Fiyatını görünce bir süre kendinize gelemeyeceğiniz kol saati modelleri

Günümüzde yanınızdan bir an bile ayırmadığınız telefonunuzdan saatin kaç olduğunu öğrenmeniz mümkün. Kol saati ise ihtiyaç yerine aksesuar olarak kıyafetleri süslemeye devam ediyor. Birbirinden farklı ve şık dizaynlarla üretilen kol saatlerinin fiyatları sınır tanımıyor. Lüksün sınırının olmadığı bugünlerde kol saatlerinde de yüksek fiyatını görünce kendinize gelemeyeceğiniz modeller mevcut. Yıllardır popülerliğini kaybetmeyen kol saatlerinin koleksiyonerleri bile var! Peki, fiyatıyla dudak uçuklatan kol saatlerini öğrenmek istiyor musunuz? İşte birbirinden şık ve pahalı kol saatleri!

1. Sade seçim: Victorinox Swiss Army Kol Saati

Kahverengi deri kordonu ile dikkat çeken saat, bütün kombinlerinizde şıklığınızı tamamlayacak bir parça. Bu saat, kahverengi üzerine açık renk hasır dikişleri ile tarz bir görünüm yaratıyor. Yanlarda bulunan ayar düğmeleri ile saati ve kronometreyi ayarlayabilirsiniz. Kronometre özelliği sayesinde süre tutabilir, istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Büyük rakamları ile zamanı net bir şekilde belirten saatte dakika ve saniyeleri rahatlıkla görebilirsiniz. Kaliteli metal kasası sayesinde ise uzun yıllar boyunca bozulmadan bu saati kullanabilirsiniz.

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2. Ağır bir model arayanlara: Louis Erard Excellence Kol Saati

Kaliteli ve şık bir saat arayanların tercihi Louis Erard, fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor. Lükste sınır tanımıyor ve önceliği şıklığınıza veriyorsanız bu modele kesinlikle göz atmalısınız. Otomatik mekanizması ile kendi kendini kuran saat, her zaman en doğru vakti sizinle paylaşıyor. Roma rakamlı göstergeleri ile tarz bir görünüm yaratan ürünün altın ana kasası ile kendinizi kraliyet ailesinden biri gibi hissedeceksiniz! Su geçirmez özelliği olan saat, uzun yıllar boyunca bozulmadan kullanılabiliyor.

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3. Akıllı saat arayanlara: Garmin Descent MK2 Akıllı Saat

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Dalış saati olarak adlandırılan Garmin Descent MK2 Akıllı Saat, su altında ve karada kullanıma uygun. Su altı maceranız için birden fazla dalış modundan birini seçebilirsiniz. Bu saat sayesinde yüzme performansınızı ölçebilir ve istatistiklerinizi takip edebilirsiniz. Golf ve kayak gibi sporları yaparken de bu saat ile performansınızı ölçebilirsiniz. Yüksek pil gücü sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz ürünün Garmin Pay özelliği sayesinde spor yaparken aynı zamanda müzik dinleyebilir, telefonunuza gelen bildirimlere ulaşabilirsiniz.

Sporcular için uygun olan Garmin Descent MK2 Akıllı Saat'i incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

4. Kullanışlı ve tarz bir saat arayanlara: Seiko Astron Kol Saati

Siyahın asaletinden esinlenerek tasarlanan Seiko Astron Kol Saati, her kıyafetin tamamlayıcı parçası olacak! Üzerinde herhangi bir numara bulunmayan saat, çubuk göstergeleri ile zamanı anlamanıza yardımcı oluyor. GPS Solar özelliği ile ister dağın tepesinde ister okyanusun tam ortasında olun, bulunduğunuz konumun saat dilimini ayarlayarak size sunan bu saatin kendini otomatik olarak ayarlayabilmesi için güneş ışığı alması gerekiyor. Ayrıca tarih göstergesi bulunan saat ile günlük planlarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz.

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5. Pırlantalı tasarım: Longines Kol Saati

Servetinizi kolunuzda taşımak ister misiniz? Kasası pırlantalarla kaplı Longines Kol Saati kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Özel deri kordonu ve pırlantalarla süslenmiş çerçevesi ile davet gecelerinde tüm gözler üzerinizde olacak! Özellikle özel günlerde abiye kıyafetlerle kombinlenebilecek olan saat, Roma rakamlı göstergelere sahip bir ürün. Kasa çapı 36 mm olan saatin kordonu ise ayarlanarak her bileğe uygun hale gelebiliyor. Sınırsız bir bütçeniz varsa bu saat ile kendinizi mutlu edebilirsiniz.

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6. Tamamen siyah: Raymond Weil Erkek Kol Saati

Siyah giyinmeyi sevenlere simsiyah bir alternatif olan saat, gelişmiş özellikleriyle karşınızda! Kauçuk kayışı bileğe göre ayarlanarak her bedene uygun hale getirilebilirken çelik ve titanyum kullanılarak üretilen kasası dayanıklılığı ile uzun yıllar kullanılabiliyor. Kronometre özelliği bulunan saat, süre takibi yapılmasına olanak sağlıyor. Otomatik mekanizması ile kurulum gerektirmeyen ürün, kendi kendine en doğru zamanı aktarıyor. Su geçirmez özelliğiyle dikkat çeken saat, suyla temas etse dahi bozulmuyor.

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7. Abiye saat modeli arayanlara: Korloff Kadın Kol Saati

Gümüş rengindeki kordonu ile abiye kıyafetlerinize çok yakışacak saat, davetlerde ön plana çıkmanızı sağlayacak. Ana kasasının iç kısmında ve çevresinde pırlanta işlemeleri bulunan ürün, özel tasarımıyla ışıl ışıl görünüyor. Su geçirmez özelliği ile suyla temas etse bile bozulmayan saat, ayarlanabilir kordonu sayesinde her bileğe uygun hale getirilebiliyor. Ayrıca gerçek pırlanta taşlar ile süslendiği için dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunuluyor. Siz de sevdiklerinize özel bir hediye arayışındaysanız ve bütçe sınırınız yoksa bu saate göz atabilirsiniz.

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8. Gümüş şıklığı: Orient Star Kol Saati

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olan saat, sadeliği benimseyenler için tasarlanmış ürünlerden biri. Özel günlerde veya günlük hayatta her türlü kıyafetle Orient Star Kol Saati'ni rahatlıkla kullanabilir, şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Kronometre özelliği sayesinde ise kolayca süre takibi yapabilirsiniz. Otomatik mekanizması ile kurulum gerektirmeyen saat, en doğru vakti size aktarırken su geçirmez özelliği sayesinde suyla temas etse bile bu durumdan etkilenmiyor. Unisex olarak tasarlanan saat, herkesin kullanımı için uygun.

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9. Tamamen pırlantalarla kaplı: Michael Kors Kadın Kol Saati

Tamamen pırlantalarla kaplı, özel tasarım bir saat arayışındaysanız bu model tam size göre! Göstergelerinde roma rakamları tercih edilen saatin iç tasarımında da pırlantalara bolca yer verilmiş. Birbirinden farklı boylardaki ana kasa çaplarına sahip olduğu için bileğinize en uygun olan kasa çapını seçebilirsiniz. Ayarlanabilir kordonu sayesinde her bileğe uygun hale getirilebilen üründeki kronometre özelliği ile süre takibi yapmanız da mümkün. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen saat uzun yıllar boyunca şıklığınızın en büyük tamamlayıcısı olacak!

Her bir zerresi pırlantadan oluşan Michael Kors Kadın Kol Saati'ne göz atmak istiyorsanız sizi böyle alalım.

10. Altın rengi ile siyahın uyumu: Guess Collection Kol Saati

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Siyah ve altın rengin harmanlanmasıyla ortaya çıkan saat, eşsiz bir görünüme sahip. Analog ekran tipiyle dikkat çeken saatin iç tasarımı siyah ana tema üzerine dizayn edilmiş. Takvim özelliği sayesinde saatle birlikte tarih bilgisini de kullanıcılarına sunan ürün, pil mekanizmasıyla çalışıyor. Pili bittiğinde yenileyerek kullanmaya devam edebileceğiniz saati, su geçirmez özelliği sayesinde suyla temas gerektiren ortamlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olan Guess Collection saat, yıllar boyunca sizinle!

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