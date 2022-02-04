Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Kilo verme hedefinize doğru bir şekilde ulaşabilmeniz için sürekli aynı tartıyla tartılmanız gerekir çünkü her cihazın özellikleri aynı olmadığı için farklı basküllerin kullanılması ölçümlerin hatalı olmasına sebep olabilir. Bu yüzden kendinize mutlaka iyi bir baskül seçmeli ve yola onunla devam etmelisiniz. Yoksa her tartıldığınızda farklı sonuçlar görerek yanılabilir ve diyetinizi işkenceye çevirebilirsiniz. Biz de kilo dalgalanmalarında boğulmamanız ve istediğiniz fiziğe kavuşabilmeniz için en iyi baskül modellerini sizler için listeledik. İşte, sizi asla yarı yolda bırakmayacak birbirinden kaliteli baskül önerileri!

1. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanın

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En iyi baskül markaları listemizin ilk sırasında Salter Doctor Style Mekanik Baskül yer alır. Siyah beyaz tasarımıyla oldukça havalı görünen baskül, vücut ağırlığınızı hassas bir şekilde ölçer. Kırmızı bir gösterge ile donatılan büyük analog ekranı ise sonuçları daha kolay okuyabilmenize yardımcı olur. Ürün, çalışma mekanizmasıyla da diğer tartı modellerinden ayrılır. Uzun yıllar kullanabileceğiniz baskül, pil veya düğme olmadan yaylı bir sistem aracılığıyla çalışır. Ayrıca vinil tabanı sayesinde kaymaz. Böylece tartılmak çok daha konforlu hale gelir. Salter Doctor Steyle Mekanik Baskül, sade tasarımı ve son derece dayanıklı olmasıyla en iyi mekanik basküller arasında bulunur.

2. Son teknolojiyle donatılan basküle bayılacaksınız

Baskül deyince aklınıza yalnızca kilo ölçmek mi geliyor? Öyleyse büyük bir yanılgı içindesiniz çünkü Polosmart Psc12 Prolife Tartı sadece ağırlık ölçmekle kalmaz vücudunuzla ilgili önemli bilgileri de verir. Yağ yüzdenizden kemik ağırlığınıza kadar vücudunuzla ilgili pek çok bilgiye ürünle ulaşabilirsiniz. Hatta obezite riskinizin olup olmadığını öğrenebilir, vücut kitle indeksinizi hesaplayabilirsiniz. Üstelik bu bilgilere ulaşmak için tartınızı sürekli yanınızda taşımanıza da gerek yok! Polosmart Psc12 Prolife Tartı'daki tüm verileri cep telefonunuza ya da tabletinize aktarabilirsiniz. Nasıl mı? OKOK-International uygulamasını cihazınıza indirin ve tartınızın yaptığı ölçümlere kolayca ulaşın. Bu sayede ne kadar yol kat ettiğinizi görebilir ve büyük bir titizlikle kilo değişiminizi takip edebilirsiniz.

3. Yalnızca özellikleriyle değil, güzelliğiyle de aklınızı başınızdan alacak

150 kg kapasiteli Sinbo SBS-4429R Banyo Baskülü, listemizde yer alan harika ürünlerden biri. Ürün, 100 gram hassasiyete sahip olduğu için kilonuzu net bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur. Böylece kilo durumunuzu kontrol edebilir ve gerektiğinde önlemler alabilirsiniz. Üstelik cam kaplamaya ve LCD ekrana sahip olması da ürünün en önemli özellikleri arasında yer alır. Kilonuzu ölçtükten sonra LCD ekranında çıkan sembol ve rakamları hiç zorlanmadan okuyabilirsiniz. Ayrıca ekranı sadece kullanım sırasında aktif olur. Bunun dışındaki tüm sürede uyku modunda kalır. Aşırı yük göstergesinin bulunması da cihazın bozulmasını önler. Parlak kırmızı rengin üzerine işlenen beyaz çiçeklerle adeta baharı simgeleyen baskülün evinizin tüm köşelerine yakışacağına eminiz!

4. Natürel görünümlü basküle yer açın

Son zamanların yıldızı şüphesiz bambu bitkisinden üretilen ürünler. Öyle ki bu moda, baskül tasarımlarına bile yansıdı. Biz de evinde doğal ürünler kullanmak isteyenler için listemizde Grundig PS 4110 Tartı'ya yer verdik. Ürün, her detayıyla hem güzel bir görünüm hem başarılı performans sunar. Yalnızca 1.38 kg ağırlığında olması da kolay taşıyabilmesine imkan verir. Ayrıca tartıyı çalıştırmak için herhangi bir düğmeye basmanız gerekmez. Üstüne çıktığınız an otomatik olarak çalışır. Ürünün taşıma kapasitesi ise 100 kg. Fiyat performans açısından bakıldığında da oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

5. Klasik tartıları unutun

Piyasada genellikle kare ya da dikdörtgen şeklinde tartılar yer alır. Ancak Arnica Perfect 9420 Dijital Banyo Baskülü yuvarlak şekliyle tüm kalıpları yıkıp geçiyor. Köşeleri yuvarlaklaştırılmış tasarıma sahip baskül, her mekana çabucak uyum sağlar. 150 kg'a kadar ağırlık kaldırabilir. Silikon yüzeyi sayesinde kaymadan tartılabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar. Pille çalıştığı için sizi şarj etme derdinden kurtarır. Pil göstergesi sayesinde pili ne zaman değiştirmeniz gerektiğini kolayca takip edebilirsiniz. Kaliteli bir baskül arayışındaysanız oldukça tasarruflu olan ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

6. Artık sabahları uyanmak için daha güzel bir sebebiniz var

Kahvaltıdan sonra ya da gece yatmadan önce tartılmak yanlış sonuçlar elde etmenize neden olur. Gün içerisinde pek çok şey tükettiğiniz ve vücudunuz ödem topladığı için bu vakitlerde tartılmak sizi biraz üzebilir. Tartıda doğru rakamları görebilmek için sabah aç karnına ve iç çamaşırlarınızla tartılmanız gerekir. Polosmart PSC05 Mood Dijital Tartı da üzerindeki kocaman "Good Morning" yazısıyla sizi bu süreçte motive eder. Üstelik ürün 180 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip. Dayanıklı cam yüzeyiyle hassas ölçüm yapabilen bir tartı arayışındaysanız ürünü mutlaka değerlendirmelisiniz.

7. Çevre dostu bir yaşam benimseyenler için

Pil gibi materyaller ne yazık ki dünyamıza zarar verir. Eğer siz de bu durumdan şikayetçiyseniz Arzum AR5034 Colorfit Cam Banyo Bakülü'yle mutlaka tanışmalısınız. Ürün, dijital özelliklere sahip olmadığından pil gerektirmez. Ayrıca elektrikle de çalışmaz. Üzerindeki metal butona bastığınızda enerjisini kendi üretir. Ayrıca pilsiz kullanılması, pil bittikçe yanlış sonuçlar gösterme ihtimalini de ortadan kaldırır. Geniş LCD ekranı ise kilonuzu rahatça görüntülemenizi ve okumanızı sağlar. Ürünün 3 farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun olanı seçerek kilo takibinizi kolayca yapabilirsiniz.

8. Başkalarına da ilham olun

Baskül önerileri listemize Smartness ürünüyle devam ediyoruz. Smartness Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Baskül, yenilikçi özellikleriyle bir tartıdan daha fazlası! Ürün, kilonun yanında yağ yüzdesi, su oranı, kas miktarı ve bazal metabolizma hızı gibi ek ölçümler de yapar. Ayrıca kilo kaydı, kilo hareketliliği ve vücut kitle indeksi gibi birçok değeri akıllı telefondan izleme imkanı verir. Böylece kilo verme sürecinizi daha eğlenceli hale getirebilir ve diyetiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hatta kilo verirken yaptığınız yanlışları bile tespit edebilirsiniz. Eğer tartıyı birden fazla kişi kullanacaksa farklı kullanıcı kimlikleri oluşturabilirsiniz. Dilerseniz verilerinizi sosyal medyada paylaşarak formda kalmak isteyenlere örnek olabilir, onları sağlıklı yaşama teşvik edebilirsiniz.

9. Yüksek taşıma kapasitesi arayanlar için

200 kg taşıma kapasitesine sahip Beurer BG 51 Diagnosewaage, kilolarıyla başı dertte olanların vazgeçilmezi. Ekstra kalın camdan yapıldığı için oldukça dayanıklı. Dev basma yüzeyine ve XXL LCD göstergeye sahip baskül, kilonuz konusunda sizi yanıltmaz. Ayrıca geniş LCD ekranında vücut ağırlığınızla birlikte yağ, su, kas ve kemik kütlenizi de görüntüleyebilirsiniz. Üstelik kalori ihtiyacınız hakkında bile fikir sahibi olabilirsiniz. Aşırı yük kullandığınız takdirde tartı sizi uyarır. Üzerine çıktığınızda otomatik olarak çalışan ürün kullanılmadığı zaman yine otomatik olarak kapanır. Sağlam yapısıyla tartınızı uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

10. Estetik tasarımıyla evinize çok yakışacak

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Evinde nostaljik eşyalar kullanmaktan hoşlananlar için harika bir ürün önerimiz var. Tristar WG-2428 Tartı, vintage tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakır. Geleneksel kadrana sahip olması da ürüne apayrı bir hava katar. Vinil mat tabanı sayesinde ayaklarınız tartıya daha sağlam basar. Step-On teknolojisine sahip olması da ürünün bir başka güzel özelliği. Üstün teknoloji, tartıyı kullanmadığınızda daha az enerji harcar. Bu da ürünün sizinle uzun süre yol arkadaşlığı yapacağı anlamına gelir. Diyet yaparken sık sık tartı değiştirmek zorunda kalmazsınız. Hassas tartım özelliğiyle en doğru ölçümü elde etmenizi sağlar. Üstelik krom kaplaması sayesinde potansiyel bozulmaların da önüne geçer.

11. Bir baskülden daha fazlası

Ölçülen değerleri kolayca görebileceğiniz Irfora Akıllı Sağlık Ölçeği, 16 kişinin verisini hafızada tutabilir. Evet, yanlış duymadınız, tam 16 kişi! Hem kilo hem su, yağ, kemik ve kas oranını ölçen harika ürün, tüm aile üyelerinin bilgilerini depolayabilir. Kayıtlı verileri akıllı telefon üzerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. ABS kaymaz tabanı tartılırken sizi güvende tutar. Yalnızca iki pille çalışarak uzun bir pil ömrü sunar. Yüksek hassasiyetli sensörü sayesinde doğru sonuçlar almanıza yardımcı olur. Kuvvet antrenmanı yapıyor ya da kas çalışıyorsanız estetik tasarımlı Irfora Akıllı Sağlık Ölçeği'ne mutlaka göz atmalısınız.