Ozon tedavisi nedir? Ozon tedavisi nasıl yapılır?

Ozon, virüsleri yok edici, mikrop kırıcı, bakteri gibi zararlı maddeleri ortadan kaldırıcı özelliklere sahip çok önemli bir gazdır. Bu yüzden sağlık alanında ozon gazından faydalanılır. Ozon gazı çok güçlü bir dezenfektan olduğu için özellikle içme sularını arındırmada çok sık tercih edilir. Ozon gazıyla alakalı pek çok bilimsel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda ozonun tedavi edici etkileri olduğu ispatlanmıştır.

Ozon tedavisi nedir?

Ozon tedavisi, sağlık alanında pek çok rahatsızlığın giderilmesinde uygulanan bir tedavi şeklidir. Ozon terapi nedir konusu sağlık bakımından önemli bir konudur. Ozon tedavisi bir diğer ismiyle ozon terapisi, ozon gazı kullanılarak yapılan bir işlemdir. Ozon gazının sağlık açısından çok fazla faydası mevcuttur. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahip olan bu tedavi yöntemi aynı zamanda enfeksiyonların yok edilmesinde etkilidir.

Bu tedavi şeklinde saf ozon ve saf oksijen karışımından meydana gelen tıbbi ozon kullanılır. Ozon tedavisi ne demek konusu kadar, bu tedavinin kimler tarafından uygulandığı konusu da büyük önem taşır. Ozon tedavisinde uygulanan dozların dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekir. Bu yüzden konuyla ilgili alanında uzman olan hekimler tarafından uygulanır. Bu tedavi metoduyla dokularda bulunan oksijen oranında yükselme sağlanır.

Ozon tedavisi nasıl yapılır?

Tamamlayıcı bir tedavi şekli olan ozon terapisi, günümüzde çok fazla hastalığın tedavisinde tercih edilir. Ozon tedavisinin uzman hekimler tarafından uygulanması son derece önemli bir konudur. Yüksek dozda uygulandığında ciddi yan etkiler görülebilir. Ancak düşük dozda uygulandığında geçici olarak bazı kişilerde baş ağrısı, bitkinlik gibi durumlara rastlanabilir. Bu durumlar çoğunlukla geçici olmakla birlikte kişilerde herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz.

Ozon tedavisi yapılacak kişilerden 50 ile 100 ml arasında kan alınarak uygulanan bir işlem olan bu tedavi şeklinde alınan kan ozon gazıyla karıştırılır ve tekrardan kişiye verilir. Ayrıca ozon tedavisi sgk kapsamında yapılan bir tedavi yöntemidir. Kişiler, sgk anlaşmalı ozon tedavisi için öncesinde araştırma yapabilir.

Ozon tedavisi ne işe yarar?

Ozon tedavisine ihtiyaç duyan kişilere ne kadar doz uygulanacağı, kaç seans süreceği hekimler tarafından belirlenir. Ozon terapisi genellikle 12 ile 14 seans aralığında sürebilir. Seans sıklığı ve seans süreleri kişilerin hastalıklarına göre doktorlar tarafından şekillenir. Bu tedavi şeklinden yararlanmak isteyen kişiler için ozon ne işe yarar konusu önemlidir.

Ozon gazı tek başına virüs ve bakterileri yok edici niteliğe sahiptir. Bu yüzden sağlık alanında çok sık kullanılan ve tercih edilen bir maddedir. Ozon tedavisi; akciğer hastalıklarının, yüksek tansiyonun, kas, iskelet, kemik rahatsızlıklarının, deri rahatsızlıklarının ve daha birçok hastalığın tedavinde yaygın olarak kullanılır.

Ozon tedavisi nasıl uygulanır?

Ozon tedavisinin uygulama metotları birden fazladır. Bu metotlar uygulanırken kişilerin ozon gazını solumamasına dikkat edilmesi büyük önem arz eder. Yanlışlıkla ozon gazı solunulursa bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tedavi metodunun kesinlikle konuyla ilgili uzmanlaşmış olan doktorlar tarafından uygulanması önemlidir. Ozon terapisinin uygulanış şekilleri genel olarak şöyledir:

Ozon tedavisi görecek kişilerden 50 ml ile 1000 ml arasında kan alınır. Alınan kan saf ozon ile karıştırılır ve hemen akabinde kişiye yeniden verilir. Bu metot majör olarak tanımlanır. Bu metot ayrıca en sık uygulanan tedavi şeklidir.

İkinci metot ise minör olarak bilinir. Bu metotta kişilerden 2 cc ile 5 cc arasında kan alınır. Kişilerden alınan bu kan saf ozon ile karıştırılır ve ardından kas içine iğne aracılığıyla verilir.

Üçüncü metot, püskürtme şeklindedir. Kulak, rektal, vajinal ya da makat girişlerine ozonun püskürtülmesiyle uygulanır.

Bir diğer metotta ise eklem ya da kas içine saf ozon gazı verilir. Bu metotta iğne aracılığıyla yapılır.

Bir diğer metot ise ozon kupa yöntemidir. Cilt ve dokularda meydana gelen hasarları gidermek için uygulanan bir metottur.

Son metot ise torbalama ya da ozon torbası ismiyle tanımlanan bir yöntemdir. İltihaplarda, dolaşım sistemi gibi sorunlarda bu yönteme başvurulur.

Ozon tedavisi nerede yapılır?

Ozon tedavisi günümüzde birçok devlet ve özel hastanelerde uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi şekli için özel olarak belirlenen herhangi bir bölüm mevcut değildir. Konuyla ilgili uzman olan doktorlar tarafından yapılması büyük önem taşır. Ozon tedavisi almak isteyen kişilerin hastane ya da sağlık kuruluşlarına gitmeden önce bu tedaviyi yapıp yapmadıklarını öğrenmek için iletişime geçmeleri tavsiye edilir.

