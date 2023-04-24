Fıtık ozon tedavisi nedir? Bel fıtığına ozon tedavisi nasıl yapılır?

Ozon tedavisi, pek çok farklı rahatsızlığın giderilmesinde tercih edilen bir tedavi şeklidir. Bu rahatsızlıklar arasında bel fıtığı da yer alır. Bel fıtığı bilindiği üzere insana son derece rahatsızlık veren bir durumdur. Özellikle bel ve bacak bölgelerinde ciddi ağrıların yaşanmasına neden olur. Tedavi edilmediği takdirde daha büyük sağlık problemlerine yol açabilir. Ozon tedavisi ile bel fıtığında yaşanan ağrılardan kurtulmak mümkündür.

Fıtık ozon tedavisi nedir?

Ozon tedavisi günümüzde çok sık uygulanan tedavi metotlarından biridir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olan bu tedavi şekli aynı zamanda bel fıtığı gibi ciddi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Bel fıtığı ozon tedavisi yöntemi ile kısa sürede yok edilebilir. Bel bölgesinde belin işlevini yapmasına olanak sağlayan omurlar vardır. Bu omurlar arasında diskler bulunur. Bu disklerde belli başlı bazı sebeplerden ötürü yıpranma veya aşınma meydana gelir. Bu durum sonucunda çıkıntılar oluşmaya başlar. Bu çıkıntılar fıtık olarak adlandırılır. Ozon tedavisi ile bel fıtığına sebep olan sorunların giderilmesi hedeflenir. Kolay bir uygulama olmakla birlikte mutlaka alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılması gerekir. Ayrıca bel dışında boyun fıtığı ozon tedavisi yöntemi de uygulanır.

Bel fıtığına ozon tedavisi nasıl yapılır?

Bel fıtığı tedavi edilmediği sürece zaman içerisinde ilerler ve kişiyi daha da rahatsız etmeye başlar. Başlangıç aşamasında olan fıtıklarda kişiler bu durumu tolere edebilir, ancak ilerleyen aşamalarda sinirler üzerinde baskı yaratmasına neden olur. Bel fıtığında çoğunlukla ilaç veya fizik tedavi tavsiye edilir. İleri vakalarda ameliyat da önerilebilir. Ozon tedavisi ise ameliyata gerek duyulmadan yapılan bir işlemdir. Ozon tedavisi bel fıtığında yaşanan ağrıların yok olmasında son derece etkili bir tedavi yöntemidir.

Ozonla ile yapılan bel fıtığı tedavisinde bazı görüntüleme cihazları kullanılır. Bu cihazlar yardımıyla ozon gazı, fıtığa yol açan disklere iğneyle enjekte edilir. Bu uygulama çoğunlukla bir kere yapılır. Ancak hekimler yeterli görmezse tekrardan bir uygulama daha yapılabilir. Fıtık için ozon tedavisi yaptıranlar, bu tedaviden olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmişlerdir. Her tedavide olduğu gibi bel fıtığı için uygulanan ozon tedavisinin de konuyla ilgili bilgisi olan doktorlar tarafından yapılması büyük önem taşır.

