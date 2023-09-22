Fiyatı 646 TL'ye düştü! SoundPEATS Mac True Wireless Kulaklık'ta indirim

Bluetooth kulaklıkları tercih etmenin en büyük avantajlarından biri, kablosuz bağlantı imkanı sağlaması. SoundPEATS Mac True Wireless Kulaklık, bu konuda önde gelen modellerden biri. Herhangi bir kablo veya bağlantı sınırlaması olmadan müzik keyfinizi tüm özgürlüğünüzle yaşamanıza olanak tanıyacak, şık ve modern tasarımıyla sizi cezbedecek olan bu kulaklık, size özgür bir deneyim sunmanın yanı sıra, kesintisiz ve yüksek kaliteli ses performansıyla da fark yaratır. Artık kabloların size engel olmasına gerek yok! Sizi saran, sizinle dans eden seslerin kusursuz bir şekilde kulaklarınıza ulaşmasıyla, kendinizi müziğin büyülü dünyasına bırakın ve anın keyfini çıkarın. Üstelik şimdi fiyatı da düştü, bu fırsatı kaçırmayın!

SoundPEATS Mac True Wireless Kulaklık, Siyah

Ürün özellikleri

Tek bir şarjla 6 saate kadar oynatma süresi sunar. Şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında, toplamda 30 saate kadar müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Konforlu bir şekilde kulaklara oturacak şekilde tasarlanmıştır ve uzun süreli kullanıma uygun hale getirilmiştir.

Suya ve terlemeye karşı dayanıklıdır, böylece egzersiz yaparken veya spor yaparken güvenle kullanabilirsiniz.

Parmaklarınızın dokunuşuyla müziği durdurma, oynatma, şarkı geçme ve çağrıları cevaplama gibi işlevleri kontrol etmenize olanak tanır.

Entegre mikrofonlar sayesinde net ve yüksek kaliteli bir ses iletişimi sağlar, böylece kesintisiz bir şekilde telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Kulak içi tasarımıyla dış gürültüyü bloke eder, böylece daha iyi bir müzik deneyimi yaşarsınız.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi bayağı iyi."

"Kulaktan kolay düşmüyor ve malzeme kalitesi güzel."

"Ürün gayet şık ve hafif. Şarj konusu gayet iyi fakat bazen bilgisayara bağlı iken kutu ya da kulaklıklar %90 görünürken birden şarjı bitebiliyor. Ürün mü gösterge konusunda sorunlu bilmiyorum ama onun dışında ses kalitesi, ürünün şarjının oldukça uzun süre gitmesi ve cihazlarla kolayca bağlanması pozitif özellikleri. Ürünü tavsiye ediyorum."

Bu içerik 22 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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