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Fiyatı 409 TL'ye düştü! Evde, bahçede, plajda vazgeçilmeziniz olacak Puma terlikte %49 indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.03.2024 14:08
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Rahatlığı ve tarzı bir arada yaşamanız sağlayacak Puma Leadcat 2.0 Terlik, Bahar Fırsatları'na özel %49 indirimle sizleri bekliyor. Üstün Puma kalitesi ve dayanıklılığıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan bu terlik, ayak tabanını destekleyen ergonomik tasarımı sayesinde favoriniz olacak! Her adımda konfor ve stili bir arada yaşamak için acele edin, fırsatı kaçırmayın.

Fiyatı 409 TL'ye düştü! Evde, bahçede, plajda vazgeçilmeziniz olacak Puma terlikte %49 indirim

Aktif ve rahat bir günlük yaşam tarzının vazgeçilmezleri arasında yer alan terlikler, evde, bahçede, balkonda veya plajda şıklığınızdan ödün vermeden hareket etmenizi sağlar. Hem tarzınızı yansıtacak hem de maksimum konfor sağlayacak bir terlik arayışındaysanız Puma kalitesini en uygun fiyata yaşamanıza imkan tanıyacak bir ürünle karşınızdayız: Puma Leadcat 2.0 Terlik! Bahar Fırsatları'na özel %49 indirimle satışta olan bu terliği sizin için inceledik.

Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Puma Unisex Yetişkin Leadcat 2.0 Terlik

Adsız tasarım - 2024-03-15T135625.797

Puma Leadcat 2.0 Terlik, özel kayış tasarımı ile ayak tabanını destekleyici bir yapıya sahip. Rahat kullanım sağlamak amacıyla hafif malzemelerden üretilen terlik genellikle plaj, havuz ya da günlük kullanım için tercih edilir. Hoş tasarımıyla birçok farklı kıyafetle kombinlenebilen ve rahat bir yürüyüş deneyimi sunan bu terliklerin üzerinde Puma logosu bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "5 yıldız üzerinden 5. Ayağı kavrıyor ve çok rahat. Ürün çok şık, çok beğendim."

  • "Rengi resimlerdeki gibi çok iyi."

  • "Günlük kullanım için uygun, taban yumuşak ve rahat, bedenleri tam numara ama biraz rahat olması için bir numara büyük tercih ettim."

  • "Çok iyi tasarım ve malzeme, ayakta rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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