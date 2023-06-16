Fiyatı 2 bin 999 TL'ye düştü! Saç düzleştirmeyi kolaylaştıran Braun düzleştiricide indirim

Her kadın, saçlarının düzgün ve pürüzsüz bir şekilde görünmesini ister. Ancak bu amaçla uygulanan yoğun ısı, saçların zarar görmesine neden olabilir. Tam da bu noktada devreye Braun Satin Hair 7 Iontec Saç Düzleştirici ST780 giriyor. İontec teknolojisi sayesinde saçı olumlu iyonlarla sararak saçın doğal nemini koruyan ve daha parlak, pürüzsüz görünmesini sağlayan düzleştirici kısa süreliğine indirime girdi! Kullanan herkesin çok sevdiği ürüne 500 TL indirimle sahip olmaya ne dersiniz? Sizin için ürünü inceledik, gelin kullananların yorumlarını ve ürün özelliklerini birlikte keşfedelim.

Braun Satin Hair 7 Iontec Saç Düzleştirici ST780

Ürün özellikleri

Iontec teknolojisine sahip ürün, saçın doğal nemini koruyarak parlaklık ve pürüzsüzlük sağlamak için saçı olumlu iyonlarla sarar. Bu sayede saçlar daha güçlü ve daha sağlıklı görünür.

Yüksek ısı performansına sahiptir. Saçı hızlı ve etkili bir şekilde düzleştirmek için ısı performansını 230 dereceye kadar artırır.

SensoCare teknolojisi sayesinde saçın kalınlığına, nemine ve şekillendirme sıklığına göre ısıyı otomatik olarak ayarlar. Bu sayede saçın zarar görme riski azalır ve daha fazla koruma sağlanır.

Düzleştirici, saçın her bölgesine eşit ısı dağılımı sağlayarak daha düzgün ve homojen bir şekilde düzleştirme imkanı sunar.

15 saniye içinde ısınarak kullanıma hazır hale gelir.

Yüksek performanslı seramik plakalara ve esnek plaka teknolojisine sahiptir. Bu sayede saçları kolayca yakalamasını sağlar ve daha hızlı şekillendirme yapmanıza olanak tanır.

Bellek fonksiyonu, ısı ayarlarını hafızasında tutarak size özel bir şekillendirme imkanı sunar.

Otomatik kapanma özelliği ve kilitleme sistemi gibi güvenlik özellikleri sunar. Bu özellikler, düzleştiricinin yanlışlıkla açık kalmamasını ve kullanım sırasında saçı yanmasını önler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok çabuk şekil veriyor saçlara. Harika!"

"Kıvırcık saçlarımda çok başarılı. Saçım parlak ve pürüzsüz görünüyor."

"Parasını sonuna kadar hak eden harika bir ürün. Tavsiye ederim."

Bu içerik 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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