş: Perla Pizza Pişirme Taşı

"Fırın taşı nasıl yapılır?" diye merak edebilirsiniz. Genellikle %100 doğal ve sıcaklığa dayanıklı taşların kesilmesiyle elde edilse de bazı ürünlerde fırın taşı toprağı da kullanılabiliyor. Perla Pizza Pişirme Taşı ise kimyasal içermeyen ham maddeler kullanılarak üretiliyor. Fırın ile ısıtıldıktan sonra biriktirdiği ısıyı, üzerine konulan yiyeceklere iletiyor ve onların dengeli şekilde pişmesine yardımcı oluyor. Uzun ömürlü bir kullanım için taşın direkt olarak ateşe maruz bırakılmaması, sıcakken su ile temas ettirilmemesi tavsiye ediliyor. Temizlemek içinse sadece nemli bez kullanılması öneriliyor.

8. Pratik pişirmeye yardımcı olan: Mermer Mutfak Doğal Bazalt Fırın Taşı

Yuvarlak olarak üretilen Mermer Mutfak Doğal Bazalt Fırın Taşı, her türlü hamur işinde rahatlıkla kullanılabilen ürünler arasında yer alıyor. Yuvarlak dizaynı sayesinde sunum esnasında da kullanılabiliyor ve hoş bir görüntü sağlıyor. Birçok kullanıcı "Bu fırın taşı nasıl kullanılır?" diye merak ediyor. Fırın taşını kullanmak için önce fırının ızgara teline yerleştirir, daha sonra fırını 200-250 derecede çalıştırırsınız. İyice ısındıktan sonra hamur işi ürünleri fırın taşının üzerine yerleştirebilir, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.

9. Tamamen sağlıklı ve doğal: Mima Doğal Andezit Fırın Pişirme Taşı

Mima Doğal Andezit Fırın Pişirme Taşı; solvent kullanmadan üretilen, doğal ve bazalt grubundan bir taş çeşidi. Andezit olarak da adlandırılan taş; insan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmadığı gibi hijyenik ve antibakteriyel bir malzeme. Fırında ızgara telinin üzerine konularak kullanılır. Özellikle sık sık hamur işi yapanlar "Mima Fırın Taşı nereden alınır?" diye merak edebilir. E-ticaret sitelerinden kolay bir şekilde temin edebileceğiniz ürünle hamur işinin yanında lezzetli balık, et ve mantar yemekleri yapabilirsiniz.

10. Profesyonel kalitede fırın taşı arayanlara: Komdere Tashoven Fırın Taşı

Yanında ahşap küreği ile beraber gelen Komdere Tashoven Fırın Taşı, elektrikli fırınlara özel olarak üretiliyor. Hamur işi yiyecekleri taş fırın kalitesinde pişirmeye olanak tanıyan ürün, patentli refrakter malzeme kullanılarak ve Gıda ile Temas Eden Maddeler Tüzüğü standartlarına uygun şekilde üretiliyor. Birçok Ar-Ge testi ve uygulamadan geçen taşın alt yüzeyi pütürlü, üstü ise düz ve parlak bir yapıya sahip. Pütürlü yapı ısıyı kolayca emerek üst kısma aktarırken üstte yer alan parlak kısım hamurun yapışmasını önlüyor. Ürün, özel malzemesi sayesinde kısa sürede 250 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor.