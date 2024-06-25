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Fiyatı 2 bin 884 TL'ye düştü! Casio MDV-106 Serisi Klasik Erkek Saati günün fırsat ürünü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.06.2024 16:14
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Saat tutkunları için fırsat zamanı! Su geçirmez ve dayanıklı kaliteli bir saat arayışındaysanız Casio MDV-106 Serisi Klasik Erkek Saat'ini kaçırmak istemezsiniz. Su altı sporlarıyla uğraşanların ve klasik kombinlerinin tarzını yükseltmek isteyen saat tutkunlarının favorisi olan Casio'nun en sevilen saat modeli kısa süreliğine 670 TL indirimle sizleri bekliyor.

Fiyatı 2 bin 884 TL'ye düştü! Casio MDV-106 Serisi Klasik Erkek Saati günün fırsat ürünü

Kol saatleri, zamanı ölçmenin yanı sıra stil ve görünüm açısından da son derece önemli. Doğru seçilen kaliteli bir saat, tarzınızı yansıtmanızı sağlar, şık ve elegan görünmenize yardımcı olur. Eğer kombinlerinize şık ve klasik bir eşlikçi arıyorsanız Casio MDV-106 Serisi Klasik Erkek Saati'ne mutlaka göz atmalısınız. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan modeli sizin için inceledik. İşte detaylar!

Casio MDV-106 Serisi Klasik Erkek Saati

Adsız tasarım - 2024-06-25T135729.979

Casio markasının en beğenilen saat serileri arasında yer alan Casio MDV-106 Serisi Klasik Erkek Saati, 200 metreye (20 bar) kadar su geçirmez özelliğe sahip. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen saat; temel zaman gösterme, tarih ve su altı kullanımı için fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Vidalı taç ve kasa arkası sayesinde su geçirmezlik sağlayan bu saat, dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Hem dalış ve çeşitli su aktiviteleriyle ilgilenen hem de klasik saat modellerinden hoşlanan kişilerin tercih ettiği bu modele siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • " Orjinal ve hızlı teslimat. O kadar hızlı elimize ulaştı ki. Teşekkürler Amazon."

  • "Şık tasarımlı ,hafif yapılı. Bu fiyatlarda tercih edilebilecek bir saat."
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Bu içerik 25 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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