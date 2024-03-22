Fiyatı 5045 TL'ye düştü! Samsung Galaxy Watch 6'da Bahar Fırsatları'na özel indirim

Spor yaparken, aktivite takibinizi yaparken ve daha birçok işlemi kolayca gerçekleştirirken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir akıllı saat arıyorsanız doğru adrestesiniz. Samsung Galaxy Watch 6, Bahar Fırsatları'nda muhteşem bir indirimle karşınızda! Şık tasarımı, etkileyici özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çeken Galaxy Watch 6, şimdi indirimli fiyatıyla satın alınabilir. Bu akıllı saatin keyfini doyasıya çıkarmak için daha fazla beklemeyin, işte detaylar!

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Geçen ay sadece Amazon'da 50 adetten fazla satın alındı: Samsung Galaxy Watch 6 40mm, Krem (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy Watch 6; 40mm boyutundaki AMOLED dokunmatik ekranıyla öne çıkıyor. Bluetooth ile bağlantı sağlama özelliğine sahip cihaz, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile rakiplerine fark atıyor. Dahili nabız ölçer ve uyku takibi özellikleriyle dikkat çeken cihazın dört farklı renk seçeneği arasından en çok tercih edileni krem rengi oluyor. Samsung'un kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemine sahip akıllı saatin 1,5 GB RAM ve 8 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca 247 mAh batarya kapasitesi, çeşitli spor modları ve egzersiz takibi özellikleri, NFC, Samsung Pay desteği, müzik çalma özelliği ve GPS takibi yapabilmesiyle öne çıkan bu cihaz, hayatınızı kolaylaştıracak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Bir ürün ancak bu kadar itinayla, bu kadar adam akıllı gönderilebilir. Helal olsun. Ürün için de ufacık negatif eleştirim yok."

"Ürün gayet şık ve güzel. Ertesi gün teslim aldım, Amazon Prime farkını yine gösterdi. Güvenli, hızlı, karlı bir alışveriş oldu. Teşekkürler."

"Saat çok güzel, tek eksi yönü şarjı bir gün ancak yetiyor. Her gün şarj etmek gerekiyor, normal kullanımda gün sonunda yüzde 30 kadar şarjı kalıyor."

Bu içerik 22 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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