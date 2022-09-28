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Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

27.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzınızı kombinlerinize yansıtmak için yüksek bir bütçe ayırmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Öyleyse size yanıldığınızı söyleyelim. Bazı parçalar var ki zarif duruşlarıyla uygun fiyatına rağmen çok daha pahalı görünür. Eğer siz de kaliteli bir duruş sergileyen kıyafet, ayakkabı veya aksesuar almak istiyor ancak onlar için yüksek bütçe ayıramıyorsanız doğru adrestesiniz. Ayakkabıdan çantaya, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri listeledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

Güzel giyinmek için lüks harcamalar yapılması gerektiği konusunda yaygın ve yanlış bir inanış var. Halbuki iyi giyinmek için sadece moda ile ilgili birtakım bilgilere sahip olmak ve doğru ürünleri seçmek yeterli. Eğer uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış görünen parçalara sahip olmak istiyorsanız listemize göz atabilir, beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Tasarımı ile göz dolduran: YYNUDA Kadın Şık Suni Deri Ceket

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

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Fiyatına göre oldukça estetik ve kaliteli görünen YYNUDA Kadın Şık Suni Deri Ceket ile sonbaharın en şık kadını siz olabilirsiniz. Geçmişten günümüze kombinlerdeki değerini koruyan deri ceketler, her yaşın ve tarzın ilgi odağı olan parçalarından biri. Kahverengi deri ceketi günün her saatinde ve istediğiniz ortamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kombin oluşturmak konusunda sizi yormayacak bu zamansız parçaya şans verebilir, zarif tarzınızla tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Bütçe dostu modelin toplam altı farklı renk seçeneği bulunur. Kombinlerinizi taçlandıracak modele şans vermeye ne dersiniz?

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2. Zarif tasarımlara servet ödemeyin: Amoreist Amore.ist Arpa Taşı Su Yolu Silver Kolye

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

Gerçeğini aratmayan güzellikteki Amoreist Amore.ist Arpa Taşı Su Yolu Silver Kolye ile tanıştınız mı? Zarif tasarımı, ışıl ışıl parlayan taşlarıyla güzelliğinize güzellik katacak kolye; kombinlerinizi bir üst seviyeye taşır. Fiyatıyla bütçenizi de yormayacak bu kolyeyle özel gün ve davetlerde en şık siz olacaksınız. Parfüm ve kimyasal ürünlerle temas etmediği sürece kararma yapmayan kaliteli malzemesi sayesinde kolyeyi uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her dönemin modası olan, şıklığıyla göz dolduran bu özel kolyeyle tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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3. Özel davetlerde size eşlik edecek: Moom Bag Kadın Gümüş Mini Portföy Abiye Çanta

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

Sürekli kullanılmayan kıyafet ya da aksesuarlara yüksek ücret ödemek istemiyor olabilirsiniz. Özellikle abiye ya da portföy çantalara servet ödeme fikri canınızı sıkıyor olabilir. Ancak dert etmenize gerek yok! Sizi Moom Bag Kadın Gümüş Mini Portföy Abiye Çanta ile tanıştıralım. Mini boy model, astarlı tek gözden oluşur. 14 cm ene sahip çanta, ruj ve para gibi küçük boyutlu eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilir. Zarif askılarıyla kolay kullanılan parçayı dilerseniz elde de taşıyabilirsiniz. "Hem şık ve kaliteli görünsün hem uygun fiyatlı olsun." derseniz modele mutlaka bir şans vermelisiniz.

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4. Her zaman moda: Butikburuc Kadın Siyah Şişme Mont

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

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Modası hiç geçmeyen, soğuk sonbahar ya da kış günlerinde sizi sıcacık tutacak, uygun fiyatlı bir şişme mont ister misiniz? Butikburuc Kadın Siyah Şişme Mont, fiyatının çok üstünde bir kalite sunuyor. Son yılların modası kısa şişme montlar, özellikle gençlerin ve kendini genç hissedenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Sokak stilinin aranan parçalarından biri olan bu model, uygun fiyatına rağmen kaliteli duruşuyla göz dolduruyor. Hem çıtçıt hem fermuar kapamaya sahip mont, favori giyim parçanız olmaya aday. Eğer hemen her kombinde kullanabileceğiniz bir şişme monta ihtiyacınız varsa ürünü incelemeden geçmeyin, deriz.

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5. Hem şık hem rahat: Weynes Kadın Topuklu Şık Bot Botie

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

Ayakkabı tutkunları bu kısa bota ve botun uygun fiyatına bayılacak. Weynes Kadın Topuklu Şık Bot Botie, 5 cm topuk boyuyla günlük kullanıma oldukça uygun. Fermuarlı kapaması sayesinde rahat giyiliyor. Üstelik modelin temizliği de çok kolay. Nemli bir bezle silerek ayakkabıyı kolayca temizleyebilirsiniz. Koku yapmayan iç tabanı ise ayaklarınızı terletmez. Hem rahat hem şık kısa botların dış materyali ise süet. Eğer süet ürünleri tercih etmiyorsanız modelin deri materyal kullanılarak üretilen farklı renklerine de göz atabilir, zevkinize en uygun ürünü seçerek kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz.

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6. Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz: Trend Alaçatı Stili Kadın Mürdüm Kapüşonlu Çift Cepli Pelüş Mont

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Son yılların trendi rahat ve hafif pelüş kıyafetlere bu yıl da sıklıkla rastlayacağız. Trend Alaçatı Stili Kadın Mürdüm Kapüşonlu Çift Cepli Pelüş Mont da trendi yakalayan eşsiz ürünlerden biri. Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalı görünen model, yumuşacık dokusuyla sizi serin havalarda soğuktan korur. Kapüşonu, önde yer alan cepleri ve düğmeli kapamasıyla rahat kullanılır. Üstelik pantolondan eşofmana, elbiseden etek ve şorta kadar pek çok parça ile rahatlıkla kullanılabilir. Birçok renk seçeneği sunan modeli yakından incelemeye hazır mısınız?

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7. Her an her yerde sizinle: Armonika Kadın Siyah Kazayağı Desen Tek Düğmeli Ceket

Fiyatından çok daha pahalı görünen modaya uygun ürün önerileri

Klasik parçaları hemen her kombine uyarlamayı seviyorsanız mutlaka şık bir blazer cekete sahip olmalısınız. Armonika Kadın Siyah Kazayağı Desen Tek Düğmeli Ceket, uygun fiyatı ve zarif duruşuyla aradığınız model olabilir. Ceket içerisine klasik bir gömlek ya da crop top giyerek stilinizi yansıtabilirsiniz. Model; kalça hizasındaki boyu, tek düğme kapaması ve pamuklu kumaşıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Ceketi ister iş yaşamında ister günlük giyimde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kalitesiyle fark yaratan blazer ceketle birbirinden şık kombinlere imza atmaya hazır olun!

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