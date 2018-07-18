Fıtık Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Hareket kabiliyetini kısıtlayıcı özelliği nedeniyle insan hayatını olumsuz yönde etkileyen fıtık, her yaştan insanda görülebilir. İlgili bölgedeki kasların yeterli güce sahip olmamasından ya da bir dış etmenden dolayı fazlaca gerilmesi sonucu oluşan fıtık hastalığının, sanılanın aksine her zaman cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gerekmez.

Fıtık Nedir?

Bir organın, onu yerinde tutan kas ya da dokudaki boşluktan faydalanarak ileri kaymasına fıtık denir. Örneğin bağırsaklar, karın duvarının zayıflamış bir bölgesinden ilerleyerek fıtık oluşturabilir.

Fıtık, yaygın olarak batında görülse de üst kalçada, göbek deliğinde ya da kasık bölgesinde de sıkça görülebilir. Fıtık türlerinin çoğu oluşur oluşmaz insan hayatını tehlikeye sokan bir etkiye sahip olmaz ancak kendiliğinden de geçmez. Daha tehlikeli komplikasyonları önleyebilmek için cerrahi müdahale gerekebilir.

Fıtık Çeşitleri Nelerdir?

Fıtık rahatsızlığı oluştuğu bölgeye göre adlandırılır. Vücudun her yerinde hatta sırtta bile fıtık görülebilir ancak yaygın değildir. Zayıflayan kas dokularının organları yerinde tutamamaları dolayısıyla oluşan fıtığın pek çok farklı türü bulunur.